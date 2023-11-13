Четыре человека пострадали в огненном ДТП в Москве

В Москве 13 ноября произошло ДТП с участием такси, в результате которого пострадали четыре человека. По информации источника «Известий», авария случилась на Варшавском шоссе.

«После столкновения такси и Hyundai начался пожар», — уточнил источник.

Пострадавшим оказывают помощь, на месте работают экстренные службы. Пожар удалось ликвидировать. Причины ДТП не уточняются.

Ранее в этот день сообщалось, что в Амурской области восемь человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком.