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ЧП дорожного масштаба: подведены итоги аварийности за девять месяцев

За три квартала в России произошло 97 тыс. ДТП
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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По итогам девяти месяцев этого года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми. В причинах роста числа ДТП и путях снижения аварийности разбирались «Известия».

Статистика не радует

С января по сентябрь на дорогах России произошло 96 768 дорожно-транспортных происшествий, что на 4,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД). Жертвами ДТП стали 10 309 человек (+1,6%) и почти 121,5 тыс. получили ранения (+4,3%). Очень резко, сразу на 216% выросло количество происшествий с участием элетросамокатов, моноколес и других «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). С начала года произошло более 2,6 тыс. таких аварий, в которых 31 человек погиб и более 2,7 тыс. получили ранения. Чаще стали попадать под колеса пешеходы (23 565 инцидентов, +0,8%), однако тяжесть последствий таких ДТП несколько снизилась: число погибших уменьшилось на 4,7% (2191 человек).

ДТП с электросамокатом
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

В НЦ БДД МВД РФ отмечают, что подавляющее большинство аварий (84 910, или 87,7%, от общего числа происшествий) произошло из-за несоблюдения водителями Правил дорожного движения. Чаще всего причинами ДТП становятся нарушение скоростного режима (18,7 тыс. инцидентов), несоблюдение очередности проезда перекрестков (почти 17,3 тыс. аварий), нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части (более 10,4 тыс. происшествий) и неправильный выбор дистанции (9,3 тыс. ДТП). Также нередко к авариям приводят выезд на встречную полосу (почти 7,7 тыс. ДТП), нарушения правил проезда пешеходных переходов (более 7 тыс. инцидентов), непредоставление преимущества пешеходам (более 3,2 тыс. аварий) и нарушения правил перестроения (почти 2,6 тыс. случаев). При этом превышение скорости и выезд на встречную полосу характеризуются наибольшей тяжестью последствий — на эти нарушения ПДД в общей сложности приходится больше половины всех погибших на дорогах (5376 человек).

Также по итогам трех кварталов в Госавтоинспекции отмечают рост ДТП по вине водителей автобусов и трамваев (на 5,9% и 4,9% соответственно), а также увеличение числа аварий по вине водителей-иностранцев (+4,3%).

Позитивные тенденции

Несмотря на общий рост показателей аварийности, по некоторым направлениям отмечается снижение числа ДТП. Так, на 16,3% уменьшилось количество аварий по вине водителей такси и на 23,5% число происшествий по вине пользователей каршеринга. На 5% стало меньше ДТП на железнодорожных переездах.

Железнодорожный переезд
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Кроме того, на 14,2% уменьшилось количество аварий с участием водителей, имеющих признаки опьянения. С января по сентябрь зафиксировано 9,6 тыс. таких происшествий. В Госавтоинспекции отмечают, что число «пьяных» ДТП постоянно снижается на протяжении последних нескольких лет. Это во многом является результатом планомерной информационной работы, которую проводит Госавтоинспекция совместно с другими министерствами, ведомствами и общественными организациями. В результате меняются поведенческие установки водителей, а в обществе формируется устойчивое негативное отношение к пьяным за рулем, отмечают в дорожной полиции.

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В частности, примерно треть всех нетрезвых водителей удается задержать после получения сигналов от граждан, рассказал «Известиям» старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (ГУОБДД МВД России) полковник полиции Антон Белан. Также своею эффективность доказали так называемые сплошные проверки, которые регулярно проводятся сотрудниками Госавтоинспекции во всех регионах страны, отметил он.

Сотрудник ГИБДД проверяет водителя алкотестером на содержание алкоголя в крови
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Такие проверки в первую очередь являются профилактической мерой. Их главная цель — добиться того, чтобы водитель вообще отказался от поездки после употребления алкоголя. Именно поэтому о проведении таких проверок подразделения Госавтоинспекции сообщают заранее, а в них принимают активное участие представители общественности и СМИ, — подчеркнул Антон Белан.

Осторожно, дети!
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Дети в зоне риска

Особую озабоченность в Госавтоинспекции вызывает рост числа ДТП с участием детей. За девять месяцев на российских дорогах произошло 16,7 тыс. таких инцидентов, что на 10,2% больше, чем годом ранее. В каждом прежде всего виноваты взрослые, которые не посадили ребенка в детское автокресло, не показали личным примером, как правильно и безопасно вести себя на дороге, подарили ребенку велосипед или СИМ, не привив ему знания и навыки безопасного поведения на дороге и использования этих устройств.

