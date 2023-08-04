Какие правила перевозки детей в автомобиле действуют в 2023 году

Перевозка детей в автомобиле регулируется правилами дорожного движения (ПДД). Ответственность за их соблюдение, как и обеспечение безопасности ребенка, полностью лежит на взрослых. Какие требования действуют в 2023 году и какие штрафы предусмотрены за неправильную перевозку — в материале «Известий».

Что нужно знать о перевозке детей в автомобиле в 2023 году

Поправки в ПДД, касающиеся перевозки детей, начали действовать с июля 2017 года. С тех пор никаких изменений не было. Правила установлены для двух возрастных категорий — до 7 лет и от 7 до 11 лет включительно. Они предписывают, что малолетние пассажиры могут ехать только в салоне машины. Перевозка детей запрещена на руках или коленях, на заднем сиденье мотоцикла, в прицепе и кузове грузового транспорта.

Выбор безопасных устройств зависит от возраста и веса ребенка. Так, для грудничков необходимо использовать автолюльку с маркировкой «0». Ребенок в ней должен находиться полностью в горизонтальном положении и удерживаться спецремнями. Перевозка разрешена и на переднем сиденье, но только спиной к движению.

Дети до 7 лет должны перемещаться в автокресле, которое фиксируется ремнями безопасности либо ремнями и удерживающей системой ISOFIX (International Standard Organization Fix) — специальным креплением, которое уменьшает движение автокресла из стороны в сторону и его вращение.

Детям от 7 до 12 лет кресло нужно уже не всегда. Это главное послабление, которое появилось в последней редакции ПДД. Но в правилах есть одна оговорка: ребенок должен быть выше 150 см и весить не менее 36 кг. При этом на переднем сиденье наличие спецустройства по-прежнему обязательно.

Как правильно выбрать детское кресло в 2023 году

Детское автокресло должно соответствовать европейскому стандарту безопасности, что можно узнать по значку ECE R44/04. Это говорит о том, что устройство соответствует требованиям техрегламента и прошло краш-тесты на безопасность. В зависимости от массы ребенка есть пять групп кресел:

«0»: менее 10 кг (с рождения до 6 мес.);

«0+»: менее 13 кг (до одного года);

«1»: от 9 до 18 кг (с года до 4 лет);

«2»: от 15 до 25 кг (3–7 лет);

«3»: от 22 до 36 кг (6–11 лет).

Устанавливать автомобильные кресла и размещать в них детей нужно строго по руководству по эксплуатации. Также важно учесть, что при установке автокресла на переднем сиденье, нужно отключить подушки безопасности, так как при аварии они могут травмировать ребенка.

Альтернативой автокреслу служат бустеры — бескаркасные удерживающие устройства без спинки. Собой они представляют сиденье-подушку с ручками, ребенка при перевозке в них пристегивают обычным ремнем безопасности. Бустеры используются для детей от 7 до 12 лет.

С какого возраста ребенок может ездить без кресла и на переднем сиденье в 2023 году

Детское кресло ребенку больше не требуется с 12 лет. С этого же возраста он может ездить на переднем сиденье без-каких либо удерживающих устройств, просто пристегнувшись взрослым ремнем безопасности.

Однако если ребенок не достиг физических показателей, соответствующих его возрасту, например, очень низкого роста, то в целях безопасности стоит продолжать использовать автокресло или бустер.

Что будет за оставление ребенка в автомобиле в 2023 году

Согласно новым правилам ПДД, в автомобиле во время стоянки запрещено оставлять без присмотра детей дошкольного возраста — то есть младше 7 лет. Это вызвано тем, что ребенок может получить переохлаждение, тепловой удар или не сможет самостоятельно выбраться из машины, если она вдруг тронется с места.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. В Москве или Санкт-Петербурге водителю уже придется заплатить 2,5 тыс. рублей. Запрет не распространяется на остановку, не превышающую пять минут. На это время допускается оставить ребенка одного в салоне.

Штрафы за неправильную перевозку детей в автомобиле в 2023 году

Водителя оштрафуют, если сотрудник ГИБДД заметит в машине ребенка без кресла. Штраф сейчас составляет 3 тыс. рублей. Аналогичные штрафные санкции могут наложить, если автокресло не подходит ребенку по телосложению или не зафиксировано в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Также штраф выпишут, если ребенок, не достигший нужного возраста, сидит на переднем сиденье автомобиля. За езду в нетрезвом виде вместе с ребенком выпишут штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав на 1,5–2 года.

Ранее «Известия» писали, что в Японии придумали автокресло, в котором не укачивает.