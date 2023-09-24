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Маршрут построен: какие конкурентные стратегии используют агрегаторы такси

Игроки отечественного рынка агрегации ежегодно увеличивают объемы выручки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В настоящее время агрегаторы таксомоторных услуг находятся на стадии активного роста. Агрегаторы соревнуются между собой, с другими службами такси, с общественным и персональным транспортом. Развитие и рост определяется конкурентной стратегией, которой придерживается компания. Исследование Bibi показало, что сегмент корпоративного такси в России, по разным данным, оценивается в 82–100 млрд рублей в год. Наибольший процент использования подобных услуг в Москве и Московской области, на них приходится 25%, Краснодарский край — 12%, Пермский край — 8%, Санкт-Петербург — 9%. Трансформация традиционного рынка по большей части связана с появлением новых способов потребления контента (социальные сети и мобильные приложения). Как развиваются конкурентные стратегии агрегаторов в России — в материале «Известий».

Функционирование онлайн-агрегаторов такси

Агрегаторы такси — сервисы, которые предоставляют услуги по заказу такси пассажирам и распределяют заказы таксопарков и воителей. Автоматизация поиска происходит с помощью мобильных платформ. В России онлайн-агрегаторы представлены сервисами «Яндекс Такси», «Ситимобил», Uber, Bibi и другими игроками.

Корпоративный вид такси предоставляет услуги транспортировки для компаний и организаций. Подобные серверы ориентированы на потребности бизнес-клиентов. Основатель RuMarket и CEO агрегатора такси Bibi Анатолий Сморгонский рассказывает, что на данный момент большая часть корпоративных клиентов приходится на отрасль Horeca, которая является общим обозначением сферы услуг отелей, ресторанов и кафе. Конкретными примерами подобного вида такси может служить часть отелей Hyatt, рестораны «Магадан», сети Subway, «Вкусно — и точка» и др.

парк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно исследованию крупного сервиса, различные компании прибегают к агрегаторам, чтобы сэкономить на содержании личного автопарка. Корпоративные таксомоторные услуги помогают выполнить несколько задач, такие как доставка документов, перевозка гостей и сотрудников. Подобными сервисам пользуются банки, авиакомпании, финансовые и образовательные организации.

Подходы к конкуренции онлайн-агрегаторов в России

Агрегаторы выполняют функцию информационного посредника между заказчиком и поставщиком услуги. Сервисы агрегации предлагают индивидуальным предпринимателям и компаниям поток заказов и оптимизацию маршрутов. По большей части основными конкурентами мобильных агрегаторов выступают другие агрегаторы, диспетчерские службы, городской и собственный транспорт.

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В беседе с «Известиями» руководитель IT-компании 4brain.ru Евгений Буянов выделяет несколько подходов к конкуренции. По его мнению, наиболее важную роль играет дифференциация сервиса. Некоторые платформы предлагают премиальные услуги или специализированные услуги для различных категорий пассажиров. Во-вторых, многие агрегаторы активно используют динамическое ценообразование, зависящее от спроса и предложения. Наконец, программы лояльности, акции, скидки помогают удерживать клиентов.

конкуренция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Компании, предоставляющие услуги такси, конкурируют между собой, используя различные стратегии, — рассказывает маркетолог в сфере таксопарков и основатель агентства «Organov.Digital» Максим Оганов. — Некоторые агрегаторы сосредотачиваются на привлечении большего числа партнерских водителей и расширении доступности по всей стране. Также различные агрегаторы могут устанавливать разные тарифы для услуг такси.

Небольшим игрокам на рынке услуг такси выгоднее сотрудничать с сервисами агрегации, поскольку они предлагают индивидуальным предпринимателям большой поток заказов и оптимизацию маршрутов. Подобные компании не могут сэкономить на операционных издержках, следовательно, предложить клиентам более низкую цену. Более крупные игроки соперничают с агрегаторами за заказы. Однако это требует уникального предложения, которое выделяет службу или сервис среди потребителей.

