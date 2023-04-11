Разлюбишь кататься: таксисты просят ввести мораторий на медосмотр

Таксисты просят ввести трехлетний мораторий на предрейсовый и послерейсовый медосмотры, которые станут обязательными с 1 сентября . С инициативой в Минтранс обратилась организация «Объединение самозанятых России», в которой состоит 30 тыс. перевозчиков. Они сообщают, что выполнить указанное требование нереально, так как для этого нет необходимой инфраструктуры и специалистов. Это мнение разделяют и в агрегаторах. В профильных комитетах Госдумы допускают существование проблемы, но считают, что три года для ее решения слишком много.

Ни инфраструктуры, ни специалистов

Организация «Объединение самозанятых России» обратилась к главе Минтранса Виталию Савельеву с просьбой ввести мораторий на три года на предрейсовые и послерейсовые медосмотры таксистов. Эти процедуры все водители будут обязаны проходить с 1 сентября. В организации состоит порядка 30 тыс. перевозчиков .

«1 сентября вступает в силу закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Им закреплено право самозанятых граждан на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Вместе с тем указанный закон устанавливает к ним ряд требований, которые выполнить невозможно », — сообщается в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В их числе в организации указывают обязанности для водителей по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров, а также контроля технического состояния машины .

«Выполнения данных требований невозможно ввиду отсутствия в достаточном количестве пунктов медицинского осмотра даже в областных центрах, а также полное отсутствие таких структур, которые работают в круглосуточном режиме », — говорится в обращении.

Справка «Известий» В настоящее время водители обязаны проходить медосмотры один раз в 10 лет. Если в путевых листах обнаружится отсутствие информации о таковых, то им и работодателю грозит штраф по статье 11.32 КоАПа. Размер взыскания может составить от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.

Согласно действующему законодательству, полномочия по организации транспортного обслуживания населения, а также создание условий для перевозчиков возложены на региональные власти . В организации самозанятых запросили ряд субъектов по этой проблеме, однако получили ответ, что они необходимой инфраструктурой не располагают.

« У некоторых регионов в реестрах числится множество организаций с лицензией на проведение медосмотров, но фактически они не действуют или такие услуги не оказываются », — поясняют в общественной организации.

В пример они приводят ситуацию в Екатеринбурге, где 384 пункта медосмотра. Из них 33 оказывают услуги таксистам, пять работают в круглосуточном режиме, но нет ни одного, который бы оказывал услуги самозанятым .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как сообщается в документе, аналогичная ситуация складывается с техосмотрами . В связи с этим в общественной организации просят ввести трехлетний мораторий, чтобы за это время создать необходимую инфраструктуру .

— Медицинская отрасль абсолютно не готова: нет ни оборудования, ни специалистов. А про дистанционные медосмотры, которые были введены для таксистов в конце прошлого года, вообще мало что кому понятно. То есть 1 сентября отрасль просто встанет, так как водители будут обязаны иметь на руках справки об этих осмотрах , — пояснил «Известия» глава общественной организации самозанятых Игорь Жмакин.

По его словам, при идеальной работе нового закона водитель должен иметь возможность проходить медосмотр круглосуточно, но это пока тоже нереализуемо . Если же такие процедуры будут платными, то очевидно, что их стоимость должна быть заложена в цену поездок пассажиров, убежден представитель перевозчиков.

«Известия» направили запрос в Минтранс с просьбой прокомментировать проблему.

Пока гром не грянет

Глава комитета Госдумы по труду, социальной защите Ярослав Нилов заявил «Известиям», что нужно помочь таксистам в организации необходимой инфраструктуры, если это необходимо .

— Но три года для этих целей, конечно, много. Закон очень долго обсуждался с профессиональным сообществом . Но у нас, как обычно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, — пояснил парламентарий. При этом депутат подчеркнул, что медосмотр водителей необходим, так как от этого напрямую зависит безопасность перевозок .

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев пояснил, что теперь вопрос находится в компетенции Минтранса .

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— Закон уже принят. Никакой специальной инфраструктуры для его выполнения не нужно. Пусть таксопарки покупают медицинское оборудование, которое позволяет делать такие дистанционные осмотры . Если речь идет о самозанятых водителях, то они могут прикрепиться к какой-нибудь организации, которая предоставит им такую возможность , — отметил депутат.

«Известия» направили запросы крупнейшим агрегаторам такси в России.

— Полностью поддерживаем инициативу и считаем, что из закона нужно вообще убрать требования к самозанятым водителям проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры и техосмотры, а также получать ОСАГО по тарифам для такси , — отметил пресс-секретарь агрегатора такси «Максим» Павел Стенников.

По его словам, это позволит легализовать рынок и устранить угрозу блокировки агрегаторов за вынужденные нарушения водителей .

— В областных центрах есть от единиц до двух-трех десятков действующих медпунктов с лицензией на проведение медосмотров. В основном они не работают с физлицами и открыты только в дневные часы. Их пропускной способности не хватит, — отметил Павел Стенников.

Также в «Максим» отметили сложность создания в короткое время инфраструктуры для обслуживания миллионов самозанятых водителей , а вот мораторий даст время органам власти собрать объективную информацию.

В пресс-службе People & People (компания управляет брендами «Ситимобил», «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф») сообщили, что с 1 сентября самозанятым придется самостоятельно заключать договор с медицинской организацией и проходить медосмотры .

— Во-первых, это повлечет дополнительные расходы самозанятых. Во-вторых, водители могут столкнуться с трудностями прохождения самого осмотра , так как при сотрудничестве с парком врач начнет работать в точно согласованном графике при большом потоке, а взаимодействие с каждым водителем напрямую будет затруднено, — отметили в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам руководителя центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислава Швагеруса, опубликованный для общественного обсуждения в марте проект постановления правительства РФ, регламентирующий дистанционные осмотры водителей, предъявляет требования к оказанию таких услуг на уровне как минимум космической деятельности.

— Это однозначно отсекает возможность массового применения телемедицинских комплексов простыми поликлиниками и фельдшерскими пунктами. Для развития таких услуг нужны не только врачи, но и огромное количество специальной аппаратуры , буквально на каждой заправке в стране. Это огромные инвестиции, которых нет и не будет на горизонте, — заявил «Известиям» эксперт.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что ситуация с медосмотрами сложная и потребует инвестиций как бизнеса, так и государства .

— Проблема действительно есть. На этом рынке был ряд игроков, которые до принятия закона говорили, что они смогут создать понятную, удобную, а самое главное повсеместную систему подобных осмотров, а также, что они готовы вложить в нее инвестиции , — сказал он «Известиям».