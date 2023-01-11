Может не вывезти: каждый десятый таксопарк в России задумался о ликвидации

Около 12% владельцев таксопарков России задумались о ликвидации бизнеса из-за убыточности, сообщили «Известиям» в Общественном совете по развитию такси. Основной проблемой для отрасли в 2022-м стал уход западных автопроизводителей из РФ. Согласно результатам опроса, с отсутствием или дороговизной автозапчастей столкнулись 81% перевозчиков. При этом программа помощи по обновлению автопарков действует только в Москве, напомнили в совете. В том, возникнет ли дефицит машин такси и как может измениться стоимость поездок, разбирались «Известия».

Шашечки или ехать

Около 12% российских таксопарков задумались о ликвидации бизнеса в связи с его убыточностью. К таким выводам пришли эксперты Общественного совета по развитию такси, проведя опрос среди предпринимателей отрасли в конце 2022-го года (результаты есть у «Известий»). В нем приняли участие более 170 таксопарков.

Еще около трети рынка (29%) закончили год с убытком, но готовы сохранить бизнес за счет накопленных ресурсов . Сложнее всего ситуация сложилась у небольших таксопарков с количеством автомобилей менее 50, уточнили общественники. Половина опрошенных таксопарков (51%) подходила к концу года в небольшом плюсе, а 8% заявили о достаточной прибыли по итогам 2022-го.

В пандемийный период (2020–2021 годы) о закрытии бизнеса заявляли лишь около 8% предприятий такси, о сокращении части бизнеса — 35% таксопарков, напомнили в совете.

Основной проблемой для такси в прошлом году стал уход ряда иностранных автопроизводителей с российского рынка. Страну покинули Renault, Nissan, BMW, Toyota, Mercedes-Benz и Mazda (со своими производственными мощностями в РФ). Официальный импорт прекратили также Volvo, Audi, Honda, Suzuki и другие. В результате начались проблемы с обслуживанием машин и закупкой автозапчастей. К концу года ситуация слегка сбалансировалась — только 4% владельцев таксопарков продолжали испытывать сложности с поиском или наличием запчастей, 77% опрошенных всё еще указывали на их высокую стоимость.

В пресс-службах Минэкономразвития и Минпромторга вопросы «Известий» перенаправили в Минтранс. В этом ведомстве не ответили на запрос.

По данным «Автостата», в 2022 году в России было продано на 59% меньше машин, чем годом ранее, — 626,3 тыс.

Пересядем на «Москвичи»

Несмотря на то что парк автомобилей такси в России сейчас довольно молодой (38% — до трех лет, 50% — от трех до пяти лет), таксопарки тем не менее планируют продолжать его обновление в 2023 году. Так ответили большинство опрошенных перевозчиков — 38% (против 29%, которые не планируют закупать новые машины в этом году). Еще 33% пока наблюдают за ситуацией.

В ушедшем году только десятая часть предприятий в сфере такси смогла воспользоваться мерами господдержки , выяснили в совете. Программа помощи таксопаркам по обновлению подвижного состава действует только в Москве, напомнили там.

Основная финансовая помощь для таксопарков — это программа льготного лизинга, базовая скидка по которой составляет 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей. В 2023 году кабмин на это выделил 2 млрд рублей против 7,3 млрд в 2022-м. В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили, что в зависимости от развития авторынка ведомство может дофинансировать программу.

Потенциальный уход с рынка ряда таксопарков не страшен — ушедших заменят вновь созданные компании , считает руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. Эксперт подтвердил, что именно финансовая поддержка для обновления автопарков есть только в Москве.

— По другим регионам РФ за последние 10 лет было еще несколько подобных разовых проектов — в Благовещенске и Тульской области. При этом меры нефинансовой поддержки для владельцев такси реализуют более половины регионов, в рамках господдержки малого и среднего предпринимательства. Это, например, программы обучения, льготы при получении разрешений через МФЦ и так далее , — добавил Швагерус.

Как рассказал «Известиям» представитель лизинговой компании «Европлан», дептранс Москвы по своей программе возмещает часть затрат на уплату лизинговых платежей за аренду автомобилей и объем этих субсидий в 2022 году существенно вырос (абсолютных данных там не привели).

Емкость российского рынка такси, по словам Станислава Швагеруса, находится в пределах 150–300 тыс. легковых автомобилей. В 2020–2021 годах для официального такси закупалось порядка 50–60 тыс. новых машин в год. Президент «Автоваза» Максим Соколов прогнозировал рост авторынка РФ в 2023 году до 800 тыс. новых автомобилей.

Дефицита машин такси не будет, заключает Швагерус, но срок их эксплуатации начнут продлевать, что приведет к увеличению себестоимости перевозок. С ним согласны в «Европлане». В компании отметили, что таксопарки продолжат брать в аренду китайские автомобили (такая тенденция наметилась в 2022 году), а также рассмотрят закупку «Москвичей» и электромобилей Evolute.

По словам председателя совета по развитию такси Ирины Зариповой, из-за роста расходов на ремонт возможно и удорожание поездок в такси в этом году на 10–20%.

— Очевидно, что на льготные программы поддержки автовладельцев требуется больше средств, чем 2 млрд рублей. И в конце 2022-го Минпромторг уже оперативно проводил дополнительный отбор на увеличение этих лимитов, — сообщили в пресс-службе «Европлана».

Маршрут перестроен

Представитель сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников подтвердил, что проблема с обновлением таксопарков существует. Но пока компания не получала от партнеров уведомлений о прекращении их деятельности.

— Знаем их трудности, так как повысить маржинальность бизнес-модели, просто сделав услугу дороже, мы не в силах. В целом никто из наших партнеров пока не закрылся, но и новых автопарков в городах не появляется , — рассказал Стенников.

При этом, продолжил он, в регионах в сфере такси уже сейчас доминируют самозанятые водители (в отличие от Москвы, где их становится всё меньше) и этот ресурс мог бы быть задействован и далее. Однако принятый в декабре законопроект о такси, который вступит в силу с сентября, грозит уходом из отрасли или переходом в серую зону большего числа самозанятых из-за избыточных требований (ежедневные медосмотры и техосмотры, автострахование по тарифу для такси, требования по цвету машин и т.д.), считает Павел Стенников.

В «Ситимобиле» сообщили «Известиям», что их партнеры пока тоже не закрывают бизнес, но сокращают количество автомобилей в парке. При этом компания (объединяет сервисы «Ситимобил», «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф») планирует приобрести в собственную лизинговую «дочку» более 10 тыс. новых автомобилей, не называя сроки закупки.

Представитель «Яндекс.Такси» отказался от комментариев.