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Какие правила перевозки детей в такси действуют в 2023 году

Дети до 12 лет могут ехать в такси только в люльке или автокресле
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Каждый день тысячи россиян заказывают такси, отправляясь в дорогу вместе с детьми. Требования к безопасности во время таких поездок значительно выше. Какие правила действуют в 2023 году и как подготовить ребенка к поездке в такси с родителями или одному, рассказывают «Известия».

Правила перевозки детей в такси в 2023 году — общие требования

Ответственность за пассажиров такси любого возраста — и взрослых, и детей — несет водитель. Поэтому именно он должен обеспечивать их безопасность и выполнять все правила перевозки.

В первую очередь тариф «Детский» предусматривает наличие автокресла в салоне для детей с рождения до 12 лет. Оно должно соответствовать российским и международным стандартам.

Стоит учесть, что средство для передвижения выбирается прежде всего в зависимости от массы тела ребенка. Для грудных детей весом до 9 кг (примерно 9 мес.) предусмотрена автолюлька. Для пассажиров весом 9–18 кг (от 9 мес. до 4 лет) — автокресло с приставным столиком. Для детей весом 15–25 кг (от 3 до 7 лет) — обычное кресло. А при весе 22–36 кг (от 7 до 12 лет) используется бустер. Указать тип автокресла необходимо в заказе. При заказе достаточно указать кресло, подходящее ребенку по возрасту. Приложение найдет такси поблизости и запомнит выбор для следующих поездок.

Управлять такси, в салоне которого находится ребенок, могут водители со стажем вождения не менее трех лет и при отсутствии негативных отзывов. Они должны не только знать, как правильно установить кресло и пристегнуть юного пассажира, но и как себя вести, если ребенок закапризничает в дороге.

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Правила перевозки детей в такси в 2023 году — со взрослыми

Выбирая автоперевозчика, предпочтение стоит отдать федеральной сети с хорошей репутацией. В поездку можно взять как одного, так и более детей. Однако перевозка в такси будет возможна только при наличии дополнительного детского кресла либо сиденья.

Приучать ребенка к такси рекомендуется заранее. Накануне обсудите с сыном или дочерью, как вести себя в машине. Лучше для начала выбирать короткие маршруты в первой половине дня, а во время движения находиться рядом на заднем сиденье. Если ребенка укачивает в дороге, можно взять с собой леденец или мятные конфеты.

Перед посадкой обязательно проверьте, чтобы все системы безопасности были в норме. При первых поездках водителя можно попросить снизить скорость и помягче тормозить на поворотах.

Правила перевозки детей в такси в 2023 году — без сопровождения взрослых

Ездить в такси без сопровождения родителей или других близких дети могут начиная с семи лет. Правила дорожного движения (ПДД) этого не запрещают, если будут соблюдены условия безопасного проезда. Причем с 12 лет можно ездить спереди без всяких дополнительных приспособлений, только пристегнувшись. Но для этого у пассажира должен быть нормальный вес и рост не ниже полутора метров.

И всё же отправлять ребенка одного на большие расстояния не стоит. Обязательно проследите, чтобы у него с собой был телефон и зарядное устройство. На конечной точке маршрута желательно, чтобы кто-то из взрослых его встретил.

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Заранее сообщите водителю, как с вами можно связаться в случае экстренной ситуации. Ряд агрегаторов предоставляет возможность отслеживания местоположения такси, которое перевозит ребенка, через специальные приложения. Если ребенок часто ездит один, такое приложение родителям лучше иметь в своем смартфоне.

Правила перевозки детей в такси в 2023 году — нарушения и штрафы

При нарушении установленных правил и требований перевозчик может быть привлечен к административной ответственности, а на его деятельность будут наложены штрафные санкции: 3 тыс. рублей — для водителя такси, 25 тыс. рублей — для должностных лиц и 100 тыс. рублей — для юридических лиц.

Поэтому не стоит удивляться, если таксист отказывается перевозить ребенка без детского кресла. Если водитель соглашается, то стоит насторожиться. Скорее всего, он работает нелегально.

Ранее «Известия» рассказали о правилах перевозки детей в личном автомобиле.

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