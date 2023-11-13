Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Приамурье

В Амурской области восемь человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона.

По предварительным данным, в городе Свободное водитель автобуса № 43 столкнулся со стоящим грузовиком дорожной службы. ДТП произошло на автомобильном мосту по ул. Михайло-Чесноковского.

Уточняется, что среди пострадавших в аварии пассажиров автобуса было двое детей 2010 и 2012 годов рождения. В связи с происшествием городская прокуратура организовала проверку.

Ранее в этот день пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком в приморском городе Артем. ДТП произошло в районе дома № 15 на улице Кирова. Как указали в ведомстве, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП и степень тяжести вреда, причиненного здоровью его участников. Также назначено проведение ряда исследований.