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Влияние агрегаторов такси на развитие рынка в России

С приходом агрегаторов рынок такси изменился для всех участников. С таксомоторных служб снялись задачи поиска клиентов и обеспечения загруженности машин, что упростило возможность входа в бизнес. Диспетчерские службы позволили такси координировать действия и контролировать автомобили, которые состоят в профильных организациях. Мобильные агрегаторы такси создали информационное посредничество между водителями, поставщиками услуг и пассажирами, что способствовало быстрому развитию рынка.

— Влияние онлайн-агрегаторов такси на рынок проявляется в том, что они изменяют традиционные методы вызова такси, предлагая новые возможности для пассажиров и водителей. Также они стимулируют конкуренцию на рынке, что может привести к повышению качества услуг и снижению стоимости для пассажиров, — рассказывает Максим Оганов.

клиент
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Особое воздействие на рынок оказывает то, насколько компания соответствует требованиям целевой аудитории. Изучение клиентской базы помогает агрегаторам скорректировать направление и выявить недочеты в выбранной стратегии. Анализ агрегатора Bibi показал, что 20% корпоративных клиентов — это крупные IT-компании и консалтинг. В то время как 15% приходится на сегмент медицины и ритейла.

Конкурентные стратегии онлайн-агрегаторов на рынке

На данный момент рынок развивается, поэтому онлайн-агрегаторы пытаются привлечь к сервису как можно больше пользователей. Компании стараются дифференцировать продукт посредством создания более удобного приложения, внедрения искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов, разнообразие тарифов и других подходов. Однако основной фокус направлен на поддержании более низких цен.

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К данным критериям Максим Оганов добавляет, что часть агрегаторов объединяется с сервисами-партнерами и участвуют в разных бонусных программах — так, для «Яндекс Такси» можно приобрести купон за бонусы «Спасибо» от «Сбера» в приложении «СберСпасибо» и использовать их на поездку в такси.

Большинство агрегаторов разрабатывают персональные наборы услуг и условий. В контракте сервиса корпоративного вида такси можно закрепить цены за подачу машины, километры, минуты, за ожидание клиента. Кроме того, среди других методов — оптимизация маршрутов, райдшеринг, позволяющий развести нескольких сотрудников по разным адресам, и др.

география
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Евгений Буянов также отмечает, что в настоящее время некоторые агрегаторы таксомоторных услуг борются за расширение географии присутствия и выход на новые рынки. Кроме того, значительная часть платформ старается интегрировать дополнительные услуги, такие как доставка еды или товаров.

С точки зрения потребителя эксперты выделяют удобство и экономию времени. В отличие от общественного транспорта или персонального автомобиля корпоративное такси предлагает более комфортабельные условия для передвижения. Работники имеют возможность заказать транспорт прямо из офиса с помощью мобильного приложения.

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Эффективность конкурентных стратегий

Согласно опросам, проводимым участниками рынка, наиболее значимым для пассажиров является стоимость поездки и время ожидания подачи автомобиля. Данные факторы выбрали 80% участников. В связи с этим именно эти параметры определяют успех агрегатора.

Эффективность стратегий онлайн-агрегаторов такси может быть разной и зависит от множества факторов, включая конкретные условия рынка и ресурсы компании. Некоторые стратегии довольно успешны и привлекают большое количество пассажиров и водителей, в то время как другие могут быть провальными и показывать низкую окупаемость, зачастую это становится понятно лишь на дистанции, — рассказывает Максим Оганов. — Повышение эффективности достигается также посредством индивидуального подхода к клиентам. Водители крупных сервисов корпоративного такси проходят специальное обучение, для того чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажирам.

шашки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как отмечает Евгений Буянов, рассмотрение проблемы со стороны потребителя позволяет лучше оценить эффективность тех или иных конкурентных стратегий. Таким образом, стратегии, ориентированные на улучшение пользовательского опыта, заманивают потенциальных клиентов. Скидки, акции, бонусы и качественное обслуживание делают агрегаторов привлекательными. Кроме того, важными факторами для водителей являются честное и прозрачное вознаграждение, а также возможность гибкого графика работы.

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