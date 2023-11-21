Внимание к «шашечкам»: как ГИБДД контролирует автомобили такси

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, с начала года число аварий по вине водителей такси сократилось на 16,3%. Во многом это заслуга сотрудников Госавтоинспекции, у которых автомобили такси находятся на особом контроле. Вместе с инспекторами ДПС Восточного округа «Известия» выяснили, какие пункты ПДД чаще всего нарушают таксисты.

Статистика неумолима

За 10 месяцев столичными автоинспекторами было выявлено более 282 тыс. нарушений ПДД, допущенных водителями такси. Повышенное внимание дорожных полицейских к этой категории автомобилистов объяснимо . От того, насколько четко водитель за рулем машины с «шашечками» соблюдает ПДД, а также от технического состояния самого автомобиля зависят не только комфорт и удобство пассажира, но и его жизнь и здоровье. К сожалению, с начала этого года на дорогах столицы произошло более 1,5 тыс. ДТП с участием такси, в которых 39 человек погибли и почти 1,8 тыс. получили ранения.

«На честном слове и одном крыле»

Не успели сотрудники автоинспекции заступить на дежурство, как их внимание привлек бело-желтый Hyundai с «шашечками» на крыше, техническое состояние которого явно было далеко от идеала. Фара разбита, крыло помято, капот сгорбился «домиком», переднее колесо выгнуто, а остатки расколотого бампера скрежещут по асфальту... Очевидно, что машина совсем недавно побывала в ДТП. Взмахами жезлов инспекторы приглашают водителя припарковаться у бордюра. Их предположения подтвердились: такси действительно пару часов назад попало в аварию. Раскрывшиеся подушки безопасности, который свисают с руля и передней панели, свидетельствуют о том, что удар был серьезным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Ударили меня на перекрестке! Наша база тут недалеко, еду ремонтироваться, — рассказал водитель, когда дорожные полицейские поинтересовались у него, что случилось.

Автоинспекторы внимательно изучили документы об аварии, оформленные их коллегами, и сочувственно пожелали таксисту впредь быть внимательнее и аккуратнее. Стоило ли тратить свое время на явно «подбитую» в аварии машину, в то время как мимо проехали десятки других такси?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— А кто даст гарантию, что он не скрылся с места аварии, высадив пассажира, получившего травмы? Такие случаи в нашей практике были. Тут никакого криминала нет: ДТП оформлено, ехал он без пассажира, судя по документам об аварии, виноват не он... Но мы обязаны убедиться, что всё в порядке и помощь никому не требуется, — пояснил сотрудник ГИБДД.

С заботой о детях

В заднем боковом стекле очередного остановленного автоинспекторами автомобиля такси виднеется улыбающееся лицо дошкольника. Первым делом дорожный полицейский идет к нему и, только убедившись, что ребенок, как того требуют ПДД, едет в детском кресле, просит предъявить водителя документы . При следующей остановленной машине автоинспекторы действуют по такому же алгоритму: сначала к ребенку, потом к водителю. За то время, что мы провели с сотрудниками Госавтоинспекции, они проверили несколько такси, в которых ехали дети. Во всех случаях никаких вопросов и претензий к перевозке несовершеннолетних не возникло: все дети сидели в специальном удерживающем устройстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам старшего инспектора отдела Госавтоинспекции УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве майора полиции Евгения Орлова, в последнее время нарушения таксистами правил перевозки детей встречается всё реже. Хотя водители, пренебрегающие требованиями ПДД в этом отношении, всё же встречаются, признал он. Тем не менее и родители, и таксисты стали более сознательными, отметил Евгений Орлов.

— При заказе такси, если пассажир поедет с ребенком, необходимо указать, что требуется детское кресло. В этом случае приедет автомобиль, у которого оно есть на борту. Иначе, если в машине такси нет детского кресла или если пассажир не взял свое детское удерживающее устройство, водитель обязан отказать ему в перевозке, — подчеркнул майор полиции.

Пассажиры требуют ремня

А вот с сознательностью пассажиров такси, к сожалению, не всё так гладко. Остановив очередное такси, автоинспекторы пригласили в патрульный автомобиль не только водителя, но и сидевшую сзади женщину.

— Это одно из самых распространенных нарушений: пассажиры почему-то считают, что сзади пристегиваться ремнем безопасности необязательно. Хотя в ПДД черным по белому написано обратное, — прокомментировал ситуацию инспектор ДПС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Где это написано? Покажите! Всю жизнь ездила, никто не трогал... Что, новые правила ввели? — возмущается пассажирка.

Свое нарушение она признала только после того, как автоинспекторы дали ей прочитать п. 5.1 ПДД, согласно которому пассажиры обязаны «при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими». Это требование распространятся на любые кресла, оснащенные ремнями, независимо от того, где едет пассажир — в обычном автомобиле, такси или автобусе. Пристегиваться необходимо везде, напомнили инспекторы ДПС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В результате и пассажирка такси, и сам водитель, пытавшийся оправдаться, получили по штрафу. Пассажирке, согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения», придется заплатить штраф в размере 500 рублей (250 рублей, если оплатить его в течение 20 суток). Для таксиста, который не проконтролировал, что все его пассажиры пристегнуты ремнем безопасности, санкция строже — 1 тыс. рублей (ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов».