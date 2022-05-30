Пять человек пострадали в ДТП с нелегальным такси в Красноярском крае

В Березовском районе Красноярского края в результате столкновения машины с деревом пострадали пять человек, в том числе трое подростков. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в ночь на 30 мая на 22-м км автодороги Красноярск — Железногорск. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь из краевого центра, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП различные травмы получили водитель и четверо его пассажиров — 24-летний молодой человек и трое 17-летних подростков. Пострадавших доставили в больницу Железногорска, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Установлено, что водитель и пассажиры нашли друг друга с помощью интернет-сервиса по поиску попутчиков. В МВД напоминают, что, пользуясь услугами нелегальных перевозчиков, пассажиры подвергают свои жизни и здоровье риску. Кроме того, в случае ДТП человек не сможет рассчитывать на страховую компенсацию.