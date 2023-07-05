«Цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30–40%»

Запчасти к целому ряду марок авто начали дешеветь — цена многих из них за год упала на 30–40%, рассказал в интервью «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, среди таких брендов — Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. Поставки комплектующих в основном идут из ОАЭ и Китая , причем там они и производятся, поэтому новые санкции ЕС вряд ли ухудшат ситуацию с ввозом деталей. В части использования б/у компонентов РСА готовит предложения ЦБ с перечнем безопасных для повторного использования комплектующих. Документ планируется направить Центробанку в течение двух месяцев. Обсуждается и новая инициатива по ОСАГО для такси — страховщики будут передавать в агрегаторы сведения по аварийности каждого водителя.

«Будет три разных способа обратиться за возмещением по ОСАГО»

— С 15 июля запускается удаленное урегулирование по ОСАГО. Как оно будет действовать?

— Клиент сможет использовать удаленное урегулирование по ОСАГО, если ДТП попадает под действие Европротокола и не нужно вызывать сотрудников ГИБДД. В этом случае человек сможет подать заявление через личный кабинет на портале «Госуслуги». Любой страховщик будет обязан принять обращение. При этом данные по авто и владельцу автоматически подтянутся из профиля гражданина.

Через «Госуслуги» нельзя будет дистанционно провести осмотр авто. Однако страховые компании смогут с 15 июля по своему выбору предлагать такую функцию клиентам на сайтах и в мобильных приложениях. Потребители смогут воспользоваться ею только при незначительных повреждениях. У человека будет три разных способа обратиться за возмещением по ОСАГО: через «Госуслуги», мобильное приложение страховщика (если компания предложит такую возможность) и лично, обратившись в офис организации.

— Известно ли, сколько компаний будут готовы предложить дистанционное урегулирование через свои приложения с помощью фото- и видеофиксации повреждений?

— В ближайшее время урегулирование с дистанционным осмотром планируют предложить около десяти страховщиков. Уже сейчас некоторые крупные компании автоматизировали часть процесса и помогают, например, удаленно урегулировать убытки по Европротоколу.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Рассматривается ли вариант сделать дистанционный осмотр поврежденного авто путем фотофиксации через «Госуслуги»?

— Я считаю, лучше проводить этот процесс через мобильное приложение страховщика. Так компании смогут добавить больше индивидуальных сервисов и предложений.

— Может ли удаленное урегулирование через «Госуслуги» сделать процесс дольше?

— Нет, электронный формат нацелен на сокращение срока. Задача в том, чтобы человек мог сразу на месте ДТП направить заявление в мобильное приложение страховщика и на основании фотографий и загруженной информации получить предварительный акт осмотра и экспертное заключение. И если клиент будет с ним согласен, организация оперативно выплатит ущерб. Поэтому электронное взаимодействие поможет ускорить урегулирование убытков. Возможно, не в первые месяцы, но вектор работы именно такой. Процесс особенно станет легче для потерпевших из малонаселенных и отдаленных территорий.

— Вы запрашивали у регионов доступ к городским камерам наблюдения и отмечали, что это важно для удаленного урегулирования по ОСАГО. Сколько регионов уже предоставили вам доступ к камерам?

— Сейчас у страховщиков есть системный доступ к городским камерам примерно в 20 регионах. Еще некоторые субъекты РФ предоставляют сведения по отдельным запросам. Дело в том, что Европротокол не подразумевает обязательного признания вины одной из сторон, у участников ДТП могут быть разные точки зрения. И если нет дополнительных аргументов в виде информации с камер, фотофиксации, то принять решение очень сложно.

Поэтому доступ к камерам поможет ускорить урегулирование страховых событий, исключить споры по обстоятельствам аварии, а также быстрее направлять авто на ремонт и осуществлять выплаты. Недавно доступ к городским камерам также предоставили в Приморском крае, Хабаровске и на Сахалине. А с 15 июля государственные органы (например, МВД, прокуратура) и другие организации в обязательном порядке должны будут предоставлять информацию с видеокамер по запросам страховщиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Есть ли подвижки в запуске проверки наличия полисов ОСАГО по камерам дорожного движения?

— Процесс идет, и рабочая группа регулярно собирается. Мы очень рассчитываем, что проверка наличия ОСАГО по камерам заработает в этом году. Остались сложности методологического характера, мы хотим минимизировать число возможных жалоб и проблем с несправедливо или неверно выписанными штрафами.

«Поступает много жалоб на отказы агрегаторов в продаже ОСАГО для такси»

— Недавно в Совете Федерации обсуждалась проблема страхования такси. Сообщалось, что две трети таких машин застрахованы неверно, а стоимость ОСАГО в некоторых регионах для них превышает 100 тыс. рублей. Отмечаете ли вы такие сложности и как планируется их исправлять?

— По данным РСА, за прошлый год из 179 тыс. машин с признаками такси только по 512 договорам стоимость ОСАГО составляла 100 тыс. рублей, то есть по 0,3% от всех полисов. Цена 95% всех ОСАГО для такси не превышала 50 тыс. рублей.

Это дорого, однако если простой автовладелец проезжает около 10 тыс. км в течение года, то таксист — намного больше. И если он попадает в ДТП по три раза в год и приносит убыток порядка 200 тыс. рублей, то и премия должна быть соразмерна . Основное влияние на стоимость полиса оказывает КБМ (коэффициент бонус-малус): если у водителя большое число аварий, в которых он виноват, то цена страховки будет выше.

