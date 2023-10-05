Без шашечек, но ехать: агрегаторы такси нашли лазейку в новом законе

Популярные агрегаторы придумали способ адаптироваться к вступившему в силу с 1 сентября закону о такси. Теперь клиенту помимо привычных «шашечек» предлагают аренду автомобиля с экипажем — так называемое фрахтование. Это позволяет передавать заказы тем водителям, которые еще не оформили разрешение на работу в такси, как того требует новый закон. Для пассажира процесс вызова машины в приложениях внешне не поменялся. А в некоторых случаях поездка по договору фрахта обходится ему до двух раз дешевле. Использование такой схемы опасно, так как в отличие от машины такси, на обычный автомобиль физлица нельзя оформить обязательное страхование пассажира — то есть в случае аварии он может не получить возмещение вреда, отмечают эксперты.

Аренда с экипажем

Популярные агрегаторы такси нашли способ адаптироваться к требованиям закона, вступившего в силу с 1 сентября, выяснили «Известия». Раньше компании пользовались договором публичной оферты, а сейчас стали переходить на договор аренды машин с экипажем (фрахтование). Об этом «Известиям» рассказали таксисты и подтвердили эксперты.

Закон о такси был принят в декабре 2022 года, основные его положения вступили в силу с 1 сентября этого года. Теперь водителю запрещено управлять автомобилем такси при наличии непогашенной судимости по тяжелым уголовным статьям, трех и более неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), а также без пройденной аттестации на знание города, если власти региона ввели такое требование.

Чтобы работать в такси, водители теперь должны получить специальное разрешение — оно является свидетельством того, что он соответствует всем требованиям нового закона. Многие водители не смогли или не успели оформить этот документ. И согласно требованиям закона, с 1 сентября агрегаторы не имеют права передавать им заказы клиентов. Но крупные игроки рынка нашли в законе лазейку, говорят водители.

— В регионах агрегаторы продолжают передавать заказы машинам без разрешений на работу в такси. «Яндекс.Такси» и «Максим» начали передавать заказы по договору фрахтования или договору аренды экипажа с водителем. Такие перевозки регулируются не законом «О такси», а нормами Гражданского кодекса РФ, — рассказал «Известиям» основатель Telegram-канала «Омбудсмен такси», перевозчик-частник Антон Максимов.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В подтверждение своих слов Максимов опубликовал скриншоты из приложения «Яндекс Про», которым пользуются водители «Яндекс.Такси» для получения заказов. В рассылке компании водителям говорится: «Чтобы продолжать получать заказы в «Яндекс Про», добавьте разрешение перевозчика. Пока подтверждаете разрешение, выполняйте поездки по заказу. Поездки по заказу — еще один вид перевозок, предусмотренный законом наряду с такси».

По словам Антона Максимова, «Ситимобил» и «Таксовичкоф» (управляющая компания People&People) также продолжают передавать заказы водителям, у которых нет разрешений на работу в такси — в основном это происходит в регионах. «Яндекс» ранее использовал такой тип договора только для поездок в премиальном классе Ultima, уточнил он.

«Известия» направили запрос в пресс-службу People&People. В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что компания не меняла тип договоров с водителями и партнерами, отрицая переход на новый формат работы.

«Максим» работу по новым типам договоров подтвердил. В своем пользовательском приложении компания даже разделила тарифы, поездки по которым осуществляются по договору оферты и по договору фрахта. Заказать водителя такси с разрешением теперь можно, нажав кнопку «Такси». Все остальные поездки в разных тарифах (Эконом, Комфорт, Бизнес, Компактвэн, Минивэн) объединены под кнопкой «Легковые» и выполняются по договору аренды машины с экипажем, предусмотренному Гражданским кодексом РФ, подтвердил пресс-секретарь сервиса Павел Стенников.

— Реорганизация тарифов связана с тем, что мы выполнили требование закона о такси, — уточнил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аренда автомобиля с экипажем в некоторых случаях вдвое дешевле, чем по тарифам такси, убедились «Известия».

