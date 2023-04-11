Разлюбишь кататься: таксисты просят ввести мораторий на медосмотр
Таксисты просят ввести трехлетний мораторий на предрейсовый и послерейсовый медосмотры, которые станут обязательными с 1 сентября. С инициативой в Минтранс обратилась организация «Объединение самозанятых России», в которой состоит 30 тыс. перевозчиков. Они сообщают, что выполнить указанное требование нереально, так как для этого нет необходимой инфраструктуры и специалистов. Это мнение разделяют и в агрегаторах. В профильных комитетах Госдумы допускают существование проблемы, но считают, что три года для ее решения слишком много.
Ни инфраструктуры, ни специалистов
Организация «Объединение самозанятых России» обратилась к главе Минтранса Виталию Савельеву с просьбой ввести мораторий на три года на предрейсовые и послерейсовые медосмотры таксистов. Эти процедуры все водители будут обязаны проходить с 1 сентября. В организации состоит порядка 30 тыс. перевозчиков.
«1 сентября вступает в силу закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Им закреплено право самозанятых граждан на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Вместе с тем указанный закон устанавливает к ним ряд требований, которые выполнить невозможно», — сообщается в документе, который имеется в распоряжении «Известий».
В их числе в организации указывают обязанности для водителей по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров, а также контроля технического состояния машины.
«Выполнения данных требований невозможно ввиду отсутствия в достаточном количестве пунктов медицинского осмотра даже в областных центрах, а также полное отсутствие таких структур, которые работают в круглосуточном режиме», — говорится в обращении.
Согласно действующему законодательству, полномочия по организации транспортного обслуживания населения, а также создание условий для перевозчиков возложены на региональные власти. В организации самозанятых запросили ряд субъектов по этой проблеме, однако получили ответ, что они необходимой инфраструктурой не располагают.
«У некоторых регионов в реестрах числится множество организаций с лицензией на проведение медосмотров, но фактически они не действуют или такие услуги не оказываются», — поясняют в общественной организации.
В пример они приводят ситуацию в Екатеринбурге, где 384 пункта медосмотра. Из них 33 оказывают услуги таксистам, пять работают в круглосуточном режиме, но нет ни одного, который бы оказывал услуги самозанятым.
Как сообщается в документе, аналогичная ситуация складывается с техосмотрами. В связи с этим в общественной организации просят ввести трехлетний мораторий, чтобы за это время создать необходимую инфраструктуру.
— Медицинская отрасль абсолютно не готова: нет ни оборудования, ни специалистов. А про дистанционные медосмотры, которые были введены для таксистов в конце прошлого года, вообще мало что кому понятно. То есть 1 сентября отрасль просто встанет, так как водители будут обязаны иметь на руках справки об этих осмотрах, — пояснил «Известия» глава общественной организации самозанятых Игорь Жмакин.
По его словам, при идеальной работе нового закона водитель должен иметь возможность проходить медосмотр круглосуточно, но это пока тоже нереализуемо. Если же такие процедуры будут платными, то очевидно, что их стоимость должна быть заложена в цену поездок пассажиров, убежден представитель перевозчиков.
«Известия» направили запрос в Минтранс с просьбой прокомментировать проблему.
Пока гром не грянет
Глава комитета Госдумы по труду, социальной защите Ярослав Нилов заявил «Известиям», что нужно помочь таксистам в организации необходимой инфраструктуры, если это необходимо.
— Но три года для этих целей, конечно, много. Закон очень долго обсуждался с профессиональным сообществом. Но у нас, как обычно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, — пояснил парламентарий. При этом депутат подчеркнул, что медосмотр водителей необходим, так как от этого напрямую зависит безопасность перевозок.
Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев пояснил, что теперь вопрос находится в компетенции Минтранса.
— Закон уже принят. Никакой специальной инфраструктуры для его выполнения не нужно. Пусть таксопарки покупают медицинское оборудование, которое позволяет делать такие дистанционные осмотры. Если речь идет о самозанятых водителях, то они могут прикрепиться к какой-нибудь организации, которая предоставит им такую возможность, — отметил депутат.
«Известия» направили запросы крупнейшим агрегаторам такси в России.
— Полностью поддерживаем инициативу и считаем, что из закона нужно вообще убрать требования к самозанятым водителям проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры и техосмотры, а также получать ОСАГО по тарифам для такси, — отметил пресс-секретарь агрегатора такси «Максим» Павел Стенников.
По его словам, это позволит легализовать рынок и устранить угрозу блокировки агрегаторов за вынужденные нарушения водителей.
— В областных центрах есть от единиц до двух-трех десятков действующих медпунктов с лицензией на проведение медосмотров. В основном они не работают с физлицами и открыты только в дневные часы. Их пропускной способности не хватит, — отметил Павел Стенников.
Также в «Максим» отметили сложность создания в короткое время инфраструктуры для обслуживания миллионов самозанятых водителей, а вот мораторий даст время органам власти собрать объективную информацию.
В пресс-службе People & People (компания управляет брендами «Ситимобил», «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф») сообщили, что с 1 сентября самозанятым придется самостоятельно заключать договор с медицинской организацией и проходить медосмотры.
— Во-первых, это повлечет дополнительные расходы самозанятых. Во-вторых, водители могут столкнуться с трудностями прохождения самого осмотра, так как при сотрудничестве с парком врач начнет работать в точно согласованном графике при большом потоке, а взаимодействие с каждым водителем напрямую будет затруднено, — отметили в компании.
По словам руководителя центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислава Швагеруса, опубликованный для общественного обсуждения в марте проект постановления правительства РФ, регламентирующий дистанционные осмотры водителей, предъявляет требования к оказанию таких услуг на уровне как минимум космической деятельности.
— Это однозначно отсекает возможность массового применения телемедицинских комплексов простыми поликлиниками и фельдшерскими пунктами. Для развития таких услуг нужны не только врачи, но и огромное количество специальной аппаратуры, буквально на каждой заправке в стране. Это огромные инвестиции, которых нет и не будет на горизонте, — заявил «Известиям» эксперт.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что ситуация с медосмотрами сложная и потребует инвестиций как бизнеса, так и государства.
— Проблема действительно есть. На этом рынке был ряд игроков, которые до принятия закона говорили, что они смогут создать понятную, удобную, а самое главное повсеместную систему подобных осмотров, а также, что они готовы вложить в нее инвестиции, — сказал он «Известиям».
Эксперт допустил, что помимо таксистов с проблемой столкнутся и дальнобойщики, которым для постоянного проведения осмотров нужна сеть медпунктов, где они смогут получить верификацию для дальнейшего передвижения. Разрешить ситуацию без участия властей бизнес не сможет, добавляет Антон Шапарин.