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Автоэксперт призвал пересмотреть стоимость парковки в Москве

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В Москве в очередной раз пришла пора пересмотреть стоимость парковки. Такое мнение в пятницу, 9 декабря, высказал на своей странице в Теlegram руководитель проекта «Пробок.нет», автоэксперт Александр Шумский.

По его словам, стоимость часа парковки в российской столице становится все менее чувствительной — свободное парковочное место крайне трудно найти даже на парковках с тарифом 380 рублей в час.

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«Ближе к Новому году много желающих приехать в магазины на машинах и стоимость часа становится все менее чувствительной. Если возле ТЦ еще и станция метро или крупный ТПУ есть — становится совсем скверно в плане парковки», — сказал эксперт.

На его взгляд, для решения сложившейся проблемы необходимо пересмотреть стоимость парковок — на самых загруженных улицах сделать цены выше, а там где есть пустые места — ниже.

«В других мегаполисах мира с излишками автомобилей борются более сурово — например, делают платный въезд, как в Лондоне и Стокгольме, или вынуждают сначала приобрести себе парковочное место рядом с домом, как в Токио. В отсутствие таких радикальных мер платная парковка в Москве — главный инструмент сдерживания неограниченного автомобилепользования», — пояснил Шумский.

9 декабря Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказал, как избежать самых распространенных ошибок при оплате парковочного места.

Так, прежде всего, следует проверить правильность госномера автомобиля и номера парковочной зоны. Также при оплате машино-места нужно действовать быстро, ведь на эту процедуру дается пять минут. В ведомстве напомнили, что самый быстрый способ оплаты парковки — приложение «Парковки Москвы». В нем же можно продлить парковку, исправить госномер авто или номер парковочной зоны в случае ошибки.

Помимо этого, специалисты дептранса советуют не оставлять транспортное средство на местах для автобусов и грузовиков. Уточняется, что такие стоянки обозначены специальными знаками.

4 декабря стало известно, что в столице увеличилось количество перехватывающих парковок, которые можно оплатить с помощью карты «Тройка».

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