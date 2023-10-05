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Без шашечек, но ехать: агрегаторы такси нашли лазейку в новом законе

Она позволяет передавать заказы водителям, которые не оформили разрешение на перевозку пассажиров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Популярные агрегаторы придумали способ адаптироваться к вступившему в силу с 1 сентября закону о такси. Теперь клиенту помимо привычных «шашечек» предлагают аренду автомобиля с экипажем — так называемое фрахтование. Это позволяет передавать заказы тем водителям, которые еще не оформили разрешение на работу в такси, как того требует новый закон. Для пассажира процесс вызова машины в приложениях внешне не поменялся. А в некоторых случаях поездка по договору фрахта обходится ему до двух раз дешевле. Использование такой схемы опасно, так как в отличие от машины такси, на обычный автомобиль физлица нельзя оформить обязательное страхование пассажира — то есть в случае аварии он может не получить возмещение вреда, отмечают эксперты.

Аренда с экипажем

Популярные агрегаторы такси нашли способ адаптироваться к требованиям закона, вступившего в силу с 1 сентября, выяснили «Известия». Раньше компании пользовались договором публичной оферты, а сейчас стали переходить на договор аренды машин с экипажем (фрахтование). Об этом «Известиям» рассказали таксисты и подтвердили эксперты.

Закон о такси был принят в декабре 2022 года, основные его положения вступили в силу с 1 сентября этого года. Теперь водителю запрещено управлять автомобилем такси при наличии непогашенной судимости по тяжелым уголовным статьям, трех и более неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), а также без пройденной аттестации на знание города, если власти региона ввели такое требование.

Чтобы работать в такси, водители теперь должны получить специальное разрешение — оно является свидетельством того, что он соответствует всем требованиям нового закона. Многие водители не смогли или не успели оформить этот документ. И согласно требованиям закона, с 1 сентября агрегаторы не имеют права передавать им заказы клиентов. Но крупные игроки рынка нашли в законе лазейку, говорят водители.

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— В регионах агрегаторы продолжают передавать заказы машинам без разрешений на работу в такси. «Яндекс.Такси» и «Максим» начали передавать заказы по договору фрахтования или договору аренды экипажа с водителем. Такие перевозки регулируются не законом «О такси», а нормами Гражданского кодекса РФ, — рассказал «Известиям» основатель Telegram-канала «Омбудсмен такси», перевозчик-частник Антон Максимов.

такси
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В подтверждение своих слов Максимов опубликовал скриншоты из приложения «Яндекс Про», которым пользуются водители «Яндекс.Такси» для получения заказов. В рассылке компании водителям говорится: «Чтобы продолжать получать заказы в «Яндекс Про», добавьте разрешение перевозчика. Пока подтверждаете разрешение, выполняйте поездки по заказу. Поездки по заказу — еще один вид перевозок, предусмотренный законом наряду с такси».

По словам Антона Максимова, «Ситимобил» и «Таксовичкоф» (управляющая компания People&People) также продолжают передавать заказы водителям, у которых нет разрешений на работу в такси — в основном это происходит в регионах. «Яндекс» ранее использовал такой тип договора только для поездок в премиальном классе Ultima, уточнил он.

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«Известия» направили запрос в пресс-службу People&People. В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что компания не меняла тип договоров с водителями и партнерами, отрицая переход на новый формат работы.

«Максим» работу по новым типам договоров подтвердил. В своем пользовательском приложении компания даже разделила тарифы, поездки по которым осуществляются по договору оферты и по договору фрахта. Заказать водителя такси с разрешением теперь можно, нажав кнопку «Такси». Все остальные поездки в разных тарифах (Эконом, Комфорт, Бизнес, Компактвэн, Минивэн) объединены под кнопкой «Легковые» и выполняются по договору аренды машины с экипажем, предусмотренному Гражданским кодексом РФ, подтвердил пресс-секретарь сервиса Павел Стенников.

— Реорганизация тарифов связана с тем, что мы выполнили требование закона о такси, — уточнил он.

машина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аренда автомобиля с экипажем в некоторых случаях вдвое дешевле, чем по тарифам такси, убедились «Известия».

