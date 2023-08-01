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«Шашечки» в базе: в России создается единая система учета такси

Станут ли дороже услуги перевозки для потребителей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Осенью в России должна появиться федеральная государственная информационная система легкового такси. В правительстве отмечают, что это позволит усилить контроль за перевозками и повысить их безопасность. Эксперты признают, что такая система необходима, однако относительно реальных сроков ее запуска их мнения расходятся. Агрегаторы такси опасаются, что новация приведет к увеличению числа нелегальных перевозчиков и росту тарифов. Подробности — в материале «Известий».

Единые правила

С 1 сентября в России будет запущена федеральная информационная система (ФГИС) легкового такси. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ. Документ разработан для реализации закона «О такси», который был принят в конце прошлого года. В конце июня о запуске этой системы сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. ФГИС будет реализована на единой цифровой платформе «Гостех» и охватит более 20 млн граждан и 453 тыс. легковых такси, подчеркнул глава Минтранса.

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В пресс-службе правительства поясняют, что в новую систему в течении суток будут поступать данные из трех региональных реестров: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. Речь идет о сведениях, касающихся предоставления, приостановления, возобновления или аннулировании разрешений для такси.

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Обобщить и систематизировать

Создание ФГИС такси эксперты называют правильным решением, необходимым для реформы этого вида пассажирских перевозок. По словам руководителя центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислава Швагеруса, ее появление позволит привести региональные реестры такси к единому знаменателю и систематизировать размещенные в них данные.

— Это, без преувеличения, прорывное решение в сфере такси: аналогов такой системы нет нигде в мире. Она аккумулирует в себе фактически данные о каждом автомобиле такси, перевозчике и всех службах заказа, работающих на территории Российской Федерации, — рассказал он «Известиям».

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Основная трудность состоит в том, что сейчас все региональные реестры такси достаточно разрозненны, в разных субъектах федерации существуют разные формы таких реестров, отметил эксперт. Новая система обобщит их и сделает единообразными, подчеркивает Швагерус.

Сроки поджимают

Еще одним плюсом новой системы вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин называет возможность самозанятым водителям попасть в реестр такси, минуя услуги посредников.

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— Сейчас им войти в этот реестр без помощи так называемых подключашек достаточно сложно. Создание единой системы позволит очистить рынок от этих посредников, — полагает он.

Однако эксперт подчеркивает, что до запуска федеральной системы такси остается совсем мало времени, поэтому вполне вероятны серьезные сбои.

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Системы нужно создать не только на федеральном, но и на региональном уровне. В ряде регионов реестры такси представляют собой чуть ли не допотопные амбарные книги. Сделать это за месяц — задача практически невыполнимая. При этом ускоренный запуск системы без тестов может повлечь за собой очень тяжелые последствия. Любая ошибка или сбой в ней просто «положит на бок» огромную отрасль, — заявил Антон Шапарин.

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С ним согласен заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. Он отметил, что появление единой системы позволит службам заказа и перевозчикам передавать по запросу компетентных органов данные о поездках, как того требует закон. Она позволит усилить контроль за таксомоторными перевозками, однако быстро запустить ее не получится, считает эксперт.

— На создание такой системы нужен как минимум год и еще пара лет — на ее тестирование. В противном случае сбоев избежать не получится. При этом пока у участников рынка нет даже понимания, как она будет работать, — подчеркнул Андрей Попков.

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С обобщением разрозненных реестров и взаимном обменом информацией могут возникнуть определенные сложности, признает Станислав Швагерус. Но у ситуационно-информационного центра Минтранса, который является оператором этой системы, ресурсы для того, чтобы их разрешить, имеются, отмечает он.

Подорожают ли поездки?

ФГИС не повлияет на стоимость перевозок и тарифы на услуги такси, поскольку ее финансирование осуществляется за счет госбюджета, подчеркивает Швагерус. Агрегаторы такси придерживаются иной точки зрения.

По словам управляющего директора «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрия Коваленко, повышение тарифов может быть вызвано сокращением числа машин такси на линии после запуска системы. Он отмечает, что единый реестр позволит государству видеть официально зарегистрированных поставщиков услуг такси. Агрегаторы, в свою очередь, не смогут передавать заказы лицам, не состоящим в этом реестре, подчеркивает эксперт.

— Сейчас значительная часть водителей выбирает такси как дополнительный источник дохода. Они выходят на линию на собственных автомобилях пару раз в день или только в выходные. Соответственно, они просто не смогут соблюдать все новые требования, чтобы оставаться в профессии, и уйдут из такси. Сократится количество машин на линии, увеличатся расходы водителей, остающихся в такси. Как следствие — вырастут тарифы на перевозки, — заявил «Известиям» Коваленко.

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Усиление ограничений на работу в такси может дать толчок к росту серого рынка: у вокзалов, в аэропортах и в туристических местах снова появятся нелегальные перевозчики, полагает эксперт. Вместе с тем он отмечает, что единый реестр поможет повысить прозрачность рынка такси и увеличить безопасность легальных пассажирских перевозок.

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В «Яндекс Такси» затруднились с оценками того, как появление федеральной информационной системы скажется на рынке перевозок и тарифах.

— Мы ждем доступ и вводную информацию от разработчиков ФГИС, чтобы начать подключение, до начала интеграции оценивать ее сроки и детали взаимодействия преждевременно, — заявили в пресс-службе компании.

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