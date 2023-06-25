Любишь кататься: такси в России может подорожать

В сентябре в России могут заработать новые правила для агрегаторов такси. Согласно законопроекту, одобренному Госдумой в первом чтении, для служб заказа такси предусмотрены штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Как утверждают эксперты, рынок в этом случае рискует сильно сжаться — лицензия на пассажирские перевозки есть лишь у одного из пяти таксистов. В результате стоимость поездок может вырасти в несколько раз . Подробнее — в материале «Известий».

Один из пяти

Законопроект, принятый в первом чтении, предполагает введение штрафов за передачу заказов водителям, которые не имеют права осуществлять перевозки.

За это нарушение штраф для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Если в течение года агрегатор вновь допустил такое правонарушение, повторный штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ситуация с лицензиями в стране печальная: четверо из пяти таксистов работают без нее. Как пояснил «Известиям» Дмитрий Матвеев, гендиректор компании «Мой Автопрокат», на это есть объективные причины: высокая цена на ОСАГО на пассажирские перевозки (от 40 до 150 тыс. рублей в зависимости от региона), а также повсеместные случаи отказов страховых компаний в выдаче полиса таксистам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Для получения лицензии водителю необходимо оформить полис ОСАГО, а его стоимость в регионах колеблется от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, в мегаполисах — около 160 тыс. рублей, — добавляет Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли.

Дефицит на рынке

Ужесточение штрафов за допуск к выполнению заказов водителей без лицензии по идее обезопасит пассажиров от поездок с неквалифицированными автомобилистами. Количество нелегальных водителей сократится, а спрос на услуги лицензированных водителей вырастет.

Новый закон также способен привести к увеличению операционных расходов водителей и агрегаторов такси. В частности, это связано с ростом стоимости страхования и эксплуатации автомобилей. Возможно, агрегаторы начнут требовать от водителей наличия дополнительных страховок или сертификатов, что также увеличит операционные расходы, предполагает Николай Журавлев, гендиректор компании «Эксперты бизнес-планирования».

Как отмечает Алексей Тузов, повышенные штрафы могут привести к резкому сокращению числа трудоустроенных в сфере такси, так как, по статистике, из 2 млн водителей только 400 тыс. имеют лицензию, то есть лишь один водитель из пяти будет иметь право брать заказы с осени 2023 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Рост стоимости поездок

Всё это — по крайней мере до тех пор, пока рынок не адаптируется к изменениям в законодательстве — для потребителей означает повышенную безопасность, за которую, однако, придется заплатить в несколько раз дороже. И это при том, что с начала года перевозчики уже повысили тарифы в такси на 10–30%.

Так, по оценкам Николая Журавлева, в течение года стоимость поездок в такси может вырасти на 10–20%. Однако, по его словам, точные цифры будут зависеть от многих факторов, включая динамику стоимости страхования и других расходов, связанных с эксплуатацией автомобилей.

— Для пользователей, безусловно, хорошо, что поездка станет безопаснее, но если с 1 сентября агрегаторам будет некому передавать заказы из-за нехватки водителей, цена на поездки, особенно на небольшие расстояния, вырастет еще — самый минимум в два раза, — прогнозирует Дмитрий Матвеев.

Алексей Тузов считает, что подорожание будет еще более ощутимым. С учетом всех расходов, которые понесут агрегаторы, стоимость поездок может вырасти в пять раз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Этого мало

Тем не менее эксперты обращают внимание и на то, что эффект от нововведений может оказаться сомнительным: обозначенные суммы для агрегаторов такси не столь значительны по сравнению с их прибылью.

— Роспотребнадзор уже наказывал таксопарки за введение пользователей в заблуждение предоставлением неверных данных о водителе и отсутствие ответственности перевозчика перед пассажирами. Накладывались штрафы в размере 100 тыс. рублей, но эта мера не оказалась эффективной на практике, — приводит пример Денис Мигаль, основатель автомобильного маркетплейса Fresh.

Чтобы сделать сферу оказания услуг такси действительно прозрачной и безопасной, нужны многомиллионные штрафы, уголовная ответственность и меры по ограничению деятельности перевозчика, уверен аналитик.

Ранее Совет Федерации на заседании 21 июня одобрил закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси. Закон предусматривает, что юридические или физические лица, а также индивидуальные предприниматели, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью до момента, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2,025 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.