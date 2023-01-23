Еще 16 «умных» светофоров установят на дорогах Ставрополя

В Ставрополе в 2023 году планируется установить еще 16 «умных» светофорных объектов. Об этом начальник центра организации дорожного движения (ЦОДД) города Александр Булгаков рассказал NewsTracker.

На сегодняшний день на территории города работают 38 «умных» светофоров. Все они входят в интеллектуальную транспортную систему и расположены на основных городских магистралях — улице Доваторцев, проспекте Кулакова, Старомарьевском шоссе и Западном обходе. Не так давно светофорные объекты смонтировали на пересечении улиц Калинина и Войтика, Вавилова и Гоголя.

По данным ЦОДД, в текущем году число таких светофоров будет увеличено до 54. Как отметил Александр Булгаков, также на нескольких особо сложных участках запустят программу адаптивных зон.

«Адаптивная система просчитывает пропускную способность перекрестков, оценивает, с какого направления идет наибольшая загруженность, и увеличивает на этих участках «зеленый», то есть выравнивает потоки так, как мы не можем этого сделать вручную», — объяснил начальник ЦОДД.

При этом Булгаков добавил, что от заторов при стопроцентной загруженности дорог адаптивная система не спасет, однако позволит сократить длительность пробок.