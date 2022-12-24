Дептранс рассказал о новых ценах на парковку в Москве с 24 декабря

Стоимость парковки в Москве изменится на некоторых улицах столицы с субботы, 24 декабря. Об этом рассказали в департаменте транспорта города.

Так, исходя из загруженности цены на парковку поменяются на 8,6% улиц Москвы. На 27 улицах тарифы подешевеют, потому что чаще всего на них всегда много свободного места.

Например, в Бумажном проезде или на Красногвардейском бульваре ранее был дифференцированный тариф до 150 рублей в час. Теперь цена парковки в этих местах будет 80 рублей в час.

А на улицах, которые заполняются на 100%, тарифы, наоборот, подорожают. Например, на Большой Новодмитровской улице стоимость часа стоянки увеличится с 40 до 80 рублей днем и до 60 ночью.

На Зубовском бульваре днем стоянка обойдется в 450 рублей в час.

Сама же тарифная сетка в целом останется без изменений: от 40 до 150 рублей в час.

По плану столичных властей, таким образом удастся освободить от 10 до 15% мест, чтобы местные жители смогли легче парковаться.

«Изменение тарифов предотвратит блуждающий трафик, дороги станут свободнее, общественный транспорт и экстренные службы поедут быстрее, а для местных жителей будет больше свободных мест», ― отметили в столичном дептрансе.

Ранее, 30 ноября, стало известно, что с 1 по 8 января парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что бесплатными в эти дни будут все уличные парковки (в том числе с тарифами 380 и 450 руб./час), кроме паркингов со шлагбаумами.