Зачем платить больше: рост тарифов на парковках ограничат

В Государственной думе предложили ограничить темпы роста тарифов на платных парковках. Предполагается, что их повышение не сможет быть больше увеличения средней заработной платы. Эксперты скептически относятся к этой инициативе. Подробности — в материале «Известий».

Высоко не задирать

На рассмотрение Государственной думы внесены поправки к закону «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», предусматривающие установление предельного размера повышения тарифов на платных парковках. Законопроект размещен на официальном портале Системы обеспечения законодательной деятельности парламента. Предполагается, что уровень повышения расценок на услуги платных стоянок в том или ином регионе будет привязан к темпам роста зарплаты в данном субъекте федерации.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Повышение размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах не может быть выше темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации за предыдущий год», — говорится в тексте законопроекта .

По мнению автора поправок, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, новый порядок повышения тарифов позволит установить обоснованный размер платежей за использование платных парковок, «а также обеспечит справедливость взимания платы и поможет поддерживать комфортные условия для граждан в использовании платных парковок».

Плата выросла в разы

В качестве примера непрозрачного повышения тарифов депутат приводит ситуацию с платными парковками в Москве, когда в конце прошлого года в ряде районов столицы тарифы за пользование ими выросли сразу в несколько раз. В частности, на некоторых улицах тариф увеличился с 40 до 80 рублей в час, а на некоторых в определенное время суток такса поднялась с 50 сразу до 380 рублей в час. При этом, согласно данным статистики, в прошлом году размер средней заработной платы в Москве увеличился только на 8,6%, отмечает парламентарий. Поэтому при установлении новых тарифов следует опираться на уровень роста среднемесячной заработной платы в регионе за предыдущий год, определяемый Федеральной службой государственной статистики, считает Владислав Даванков.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

«Использование этого показателя позволит установить объективную и справедливую базу для регулирования платы за пользование платными парковками. Введение ограничения на повышение размеры платы поможет предотвратить необоснованное повышение тарифов на пользование платными парковками со стороны владельцев платных парковок и операторов парковочных компаний», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Идея здравая, но малореализуемая»

Опрошенные «Известиями» эксперты неоднозначно отнеслись к инициативе. По словам председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, сама по себе эта идея здравая и справедливая. Однако реализовать это предложения на практике будет проблематично, считает он.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Практика показывает, что зоны платной парковки в городах только расширяются, а самих городов с такими стоянками становится всё больше. Региональные и муниципальные власти, которые и определяют тарифы на платные парковки, найдут способы, как обойти этот порядок, чтобы не упустить этот источник пополнения местных бюджетов, — заявил «Известиям» Похмелкин.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Одним из таких способов может быть введение дифференцированных тарифов в зависимости от продолжительности стоянки, отмечает эксперт. В этом случае расценки на первый час или даже 30 минут будут определяться по новым правилам, а вот такса на последующее время стоянки станет значительно выше, отмечает правозащитник. По его мнению, наиболее справедливой является схема, при которой плата взимается только за стоянку машины в рабочее время, а вечером, ночью, в выходные и праздничные дни парковка становится бесплатной. Такие правила уже действуют в некоторых регионах, напоминает Виктор Похмелкин.

Всё должен решать рынок

Тарифы на платные парковки должны регулироваться в первую очередь балансом спроса и предложения, уверен член общественного совета Минтранса, руководитель экспертного центра «Пробок.Нет» Александр Шумский. Там, где загруженность парковочных мест высокая, стоимость стоянки необходимо увеличивать, а где низкая — наоборот, снижать, отмечает он.

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

— Эту картину региональные и муниципальные власти на местах видят гораздо лучше, чем федеральный центр. Поэтому в привязке тарифов на парковку к уровню средней заработной платы, на мой взгляд, особой необходимости нет. Стоимость парковки должна регулироваться рыночными механизмами, — заявил «Известиям» Александр Шумский. Он подчеркнул, что платные парковки и дифференцированные тарифы на них — это прежде всего один из способов упорядочивания транспортных потоков. Эксперт отметил, что на столичных улицах тарифы на платные парковки не только увеличиваются, но и снижаются там, где в высоком ценнике нет необходимости.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев