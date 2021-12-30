Масштабный рейд по выявлению пьяных водителей пройдет на дорогах Красноярска

На дорогах Красноярска с 1 по 9 января 2022 года пройдет массовый рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Ежедневно на улицы города будут выходить дополнительные экипажи ДПС, в их числе – автомобили скрытого патрулирования. Запланированы сплошные проверки водителей на состояние трезвости, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

За 11 месяцев 2021 года в городе задержали 4,5 тыс. пьяных автомобилистов. Более 700 человек были задержаны повторно, 1,3 тыс. протоколов составлены в отношении людей, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.

В ГИБДД отмечают, что за вождение в пьяном виде водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность.