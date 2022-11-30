С 1 по 7 января парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной
В новогодние праздники с 1 по 7 января парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, бесплатными в эти дни будут все уличные парковки (в том числе с тарифами 380 и 450 руб/час), кроме паркингов со шлагбаумами, — они будут работать в обычном режиме по стандартным тарифам.
«Это не повлияет на загруженность улиц и парковок, потому что традиционно в это время на дороги выезжает меньше машин», — отметил Ликсутов.
Он также сообщил, что 8 января будут действовать воскресные правила — оплата потребуется только на участках, где действуют тарифы 380 и 450 руб/час.
В конце октября Ликсутов сообщил, что в Москве пока не планируется увеличивать верхнюю планку тарифа за парковку в размере 450 руб/час. Тарифы на парковку в столице устанавливаются в зависимости от загрузки улицы.