— Введение «легковых» тарифов — это вынужденная мера, переходный этап, пока в регионах критически мало водителей с разрешениями , — сказал Павел Стенников. — Мы это ввели для того, чтобы сдержать рост цен и не допустить транспортного коллапса в городах. Когда водителей с разрешениями станет больше, проблема потеряет актуальность.

При этом в Москве и Московской области не включена услуга аренды с экипажем, уточнили в сервисе. В этой агломерации пассажиры могут заказать только такси.

Обеление рынка

Аренда машины с экипажем не подпадает под определение такси, поэтому таким водителям не нужно соблюдать требования нового закона, сказал руководитель Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

В то же время возможность заключать договор фрахта предоставил сам закон о такси , уточняет он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В частности, в принятом законе есть исключения из общего правила. Первое — этот как раз перевозка по заказу (по договору фрахта), второе — во всех остальных случаях, допустимых законодательством РФ. То есть вместе с запретом ввели и чрезвычайно широкие исключения из этого запрета, — сказал он.

Поэтому агрегаторы на вполне законных основаниях предлагают теперь перевозку по заказу, объяснил эксперт.

По словам Швагеруса, договор аренды транспортного средства (ТС) с экипажем ранее был не сильно востребован применительно к автомобильному транспорту. Но им активно пользуются при речных или морских поездках, например, при аренде катера.

Опасность таких перевозок в том, что в отличие от машины такси, на обычный легковой автомобиль физлица нельзя оформить ОСГОП — обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами, уточняет Антон Максимов из «Омбудсмена такси». Но в «Максим» парируют: на такой вид перевозок распространили стандартную корпоративную программу материальной защиты пассажиров и водителей в случае аварии — сумма выплат доходит до 2 млн рублей на пострадавшего.

Избавить рынок от водителей-нелегалов за месяц действия нового закон не получилось, констатировал Станислав Швагерус.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Слишком мало времени прошло, есть много проблем, которые в настоящий момент решаются. Это и сложности с цифровизацией госуслуг, и с принятием нормативно-правовых актов на региональном уровне. Пока что в большинстве регионов закон в полную силу не заработал. Вряд ли изменения произойдут быстро, — пояснил эксперт.

Период адаптации

В Общественном совете при Минтрансе знают о новой схеме аренды ТС с экипажем , рассказала «Известиям» председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Такой тип перевозок существенно отличается от такси, отметила она.

— Например, перевозчики по заказу не имеют права надевать фонарь такси и шашки, это возможно только при наличии разрешения на легковое такси, — уточнила председатель совета.

По словам Ирины Зариповой, в сложившейся ситуации нет виновных — у закона не было адаптационного периода, поэтому органам исполнительной власти было сложно оперативно перестроиться на новую систему выдачи разрешений.

Продолжает оставаться актуальной и проблема дороговизны полиса ОСАГО для такси, без которого получить такое разрешение невозможно , сообщил «Известиям» управляющий директор «Ситимобила» Дмитрий Коваленко. По его словам, цена полиса доходит до 120 тыс. рублей.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта «Таксист», впрочем, не считают новую схему агрегаторов законной и призвали правоохранительные органы обратить на нее внимание. По словам заместителя председателя организации Андрея Попкова, агрегаторы всегда пытались саботировать законодательство для максимизации прибыли и «ни за что не отвечать».

Ирина Зарипова отметила, что у закона есть много плюсов. Так, получить разрешение на работу в такси с 1 сентября могут и физические лица — теперь им не нужно устраиваться на работу в таксопарк или регистрировать статус ИП. Достаточно стать самозанятыми и работать на своем авто на самих себя.

Но закон не решит всех проблем отрасли, считает Дмитрий Коваленко. В их числе он называет массовую ветхость автопарка и всё еще низкие, по его мнению, цены на поездки.

Перевозки в такси по заказу несут в себе риски, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Во-первых, вновь возникают вопросы ответственности перевозчика и агрегатора в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу пассажира, поскольку под регулирование нового закона о такси эти правоотношения как будто не подпадают. Во-вторых, на сам автомобиль не распространяются требования, предъявляемые законом о такси, сказал он.