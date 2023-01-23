Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на возможность ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки
Мир
Глава Евросовета назвал ближайшие недели решающими в ситуации на Украине
Спорт
Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open
Общество
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на этой неделе
Армия
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Политика
Рябков сообщил о скором прибытии нового американского посла в Москву
Мир
Япония заявила о сохранении желания заключить мирный договор с Москвой
Общество
В ДНР образовано УФСБ России по региону
Мир
В офисе Зеленского назвали омерзительным немецкого депутата
Армия
ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в ЛНР

Еще 16 «умных» светофоров установят на дорогах Ставрополя

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставрополе в 2023 году планируется установить еще 16 «умных» светофорных объектов. Об этом начальник центра организации дорожного движения (ЦОДД) города Александр Булгаков рассказал NewsTracker.

На сегодняшний день на территории города работают 38 «умных» светофоров. Все они входят в интеллектуальную транспортную систему и расположены на основных городских магистралях — улице Доваторцев, проспекте Кулакова, Старомарьевском шоссе и Западном обходе. Не так давно светофорные объекты смонтировали на пересечении улиц Калинина и Войтика, Вавилова и Гоголя.

По данным ЦОДД, в текущем году число таких светофоров будет увеличено до 54. Как отметил Александр Булгаков, также на нескольких особо сложных участках запустят программу адаптивных зон.

«Адаптивная система просчитывает пропускную способность перекрестков, оценивает, с какого направления идет наибольшая загруженность, и увеличивает на этих участках «зеленый», то есть выравнивает потоки так, как мы не можем этого сделать вручную», — объяснил начальник ЦОДД.

При этом Булгаков добавил, что от заторов при стопроцентной загруженности дорог адаптивная система не спасет, однако позволит сократить длительность пробок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023