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В Москве снизилось количество ДТП с участием каршеринговых авто

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За 12 месяцев 2022 года количество ДТП с участием автомобилей краткосрочной аренды в столице снизилось на 11,5%. В 2022 году в Москве произошло 392 аварии с участием автомобилей краткосрочной аренды, сообщила 12 января ГИБДД Москвы в своем официальном Telegram-канале.

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По данным ведомства, число погибших в таких авариях и пострадавших в них людей снизилось на 13 и 15,7% соответственно.

Госавтоинспекция столицы предупредила, что водителям, пользующимся сервисом проката, необходимо позаботиться о наличии аккаунта. Инспекторы напомнили, что попытки приобрести поддельный заканчиваются уголовной ответственностью, которая расценивается как угон транспортного средства.

В ГИБДД особо подчеркнули, что, находясь за рулем каршерингового автомобиля, не следует превышать скорость в погоне за экономией времени аренды автомобиля и пренебрегать правилами дорожного движения.

9 января ГИБДД Москвы сообщила, что в Москве за первую неделю января 2023 года выявила более 400 водителей с признаками опьянения. Помимо 403 автомобилистов с признаками опьянения, которые в таком состоянии сели за руль, наиболее распространенными видами ДТП в первую неделю января стали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов — 25 и 16 ДТП соответственно. По оценке столичных инспекторов ДПС, почти 44% случаев наездов на пешеходов произошло в зоне действия пешеходных переходов.

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