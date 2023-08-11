Платить и плакать: нужно ли госрегулирование цен на такси

Как отмечают отраслевые эксперты, цены на такси бьют исторические рекорды: так, по итогам I полугодия 2023 года цены приблизились к 33 рублям за 1 км пути, а средний чек составил 435 рублей (на 4% выше, чем годом ранее). И, скорее всего, рост продолжится еще на 30% уже к осени. В связи с этим в Госдуме прозвучало предложение ввести государственное регулирование цен на услуги такси, снизить цены на бензин, а также уменьшить таможенные пошлины на импортные машины. Есть ли смысл в госрегулировании и как это повлияет на участников рынка такси в столице и регионах, выясняли «Известия».

Главный игрок

Рынок такси в том виде, в котором существует сейчас, появился благодаря сервису «Яндекс Такси», комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Раньше в каждом городе работали разрозненные операторы. Ценообразование было произвольным и было продиктовано исключительно желанием владельца службы заработать. Цены были порой неоправданно высокими. Особенно это касалось таксистов, дежурящих у вокзалов и аэропортов. И спрос четко подстраивался под предложение, поскольку не было альтернативы. Такси пользовались по крайней необходимости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По мнению аналитика, в 2020-е годы рынок такси стал более предсказуемым:

— Пришел «Яндекс Такси», и цены резко упали. Прежний рынок исчез, поскольку не мог бороться с демпингующим сильным игроком. Даже поездки по Москве могли стоить 70–100 рублей — дешевле, чем общественный транспорт с пересадкой. Такси из предмета роскоши превратился в более массовый продукт. Кстати, факт резкого обвала цен опровергает тезис о жесткой привязке тарифов к стоимости бензина: топливо только дорожает.

Результатом ценового демпинга стал уход конкурентов, указывает эксперт.

— Сейчас таких цен, разумеется, нет. Как нет и видимой конкуренции. Если в городе работает своя служба перевозок, таксисты, скорее всего, оформлены и там, и в «Яндексе» — двойная регистрация позволяет получать больше заказов. С этим вынуждены мириться все поставщики заказов. Да и ценообразованием давно занимается не перевозчик, а алгоритмы: в течение дня стоимость поездки по одному и тому же маршруту может увеличиваться в 2–3 раза, в зависимости от загруженности дорог, времени суток и спроса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Таким образом, отрегулировать рынок в предлагаемом виде не получится, подчеркивает Екатерина Косарева:

— Для регулирования цен необходимо договариваться по большому счету только с одним игроком. Остальные — сильно меньшие — неизбежно подтянутся, — заключает она.

Одни странности

Несмотря на то что цены на такси действительно показали в последние месяцы существенный рост, предложение довольно странное, оценивает инициативу эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

— Во-первых, пользование такси все-таки не относится к разделу базовых потребностей. Согласно данным Росстата, услугами такси пользуется лишь около 14% граждан, причем это не те, кого можно отнести к социально незащищенным слоям населения. Государство, несомненно, должно работать над повышением транспортной доступности, но логичнее делать это, развивая транспортную инфраструктуру и общественный транспорт, чем борясь с ростом цен на такси. Во-вторых, предлагаемые отдельными депутатами меры, возможно, и приведут к снижению цен на поездки в такси, но за счет ухудшения положения других отраслей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам аналитика, отмена импортных пошлин на автомобили осложнит положение российского автопрома, который и без того испытывает сложности после того, как производители недружественных стран прекратили поставки комплектующих.

— При этом инвесторы, вложившиеся сейчас в восстановление производства на заводах, остановленных с уходом компаний из недружественных стран, столкнутся с ухудшением конкурентной среды, — продолжает он. — Предложение снизить цены на бензин прекрасно, но, как показывает опыт, достигнуть этого можно либо за счет массированных бюджетных вливаний (механизм демпфера), что ставит под удар другие статьи бюджета, включая социальные, а в ситуации бюджетного дефицита чревато еще и разгоном инфляции, либо ограничениями на экспорт, которые бьют по нефтегазовой отрасли и опять же ведут к сокращению бюджетных поступлений.

А идея снизить зарплаты водителей такси с точки зрения спикера и вовсе выглядит абсурдно:

— Большая часть из них являются самозанятыми либо ИП, каким образом можно ограничивать их зарплату? А если оказывать в этом направлении давление на таксопарки, то они либо столкнутся с нехваткой водителей, что весьма вероятно с учётом общего кадрового голода в стране, либо, что более вероятно, уведут зарплаты в серую зону.

Не выгодно никому

Прямое регулирование цен на такси вряд ли необходимо до исчерпания механизмов рыночного воздействия и поддержки отрасли, а также механизмов саморегулирования, полагает заместитель директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ, партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и Партнеры» Олег Москвитин. «Государство может регулировать цены через снижение таможенных пошлин, снижение цен на бензин и т. п.», — отмечает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На взгляд эксперта, не менее важен антимонопольный контроль цен самих агрегаторов такси из числа монополистов:

— Так, если цены необоснованны, ФАС выдает предписание об их снижении до корректного уровня. Еще нужнее — конкурентная структура рынка, развитие естественной конкуренции на ней, чтобы в такси приходили новые игроки и боролись за клиентов, в том числе снижая цены.

Это не выгодно ни клиентам такси, ни государству, ни самой отрасли такси.

— Простое же прямое регулирование цен может привести к нерентабельности отрасли, неготовности заходить в нее новых игроков, снижению уровня сервиса, устареванию автомобильного парка, оттоку из отрасли водителей-профессионалов, увеличению серого сектора таксистов-частников, — резюмирует Олег Москвитин.

«Потолочная» система

Во многих зарубежных странах устанавливаются тарифы на такси, но модели тарификации бывают разные , поясняет руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Например, в Чехии устанавливают предельные тарифы, в Италии и Франции — фиксированные, а в Нью-Йорке действуют фиксированные тарифы для отдельных видов такси, при этом платформенные такси не имеют специального тарифного регулирования, так как ездят по специальной лицензии, которая не дает право забирать людей «у дороги», только по вызову через приложение. С учетом роста цен на такси, возможно, в России ожидается установление предельной тарификации — потолка, выше которого цена не может подняться.

В целом, по словам эксперта, оценить инициативу сложно, так как не вполне ясна предлагаемая модель регулирования.

— При установлении тарифа важно понимать, что после принятия нового законодательства о такси в 2022–2023 гг. у водителей такси появятся дополнительные расходы (например, обязанность страховать профессиональную ответственность), что может увеличить финансовую нагрузку на таксистов, особенно в регионах, — продолжает она. — Поэтому при введении тарифов должны обязательно учитываться расходы на оказание услуг со стороны водителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем