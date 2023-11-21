ГИБДД проведет в Москве рейд по проверке каршеринга и такси
Госавтоинспекция Москвы проведет рейд по проверке водителей автомобилей каршеринга и такси. Об этом 21 ноября сообщило ведомство в Telegram.
«В целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений при эксплуатации каршеринговых автомобилей и такси, подразделениями столичной Госавтоинспекции будет проводиться усиленный профилактический рейд», — сообщило ведомство.
Рейд состоится с 22 по 28 ноября.
Ранее, 31 октября, в Научном центром безопасности дорожного движения МВД РФ рассказали, что с января по сентябрь на российских дорогах произошло 96 768 дорожно-транспортных происшествий. Это на 4,9% больше показателей за аналогичный период прошлого года. На 16,3% и 23,5% соответственно стало меньше ДТП с по вине водителей автомобилей такси (1325 аварий) и каршеринга (377 происшествий).