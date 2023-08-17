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Зачем платить больше: рост тарифов на парковках ограничат

В Госдуме планируют установить верхнюю планку расценок на платных стоянках
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Государственной думе предложили ограничить темпы роста тарифов на платных парковках. Предполагается, что их повышение не сможет быть больше увеличения средней заработной платы. Эксперты скептически относятся к этой инициативе. Подробности — в материале «Известий».

Высоко не задирать

На рассмотрение Государственной думы внесены поправки к закону «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», предусматривающие установление предельного размера повышения тарифов на платных парковках. Законопроект размещен на официальном портале Системы обеспечения законодательной деятельности парламента. Предполагается, что уровень повышения расценок на услуги платных стоянок в том или ином регионе будет привязан к темпам роста зарплаты в данном субъекте федерации.

Дорожные знаки около платной парковки
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Повышение размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах не может быть выше темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации за предыдущий год», — говорится в тексте законопроекта.

По мнению автора поправок, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, новый порядок повышения тарифов позволит установить обоснованный размер платежей за использование платных парковок, «а также обеспечит справедливость взимания платы и поможет поддерживать комфортные условия для граждан в использовании платных парковок».

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Плата выросла в разы

В качестве примера непрозрачного повышения тарифов депутат приводит ситуацию с платными парковками в Москве, когда в конце прошлого года в ряде районов столицы тарифы за пользование ими выросли сразу в несколько раз. В частности, на некоторых улицах тариф увеличился с 40 до 80 рублей в час, а на некоторых в определенное время суток такса поднялась с 50 сразу до 380 рублей в час. При этом, согласно данным статистики, в прошлом году размер средней заработной платы в Москве увеличился только на 8,6%, отмечает парламентарий. Поэтому при установлении новых тарифов следует опираться на уровень роста среднемесячной заработной платы в регионе за предыдущий год, определяемый Федеральной службой государственной статистики, считает Владислав Даванков.

Дорожный знак «Платная парковка»
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

«Использование этого показателя позволит установить объективную и справедливую базу для регулирования платы за пользование платными парковками. Введение ограничения на повышение размеры платы поможет предотвратить необоснованное повышение тарифов на пользование платными парковками со стороны владельцев платных парковок и операторов парковочных компаний», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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«Идея здравая, но малореализуемая»

Опрошенные «Известиями» эксперты неоднозначно отнеслись к инициативе. По словам председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, сама по себе эта идея здравая и справедливая. Однако реализовать это предложения на практике будет проблематично, считает он.

Мужчина возле платной парковки
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Практика показывает, что зоны платной парковки в городах только расширяются, а самих городов с такими стоянками становится всё больше. Региональные и муниципальные власти, которые и определяют тарифы на платные парковки, найдут способы, как обойти этот порядок, чтобы не упустить этот источник пополнения местных бюджетов, — заявил «Известиям» Похмелкин.

Зона платной парковки
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Одним из таких способов может быть введение дифференцированных тарифов в зависимости от продолжительности стоянки, отмечает эксперт. В этом случае расценки на первый час или даже 30 минут будут определяться по новым правилам, а вот такса на последующее время стоянки станет значительно выше, отмечает правозащитник. По его мнению, наиболее справедливой является схема, при которой плата взимается только за стоянку машины в рабочее время, а вечером, ночью, в выходные и праздничные дни парковка становится бесплатной. Такие правила уже действуют в некоторых регионах, напоминает Виктор Похмелкин.

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Всё должен решать рынок

Тарифы на платные парковки должны регулироваться в первую очередь балансом спроса и предложения, уверен член общественного совета Минтранса, руководитель экспертного центра «Пробок.Нет» Александр Шумский. Там, где загруженность парковочных мест высокая, стоимость стоянки необходимо увеличивать, а где низкая — наоборот, снижать, отмечает он.

Мужчина у парковочного автомата на одной из улиц города
Фото: ТАСС/Сергей Коньков

— Эту картину региональные и муниципальные власти на местах видят гораздо лучше, чем федеральный центр. Поэтому в привязке тарифов на парковку к уровню средней заработной платы, на мой взгляд, особой необходимости нет. Стоимость парковки должна регулироваться рыночными механизмами, — заявил «Известиям» Александр Шумский. Он подчеркнул, что платные парковки и дифференцированные тарифы на них — это прежде всего один из способов упорядочивания транспортных потоков. Эксперт отметил, что на столичных улицах тарифы на платные парковки не только увеличиваются, но и снижаются там, где в высоком ценнике нет необходимости.

Житель города у паркомата на платной парковке
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Следуя логике авторов законопроекта, при снижении среднего уровня заработной платы в том или ином регионе вслед за ним должны будут снизиться и тарифы на платные парковки, отмечает вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Однако вероятность такого развития события практически нулевая, подчеркивает он. Кроме того, по мнению эксперта, законопроект вводит определенные противоречия между региональным и федеральным законодательством, поскольку полномочия по определению тарифов на платные парковки отнесены к компетенции региональных и муниципальных властей.

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