— Введение «легковых» тарифов — это вынужденная мера, переходный этап, пока в регионах критически мало водителей с разрешениями, — сказал Павел Стенников. — Мы это ввели для того, чтобы сдержать рост цен и не допустить транспортного коллапса в городах. Когда водителей с разрешениями станет больше, проблема потеряет актуальность.

При этом в Москве и Московской области не включена услуга аренды с экипажем, уточнили в сервисе. В этой агломерации пассажиры могут заказать только такси.

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Обеление рынка

Аренда машины с экипажем не подпадает под определение такси, поэтому таким водителям не нужно соблюдать требования нового закона, сказал руководитель Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

В то же время возможность заключать договор фрахта предоставил сам закон о такси, уточняет он.

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В частности, в принятом законе есть исключения из общего правила. Первое — этот как раз перевозка по заказу (по договору фрахта), второе — во всех остальных случаях, допустимых законодательством РФ. То есть вместе с запретом ввели и чрезвычайно широкие исключения из этого запрета, — сказал он.

Поэтому агрегаторы на вполне законных основаниях предлагают теперь перевозку по заказу, объяснил эксперт.

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По словам Швагеруса, договор аренды транспортного средства (ТС) с экипажем ранее был не сильно востребован применительно к автомобильному транспорту. Но им активно пользуются при речных или морских поездках, например, при аренде катера.

Опасность таких перевозок в том, что в отличие от машины такси, на обычный легковой автомобиль физлица нельзя оформить ОСГОП — обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами, уточняет Антон Максимов из «Омбудсмена такси». Но в «Максим» парируют: на такой вид перевозок распространили стандартную корпоративную программу материальной защиты пассажиров и водителей в случае аварии — сумма выплат доходит до 2 млн рублей на пострадавшего.

Избавить рынок от водителей-нелегалов за месяц действия нового закон не получилось, констатировал Станислав Швагерус.

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Слишком мало времени прошло, есть много проблем, которые в настоящий момент решаются. Это и сложности с цифровизацией госуслуг, и с принятием нормативно-правовых актов на региональном уровне. Пока что в большинстве регионов закон в полную силу не заработал. Вряд ли изменения произойдут быстро, — пояснил эксперт.

Период адаптации

В Общественном совете при Минтрансе знают о новой схеме аренды ТС с экипажем, рассказала «Известиям» председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Такой тип перевозок существенно отличается от такси, отметила она.

— Например, перевозчики по заказу не имеют права надевать фонарь такси и шашки, это возможно только при наличии разрешения на легковое такси, — уточнила председатель совета.

По словам Ирины Зариповой, в сложившейся ситуации нет виновных — у закона не было адаптационного периода, поэтому органам исполнительной власти было сложно оперативно перестроиться на новую систему выдачи разрешений.

Продолжает оставаться актуальной и проблема дороговизны полиса ОСАГО для такси, без которого получить такое разрешение невозможно, сообщил «Известиям» управляющий директор «Ситимобила» Дмитрий Коваленко. По его словам, цена полиса доходит до 120 тыс. рублей.

осаго
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта «Таксист», впрочем, не считают новую схему агрегаторов законной и призвали правоохранительные органы обратить на нее внимание. По словам заместителя председателя организации Андрея Попкова, агрегаторы всегда пытались саботировать законодательство для максимизации прибыли и «ни за что не отвечать».

Ирина Зарипова отметила, что у закона есть много плюсов. Так, получить разрешение на работу в такси с 1 сентября могут и физические лица — теперь им не нужно устраиваться на работу в таксопарк или регистрировать статус ИП. Достаточно стать самозанятыми и работать на своем авто на самих себя.

Но закон не решит всех проблем отрасли, считает Дмитрий Коваленко. В их числе он называет массовую ветхость автопарка и всё еще низкие, по его мнению, цены на поездки.

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Перевозки в такси по заказу несут в себе риски, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Во-первых, вновь возникают вопросы ответственности перевозчика и агрегатора в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу пассажира, поскольку под регулирование нового закона о такси эти правоотношения как будто не подпадают. Во-вторых, на сам автомобиль не распространяются требования, предъявляемые законом о такси, сказал он.

Поэтому новая схема, по мнению юриста, всё-таки содержит признаки нарушения федерального законодательства, и с высокой степенью вероятности такая практика по мере расширения ее применения будет пресекаться уполномоченными органами.

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