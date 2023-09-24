Маршрут построен: какие конкурентные стратегии используют агрегаторы такси

В настоящее время агрегаторы таксомоторных услуг находятся на стадии активного роста. Агрегаторы соревнуются между собой, с другими службами такси, с общественным и персональным транспортом. Развитие и рост определяется конкурентной стратегией, которой придерживается компания. Исследование Bibi показало, что сегмент корпоративного такси в России, по разным данным, оценивается в 82–100 млрд рублей в год. Наибольший процент использования подобных услуг в Москве и Московской области, на них приходится 25%, Краснодарский край — 12%, Пермский край — 8%, Санкт-Петербург — 9%. Трансформация традиционного рынка по большей части связана с появлением новых способов потребления контента (социальные сети и мобильные приложения). Как развиваются конкурентные стратегии агрегаторов в России — в материале «Известий».

Функционирование онлайн-агрегаторов такси

Агрегаторы такси — сервисы, которые предоставляют услуги по заказу такси пассажирам и распределяют заказы таксопарков и воителей. Автоматизация поиска происходит с помощью мобильных платформ. В России онлайн-агрегаторы представлены сервисами «Яндекс Такси», «Ситимобил», Uber, Bibi и другими игроками.

Корпоративный вид такси предоставляет услуги транспортировки для компаний и организаций. Подобные серверы ориентированы на потребности бизнес-клиентов. Основатель RuMarket и CEO агрегатора такси Bibi Анатолий Сморгонский рассказывает, что на данный момент большая часть корпоративных клиентов приходится на отрасль Horeca, которая является общим обозначением сферы услуг отелей, ресторанов и кафе. Конкретными примерами подобного вида такси может служить часть отелей Hyatt, рестораны «Магадан», сети Subway, «Вкусно — и точка» и др.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно исследованию крупного сервиса, различные компании прибегают к агрегаторам, чтобы сэкономить на содержании личного автопарка. Корпоративные таксомоторные услуги помогают выполнить несколько задач, такие как доставка документов, перевозка гостей и сотрудников. Подобными сервисам пользуются банки, авиакомпании, финансовые и образовательные организации.

Подходы к конкуренции онлайн-агрегаторов в России

Агрегаторы выполняют функцию информационного посредника между заказчиком и поставщиком услуги. Сервисы агрегации предлагают индивидуальным предпринимателям и компаниям поток заказов и оптимизацию маршрутов. По большей части основными конкурентами мобильных агрегаторов выступают другие агрегаторы, диспетчерские службы, городской и собственный транспорт.

В беседе с «Известиями» руководитель IT-компании 4brain.ru Евгений Буянов выделяет несколько подходов к конкуренции. По его мнению, наиболее важную роль играет дифференциация сервиса. Некоторые платформы предлагают премиальные услуги или специализированные услуги для различных категорий пассажиров. Во-вторых, многие агрегаторы активно используют динамическое ценообразование, зависящее от спроса и предложения. Наконец, программы лояльности, акции, скидки помогают удерживать клиентов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Компании, предоставляющие услуги такси, конкурируют между собой, используя различные стратегии, — рассказывает маркетолог в сфере таксопарков и основатель агентства «Organov.Digital» Максим Оганов. — Некоторые агрегаторы сосредотачиваются на привлечении большего числа партнерских водителей и расширении доступности по всей стране. Также различные агрегаторы могут устанавливать разные тарифы для услуг такси.

Небольшим игрокам на рынке услуг такси выгоднее сотрудничать с сервисами агрегации, поскольку они предлагают индивидуальным предпринимателям большой поток заказов и оптимизацию маршрутов. Подобные компании не могут сэкономить на операционных издержках, следовательно, предложить клиентам более низкую цену. Более крупные игроки соперничают с агрегаторами за заказы. Однако это требует уникального предложения, которое выделяет службу или сервис среди потребителей.

Влияние агрегаторов такси на развитие рынка в России

С приходом агрегаторов рынок такси изменился для всех участников. С таксомоторных служб снялись задачи поиска клиентов и обеспечения загруженности машин, что упростило возможность входа в бизнес. Диспетчерские службы позволили такси координировать действия и контролировать автомобили, которые состоят в профильных организациях. Мобильные агрегаторы такси создали информационное посредничество между водителями, поставщиками услуг и пассажирами, что способствовало быстрому развитию рынка.

— Влияние онлайн-агрегаторов такси на рынок проявляется в том, что они изменяют традиционные методы вызова такси, предлагая новые возможности для пассажиров и водителей. Также они стимулируют конкуренцию на рынке, что может привести к повышению качества услуг и снижению стоимости для пассажиров, — рассказывает Максим Оганов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Особое воздействие на рынок оказывает то, насколько компания соответствует требованиям целевой аудитории. Изучение клиентской базы помогает агрегаторам скорректировать направление и выявить недочеты в выбранной стратегии. Анализ агрегатора Bibi показал, что 20% корпоративных клиентов — это крупные IT-компании и консалтинг. В то время как 15% приходится на сегмент медицины и ритейла.

Конкурентные стратегии онлайн-агрегаторов на рынке

На данный момент рынок развивается, поэтому онлайн-агрегаторы пытаются привлечь к сервису как можно больше пользователей. Компании стараются дифференцировать продукт посредством создания более удобного приложения, внедрения искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов, разнообразие тарифов и других подходов. Однако основной фокус направлен на поддержании более низких цен.

К данным критериям Максим Оганов добавляет, что часть агрегаторов объединяется с сервисами-партнерами и участвуют в разных бонусных программах — так, для «Яндекс Такси» можно приобрести купон за бонусы «Спасибо» от «Сбера» в приложении «СберСпасибо» и использовать их на поездку в такси.

Большинство агрегаторов разрабатывают персональные наборы услуг и условий. В контракте сервиса корпоративного вида такси можно закрепить цены за подачу машины, километры, минуты, за ожидание клиента. Кроме того, среди других методов — оптимизация маршрутов, райдшеринг, позволяющий развести нескольких сотрудников по разным адресам, и др.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Евгений Буянов также отмечает, что в настоящее время некоторые агрегаторы таксомоторных услуг борются за расширение географии присутствия и выход на новые рынки. Кроме того, значительная часть платформ старается интегрировать дополнительные услуги, такие как доставка еды или товаров.

С точки зрения потребителя эксперты выделяют удобство и экономию времени. В отличие от общественного транспорта или персонального автомобиля корпоративное такси предлагает более комфортабельные условия для передвижения. Работники имеют возможность заказать транспорт прямо из офиса с помощью мобильного приложения.

Эффективность конкурентных стратегий

Согласно опросам, проводимым участниками рынка, наиболее значимым для пассажиров является стоимость поездки и время ожидания подачи автомобиля. Данные факторы выбрали 80% участников. В связи с этим именно эти параметры определяют успех агрегатора.

— Эффективность стратегий онлайн-агрегаторов такси может быть разной и зависит от множества факторов, включая конкретные условия рынка и ресурсы компании. Некоторые стратегии довольно успешны и привлекают большое количество пассажиров и водителей, в то время как другие могут быть провальными и показывать низкую окупаемость, зачастую это становится понятно лишь на дистанции, — рассказывает Максим Оганов. — Повышение эффективности достигается также посредством индивидуального подхода к клиентам. Водители крупных сервисов корпоративного такси проходят специальное обучение, для того чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажирам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев