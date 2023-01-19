ГИБДД Москвы пресекла более 70 тыс. нарушений правил перевозки детей

В 2022 году столичная Госавтоинспекция выявила более 70 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Об этом ГИБДД Москвы сообщила 19 декабря в своем официальном Telegram-канале.

В Госавтоинспекции напомнили, что необходимо неукоснительно соблюдать правила перевозки детей в автомобиле и перевозить их в машине с обязательным использованием специальных детских удерживающих устройств. В случае аварии детское автокресло станет залогом безопасности ребенка, так как оно поможет предотвратить последствия ДТП.

Сотрудники ДПС уточнили, что за нарушение этих правил в соответствии с частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, для должностных лиц — в размере 25 тыс. рублей, а для юридических — 100 тыс. рублей.

В ГИБДД Москвы предупредили, что удерживающее устройство для маленьких пассажиров необходимо подбирать в соответствии с ростом и весом ребенка.

12 января ГИБДД Москвы сообщило, что за 12 месяцев 2022 года количество ДТП с участием автомобилей краткосрочной аренды в столице снизилось на 11,5%. В 2022 году в Москве произошло 392 аварии с участием автомобилей краткосрочной аренды. Госавтоинспекция столицы предупредила, что водителям, пользующимся сервисом проката, необходимо позаботиться о наличии аккаунта. Инспекторы напомнили, что попытки приобрести поддельный заканчиваются уголовной ответственностью, которая расценивается как угон транспортного средства.