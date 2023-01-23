Стоимость парковки увеличилась на городских стоянках в Ставрополе

В Ставрополе на треть повысилась стоимость парковки на стоянках, находящихся в ведении Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом начальник ЦОДД Александр Булгаков рассказал NewsTracker.

По его словам, сейчас в городе всего пять таких парковок. Три из них расположены на улице Ленина, в том числе около краевого диагностического центра, одна — возле ЦУМа и последняя — во дворе ТЦ «Галерея».

«С этого года стоимость парковок увеличилась. Было 30 рублей, стало 45 рублей в час. Это связано с удорожанием обслуживания — очень поднялось в цене оборудование, в том числе из-за введения санкций», — рассказал собеседник издания.

По словам Булгакова, ЦОДД планирует создать еще несколько городских парковочных пространств, например на улице Советской.

В интервью изданию Булгаков также рассказал, что в 2023 году на дорогах Ставрополя планируется установить еще 16 «умных» светофорных объектов. Кроме того, на нескольких особо сложных участках запустят программу адаптивных зон.