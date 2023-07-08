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Мишустин одобрил получение ФСБ доступа к базам данных заказов такси

Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ доступа к базам данных заказов такси
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое обеспечит сотрудникам Федеральной службе безопасности (ФСБ) доступ к базам данных операторов легкового такси. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 7 июля.

Нововведения вступят в силу 1 сентября текущего года. С этого момента ФСБ будет иметь круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для принятия, хранения, обработки и передачи заказов.

Для получения иных сведений ФСБ может сформировать запрос, на который службе заказа такси необходимо будет ответить в течение десяти рабочих дней (трех, если используется пометка «срочно»). Если агрегатор не может выполнить запрос вовремя, он уведомляет о требуемых сроках, а также обосновывает причину задержки.

Кроме того, при работе с ФСБ служба заказа оператор должен обеспечить неразглашение информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия.

Дать по шашке: ФСБ может получить доступ к данным агрегаторов такси
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Ранее, 29 июня, стало известно, что депутаты Госдумы подготовили законопроект об отсрочке вступления в силу части требований закона о такси. Такое решение было принято из-за опасений, связанных с излишне сложным процессом реализации отдельных норм.

Закон о такси был принят в декабре 2022 года. Большинство его норм должны были вступить в силу с сентября этого года. Закон устанавливает требования к водителю (запрет на допуск ряда водителей к управлению такси), внешнему и внутреннему виду автомобиля, вводит в правовое поле деятельность служб заказа легкового такси (агрегаторов), а также основания приостановления и аннулирования разрешения на такси (в том числе отсутствие у физических лиц ОСАГО для такси и ОСГОПП).

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