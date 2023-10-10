Никому не данные: агрегаторов такси оштрафуют за передачу персональной информации за рубеж

Для агрегаторов такси введут штрафы за передачу данных водителей, парков и пассажиров за рубеж. С такой инициативой выступил московский департамент транспорта, выяснили «Известия». Речь идет о подготовке к рассмотрению во втором чтении законопроекта, внесенного в Госдуму еще 2019 году и принятого в первом чтении этим летом. Подобных ограничений на трансграничную передачу данных в мире не так много, но они есть, например, в Китае, говорят эксперты. При этом юристы указывают, что другим федеральным законом РФ передача персональных данных не запрещена .

Данные о поездках

Департамент транспорта Москвы предложил ввести штрафы для агрегаторов такси за передачу сведений, содержащих персональные данные, за пределы РФ . Такое предложение содержится в письме заместителя мэра столицы и главы дептранса Максима Ликсутова в адрес председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. «Известия» ознакомились с его копией. Подлинность письма редакции подтвердил источник в одном из крупных агрегаторов.

Речь идет о поправках в КоАП РФ, которые обсуждаются в рамках подготовки ко второму чтению думского законопроекта об ответственности агрегаторов за нарушение принятого в конце 2022 года нового закона о такси. Сам проект был внесен в ГД еще в 2019-м группой депутатов и одобрен в первом чтении этим летом. Сейчас он предусматривает штрафы только за нарушение порядка обработки информации о заказе такси и за передачу заказа лицам, не имеющим права на осуществление таких перевозок (штрафы до 500 тыс. рублей) .

«Предлагается в статье 11.14.5 КоАП РФ внести изменения, предусматривающие ответственность за передачу сведений, содержащих персональные данные водителей легковых такси, фрахтователей и пассажиров, за пределы территории Российской Федерации», — говорится в письме Максима Ликсутова. Запрет на передачу таких данных содержится в ч. 4 ст. 19 принятого нового закона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фрахтователь в такси — это лицо, арендующее автомобиль и перевозящее пассажиров, следует из материалов Роспотребнадзора. При этом иногда фрахтователь и пассажир совпадают.

В Департаменте транспорта «Известиям» сообщили, что находятся в диалоге с комитетом Госдумы по вопросу корректировки законопроекта, обсуждаемая версия не итоговая. Но на вопрос о том, передают ли сегодня агрегаторы данные за границу, там не ответили .

«Известия» также направили запросы в Минтранс. В пресс-службе Минцифры отказались от комментариев. Представитель депутата Павла Крашенинникова также не стала комментировать эту тему.

Больше ответственности

Помимо штрафов за передачу данных дептранс предложил ввести отдельные специальные составы ответственности в рамках КоАП РФ: за ненаправление сведений о водителях легковых такси в уполномоченный орган и за допуск к управлению такси лиц с неснятой или непогашенной судимостью и тех, которые подвергаются уголовному преследованию , следует из письма Максима Ликсутова.

Все эти запреты содержатся в новом отраслевом законе, однако в текущей редакции проекта изменений в КоАП отдельных штрафов за них не предусмотрено, убедились «Известия».

Кроме этого, предлагается внедрить штрафы и для самих перевозчиков такси. За осуществление деятельности без соответствующего разрешения административный штраф для граждан составит 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — 70 тыс., для юрлиц — 200 тыс . За аналогичное повторное нарушение взыскание для граждан будет уже 70 тыс. рублей с конфискацией транспортного средства, для ИП — 100 тыс. с конфискацией, для юрлиц — 400 тыс. рублей с конфискацией машины «или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток» .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Мы считаем, что в отношении нелегальных перевозчиков штрафы должны быть выше, чем штрафы в отношении легальных. Это позволит снизить мотивацию к ведению незаконной деятельности, — пояснили в пресс-службе дептранса.

Более того, добавили в департаменте, представляется целесообразным внести административную ответственность за все нарушения обязательных требований, предусмотренных новым федеральным законом.