ДТП, в котором пострадал ребенок
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

Вызывают тревогу и показатели ДТП с участием детей-водителей механических транспортных средств. За 9 месяцев было зафиксировано 1 638 таких аварий — это на 83,6% больше, чем в прошлом году.

— В данном случае речь идет о безответственном поведении родителей и близких людей, которые оставляют на видном месте ключи и документы от транспортного средства. Тем самым они фактически провоцируют ребенка сесть за руль. Такие поездки, как правило, заканчивается печально, — отмечает Антон Белан.

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Эх, дороги...

Одной из главных причин роста аварийности является серьезное изменение транспортных потоков, считает член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто. Дорожная инфраструктура оказалась не готова к этим изменениям, отмечает эксперт.

— Исторически логистические цепочки были ориентированы на западное направление. В связи с внешнеполитической и экономической обстановкой потоки транспорта развернулись на 180 градусов. В итоге, например, на трассах М-1 «Белоруссия» и М-9 «Балтия», ведущих к западным границам, нагрузка резко упала. А вот на дороги, ведущие на восток и юго-восток, она, наоборот, выросла. Поток транспорта увеличился в несколько раз, дороги оказались к этому не готовы, — рассказал Моржаретто в беседе с «Известиями».

Отдыхающий на мысе в Крыму
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Свою лепту в увеличение показателей аварийности внес и значительный рост внутреннего туризма, преимущественно автомобильного.

— Этим летом поток машин на трассе М-4 «Дон», которая ведет к черноморским курортам, стал рекордным. Аналогичная картина наблюдалась на других трассах юга страны, — отметил Игорь Моржаретто.

На трассе М4 «Дон»
Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Основной рост числа ДТП пришелся на начало года, в дальнейшем ситуация начала стабилизироваться, подчеркнул эксперт. По итогам года основные показатели аварийности останутся на уровне прошлого года или незначительно вырастут, полагает Моржаретто.

Резкий рост числа аварий с участием СИМ, по мнению Моржаретто, во многом связан с тем, что в полном объеме эти происшествия стали попадать в официальную статистику только в начале этого года, когда вступили в силу соответствующие поправки в ПДД. Прежде эти происшествия в разных регионах проходили как ДТП с пешеходами, велосипедистами и водителями мопедов, отметил он.

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Культура вождения в культуре «хождения»

Несмотря на рост показателей аварийности по итогам трех кварталов, Игорь Моржаретто считает государственную политику в области безопасности дорожного движения взвешенной и адекватной. Однако некоторые ее направления нуждаются в корректировках, полагает он. По мнению эксперта, залогом снижения числа ДТП является не ужесточение штрафов, а пропаганда безопасного поведения на дорогах среди участников движения и воспитание будущих водителей.

— Тех нескольких часов в год, посвященных теме ПДД, которые предусмотрены в школьной программе, явно недостаточно. Необходимо с начальных классов вводить отдельный предмет, касающийся безопасности дорожного движения, аналог «Автодела», существовавшего в СССР. И это должны быть не только теоретические уроки, но и практические занятия, связанные с управлением велосипедом и СИМ. В этом случае на выпуске из школы мы получим уже подготовленного участника дорожного движения, который знает, как себя вести на улице, — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто.

Ребенок во время занятия по изучению правил дорожного движения в средней общеобразовательной школе
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Повышенные штрафы — не панацея, они имеют крайне краткосрочный эффект, согласен автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Дополнительный удар по кошельку водителей лишь вызывает агрессию и только ухудшит ситуацию, считает он. Пропаганда безопасного и правильного поведения на дорога гораздо эффективнее, особенно если она ведется с малых лет, уверен эксперт.

— Культура вождения на самом деле начинается с «культуры хождения». Неуважение к участникам движения, хамское поведение на дорогах, и, как следствие, ДТП — это результат неправильного воспитания в семье и школе. Рост числа ДТП с несовершеннолетними водителями только подтверждает это. Исправить ситуацию с аварийностью на дорогах можно за счет информационной работы. В Госавтоинспекции уделяют этому большое внимание, но школа и родители не должны оставаться в стороне. Только тогда получится воспитать ответственных и добропорядочных пешеходов и водителей, а в конечном итоге — добиться снижения числа ДТП на дорогах, — уверен эксперт.

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