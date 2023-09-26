«Шашечки» по местам: дворы могут попасть под запрет для такси

Депутат Госдумы обратился в МВД с предложением ограничить время парковки автомобилей такси во дворах. В Госавтоинспекции эту идею концептуально поддерживают, но подчеркивают, что она нуждается в детальной проработке. В современных условиях ввести такие запреты будет крайне сложно, уверены юристы и эксперты. Подобные ограничения могут привести к росту тарифов. Подробности — в материале «Известий».

Такси не ставить

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к руководству Госавтоинспекции с предложением ограничить парковку автомобилей такси в жилой зоне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо, адресованное руководителю главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Чернышов предлагает руководителю Госавтоинспекции «рассмотреть возможность внесения изменений в ПДД, которые позволят запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут». Этого времени достаточно, чтобы дождаться клиентов, высадить пассажиров и выгрузить их багаж, а также «решить индивидуальные вопросы водителя такси, если он оказался в жилом районе по личным делам», считает депутат. В случае превышения этого лимита времени водителем вице-спикер парламента предлагает выписывать ему штраф, а припаркованную сверх положенного лимита машину такси — эвакуировать на штрафстоянку. Кроме того, он предлагает выдавать лицензии на работу в такси только тем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, у которых в собственности или аренде есть парковка для хранения имеющихся у них автомобилей такси.

В Госавтоинспекции концептуально поддерживают предложение о введении ограничений на парковку автомобилей такси во дворах. При этом в ведомстве отмечают, что «данная инициатива требует проработки с участием заинтересованных органов госвласти».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Работа и личное

Опрошенные «Известиями» эксперты неоднозначно оценили инициативу депутата. Идею ввести запрет на парковку автомобилей такси во дворах председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова называет «странной и непродуманной».

— С 1 сентября вступил в силу закон, разрешающий самозанятым заниматься перевозками такси. Теперь любой человек, оформивший этот статус, может получить лицензию и возить пассажиров, в том числе и на своем личном автомобиле. Если следовать логике предложенной инициативы, то получается, что теперь он уже не сможет парковать машину в своем дворе, — заявила она «Известиям».

По данным Центра стратегических разработок, у же сейчас на собственных автомобилях работает больше половины всех таксистов в нашей стране. Причем 71% использует машину не только для перевозки пассажиров, но и в личных целях. Разграничить ситуации, когда таксист работает на автомобиле, а когда едет по собственным делам, невозможно, отмечают эксперты . В случае если предложения депутата будут реализованы в законодательстве, многие таксисты рискуют получить штраф и обнаружить машину с «шашечками» на штрафстоянке только за то, что оставили ее на ночь около собственного дома или приехали на ней в гости, полагают специалисты отрасли.

Мы это проходили

Запрет на парковку автомобилей такси уже вводился приказом Минтранса в 2020 году, но через год был отменен в рамках регуляторной гильотины, напоминает руководитель Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. С его реализацией на практике были большие сложности, отмечает он.

— Подобная инициатива имеет право на жизнь в механизме работы такси, существовавшем в СССР, когда водитель, выходя на работу, забирал машину в таксопарке, а после окончания смены возвращал автомобиль в таксопарк. В нынешней модели, когда автомобили такси круглосуточно находятся во владении водителя, она практически нежизнеспособна. Таксопарков в привычном понимании уже не осталось, а строить новые в существующих условиях экономически нецелесообразно, — заявил «Известиям» Станислав Швагерус.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С ним согласен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он также считает, что запрет на парковку машин такси может быть работоспособен при «советской модели работы в такси с привязкой автомобиля к таксопарку». При этом он признает, что во многих дворах зачастую идут настоящие «парковочные войны» за места на стоянке. Однако их причина вовсе не в том, что таксист после работы припарковал машину около своего дома, уверен эксперт.

— Корень этих проблем в безумной и бездумной застройке любого свободного клочка земли перед многоэтажками. Поэтому в первую очередь надо запрещать именно такую застройку, а вовсе не парковку такси во дворах, — считает вице-президент НАС.

Парковка скажется на тарифах

Законодательная реализация этих предложений неизбежно приведет к росту тарифов на такси. В случае введения запрета на стоянку автомобилей такси владельцам и арендаторам этих машин придется покупать или снимать машино-места на паркингах и оставлять их там, что приведет к дополнительным расходам, отмечает Шапарин.

— В Москве покупка места на паркинге обойдется примерно в 1 млн рублей. Разумеется, эти траты будут включены в тариф на перевозку. Соответственно, и поездка на такси для конечного потребителя в этом случае станет заметно дороже, — подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С ним согласен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он также считает, что, в случае если предложения парламентария обретут форму закона, издержки владельцев автомобилей с «шашечками» вырастут, а вслед за ними увеличатся и тарифы на услуги такси . Однако он полагает, что данные инициативы, скорее всего, так и останутся лишь предложениями.

— Чтобы ввести такой запрет, необходимы серьезные изменения в ПДД и Кодексе РФ об административных правонарушениях. При этом будет крайне сложно, практически невозможно учесть в законе все ситуации, связанные с такси. Особенно в случаях, когда водитель работает на своем личном автомобиле. Сомневаюсь, что эти предложения в итоге всё же будут приняты, — полагает юрист.