В Санкт-Петербурге за нелегальные перевозки задержали более 120 такси

В Санкт-Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных такси. Была изъята 121 машина. Об этом в среду, 6 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

Кроме того, в ходе рейда выявили два нелегальных автобуса, которые выполняли перевозки под видом заказных на маршруте от станции «Купчино» до Пушкина.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП с нелегальным такси в Красноярском крае.