В агрегаторах «Максим», а также «Ситимобил» и «Таксовичкофф» «Известиям» сообщили, что они не передают никакие персональные данные водителей и пассажиров за границу . В «Яндекс такси» и в InDrive на запросы не ответили.

— Для нас этот штраф неактуален, так как у нас весь бизнес в России и никогда не было серверов, в которых обрабатываются и хранятся эти данные за рубежом. Мы добросовестно выполняем так называемый пакет Яровой (также «закон Яровой» — пакет поправок, действующий с 2018 года и обязывающий операторов и др. хранить переписку, телефонные звонки и исходящий трафик всех российских пользователей, а также предоставлять эти данные по запросу спецслужб. — «Известия») и не осуществляем никакой трансграничной передачи данных, потому что нам просто некуда ее передавать. Мы отечественная платформа, — прокомментировал директор сервиса «Максим» Максим Шушарин.

Управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкофф» Дмитрий Коваленко тоже сообщил, что их сервисов этот штраф не коснется — все серверы компании расположены в России .

При этом в «Максим» видят серьезные риски для своего бизнеса и отрасли в целом из-за предложенных штрафов для перевозчиков. Пока закон еще не заработал, даже не все перевозчики — ИП или таксопарки со своими водителями успели получить новые разрешения на работу в такси, не говоря уже о самозанятых водителях, сообщил Максим Шушарин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Конфискация автомобиля — это очень жесткая мера. Для 2,5 млн водителей-самозанятых, работающих в такси, автомобиль — это чуть ли не единственный кормилец в семье, источник дохода , — отмечает он.

По данным Минтранса, представленным в конце прошлой недели на отраслевом форуме TAXI-2023, в федеральной системе ФГИС «Такси» сейчас зарегистрировано только 654 самозанятых таксиста на всю страну. В ней также есть данные о 61 тыс. перевозчиков (ИП) и 3,4 тыс. юрлиц . Но это лишь небольшая часть реально работающих в отрасли. Кроме этого, пока лишь 23% субъектов РФ издали свои региональные нормативные акты для регулирования отрасли в соответствии с новым федеральным законом, сообщили в ведомстве.

По данным источника в одном их таксопарков, министерство ожидает большего количества подключений и записей в реестры к декабрю этого года. Именно до этого срока, по его словам, негласно отложены надзорные проверки отрасли и потенциальные штрафы и запреты на работу в такси .

Мировой опыт

Несмотря на введенный законом о такси запрет на передачу личной информации, закон о защите персональных данных предусматривает алгоритм трансграничной передачи таких сведений , сообщил «Известиям» адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

— В этом случае оператор данных обязан уведомить о передаче Роскомнадзор, получить согласие клиентов на такую передачу и запросить у иностранного лица сведения о том, каким образом персональные данные будут защищаться. При этом Роскомнадзор вправе запретить передачу , — сообщил адвокат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Введение такого запрета исключительно для агрегаторов такси Ярослав Шицле назвал странным адресным подходом, его эффективность представляется сомнительной, ведь агрегатор такси сможет при желании передать эти сведения третьим юрлицам внутри страны, а те, не будучи агрегатором такси, уже за границу .

В мире ограничений на трансграничную передачу сведений не так много , продолжил юрист. Они есть, например, в Китае. Но этот пример не показательный, так как информационное пространство КНР исторически носит изолированный характер . В большинстве же стран достаточно наличия согласия самого субъекта данных, чтобы осуществлять с ними различные манипуляции . При этом в Китае ограничение распространяется не на сферу такси, а на логистическую сферу в целом, и не на персональные данные, а на промышленные, добавляет директор АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян.

По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, запрет на передачу данных за границу помимо Китая действует в Австралии, Индонезии, Индии и Нигерии. В Китае, по ее словам, размер штрафа за это нарушение составляет от 500 тыс. рублей в пересчете на российскую валюту .

Новая норма направлена, скорее, на потенциальных агрегаторов такси, которые могли бы появиться на рынке, а не на уже работающих в стране , полагает эксперт. Последние, по ее словам, и так выполняют требование с 2018 года.