— Действительно ли страховщики также часто отказывают в продаже ОСАГО таксистам или навязывают допуслуги, чтобы компенсировать будущие убытки?

— Поступает много жалоб на отказы агрегаторов в продаже ОСАГО для такси. Проблема любого подобного сервиса в том, что он работает за вознаграждение, а комиссию по убыточным договорам (включая такси) страховщики не платят. Поэтому маркетплейсы просто отказывают в заключении договора , чтобы не тратиться на транзакцию, эквайринг и прочее. И такой отказ — не вина страховщика, нужно сразу подавать заявку напрямую через сайт страховой компании или мобильное приложение.

В прошлом году мы запустили перестраховочный пул. За счет него компаниям даже отчасти выгодно продавать полис такси. Если договор передается в пул, то страховщику полностью компенсируется убыток, при этом компания может оставить 23% от премии на ведение дела.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Вы обсуждаете с ЦБ сложности по ОСАГО для такси?

— Да, мы считаем, что одним из способов улучшения ситуации будет запуск месячного полиса ОСАГО. Точный срок действия еще прорабатывается. Многие таксисты говорят, что их работа обусловлена не годичными интервалами, а более короткими периодами. Поэтому с ЦБ обсуждаются изменения в закон, которые позволят заключать такой договор на месяц. Страховщики тоже поддержали инициативу.

Такая возможность будет доступна и гражданам, однако вряд ли станет пользоваться спросом. Стоимость месячного полиса окажется выше, чем 1/12 от годового ОСАГО. Однако таксистам это позволит распределить затраты по мере заработка и будет выгодно тем, кто работает сезонно и ездит по три-четыре месяца в год. Документ уже внесен в Госдуму.

Также обсуждается передача в агрегаторы такси сведений по аварийности каждого водителя. За счет этого сервисы смогут эффективнее использовать данные по КБМ. Если таксист аварийный — пусть он платит дополнительно. Клиентам, например, тоже было бы полезно знать число ДТП у водителя, а не только общую оценку по отзывам людей. Агрегаторы поддержали предложение получать такую информацию от страховщиков.

«Цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30–40%»

— Продолжаются ли сложности с поставками запчастей?

— С осени прошлого года ситуация начала стабилизироваться, но не по всем авто. Запчасти к целому ряду марок машин начали дешеветь и стали доступнее. Среди таких брендов — Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. К июню 2023-го цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30–40%. Их поставки идут в основном из Арабских Эмиратов и Китая.

Однако есть отдельные бренды, к которым трудно достать комплектующие. Часто это связано с тем, что они не столь массовые на российском рынке, поэтому детали на них невыгодно привозить большими партиями. При этом средний уровень цен на запчасти почти стабилизировался и превышает значения начала 2022-го на 21–25%. Даже последние изменения курса рубля пока никак не сказались на стоимости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Одиннадцатый пакет санкций ЕС предусматривает дополнительные ограничения и контроль за ввозом авто и запчастей в Россию через третьи страны. Может ли это ухудшить ситуацию с деталями?

— Основной трафик комплектующих сейчас приходится не на детали, произведенные в недружественных странах и привезенные обходным путем. Значительная часть запчастей, которая поступает в страну, изготавливается в дружественных государствах, например в Китае и ОАЭ, по лицензии и на их заводах. Такие детали поставляют в РФ без нарушений, и санкции этому не препятствуют.

— В ЦБ и Минфине допустили использование б/у запчастей для ремонта по ОСАГО. На каком этапе согласования находится эта мера?

— Сейчас мы готовим предложения по перечню деталей, которые следует разрешить повторно использовать при ремонте. Документ планируется отправить в течение двух месяцев. Однако может потребоваться и более подробное исследование, какие б/у запчасти можно ставить в машину без ущерба для безопасности дорожного движения.

Это поможет не только ремонту по ОСАГО. Если человек оказался виновником аварии и страховая компании не покрывает его убытки, он чаще всего самостоятельно ищет подержанные запчасти. За счет выработанного регламента и требований потребители смогут выбирать безопасные для повторного использования комплектующие.

— Уже обсуждали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Когда вы ожидаете принятия этой меры?

— В Совете Федерации было принято протокольное решение поддержать увеличение сроков ремонта. Сейчас ждем законодательной инициативы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы пока слышим только одну проблему в новых регионах — высокая цена»

— Какие меры стимулирования сейчас обсуждаются для прихода страховщиков ОСАГО в новые регионы?

— На новых территориях закон об ОСАГО не действует до 1 января 2024-го, поэтому сейчас страховщики продают полисы только для тех, кто выезжает в другие регионы. При этом система работает и жалоб на отказы в продаже полисов не поступает. Мы видим обращения из-за высокой цены обязательной автогражданки. Банк России на это отреагировал и установил в четырех субъектах минимальный территориальный коэффициент — 0,68.

— Сколько страховщиков ОСАГО работает в новых регионах?

— Работает много компаний, но наиболее активно — два страховщика, которые выдают примерно 80% полисов.

— Обсуждаются ли меры поддержки других видов страхования на фоне высоких рисков в этих регионах и приграничных территориях?