Южный полис: для новых регионов хотят создать страховую госкомпанию

Депутаты предложили создать новую государственную страховую компанию для работы в новых регионах РФ и в Крыму. Она смогла бы предлагать ОСАГО (станет обязательным на этих территориях с 1 января 2024 года) и другие полисы по минимальным тарифам . При этом страховщики могут завысить стоимость полисов соответственно уровню рисков в областях, опасаются депутаты. В Союзе автостраховщиков России сообщили, что не видят проблем с доступностью полисов в новых регионах, но в будущем компаниям могут потребоваться субсидии на покрытие военных рисков.

Государство нам поможет

Депутаты предлагают создать специальную государственную страховую компанию для работы в новых регионах РФ, а также в Крыму. Для начала она могла бы заниматься страхованием автогражданской ответственности, которое должно стать обязательным на этих территориях с 1 января 2024 года. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину планирует обратиться лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Для новых субъектов РФ необходимо создать государственную страховую компанию, которая могла бы осуществлять как страхование в рамках ОСАГО по нижней границе ценового коридора, так и иные виды страхования по минимальным тарифам , — объяснил Сергей Миронов «Известиям».

В его пресс-службе добавили, что письмо с такой инициативой вскоре будет направлено Михаилу Мишустину.

Сергей Миронов уточнил, что есть опасения установки очень высоких тарифов на любые виды страхования в новых регионах из-за высоких рисков там. Если такая государственная система страхования покажет себя хорошо, то деятельность этой госкомпании можно было бы распространить и на другие субъекты РФ , заключил депутат.

Сейчас в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует переходный режим, поэтому автомобилисты новых субъектов пока могут ездить там без ОСАГО. Для новых регионов ЦБ предложил установить минимальный из действующих сейчас территориальных коэффициентов — 0,68. От него будет зависеть окончательная стоимость обязательной «автогражданки», однако влиять будут и другие переменные.

Сейчас регулятор с Минфином обсуждают возможные варианты стимулирования развития страхования в новых регионах, сообщили «Известиям» в ЦБ. Там добавили, что разрабатывают нормативно-правовую базу для реализации продаж ОСАГО на этих территориях с 1 января 2024 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

За первые четыре месяца 2023 года в Банк России поступили 33 жалобы по вопросам доступности ОСАГО из Севастополя и Республики Крым. Однако это не говорит о наличии системных проблем в этих регионах, отметил регулятор. Автовладельцы могут заключать договоры и в электронном виде, напомнили там.

В I квартале этого года полисов обязательной «автогражданки» по всей России было продано на 9% больше, чем годом ранее, подчеркнули в Центробанке.

В ЦБ и Минфине пока не получали письма с предложением Сергея Миронова, сообщили в пресс-службах.

Страховка дороже

Сергей Миронов в своем обращении указывает, что несмотря на применение минимального территориального коэффициента, стоимость ОСАГО на популярный в новых регионах автомобиль ЗАЗ «Ланос» для водителя в возрасте от 30 до 34 лет составит 1634–7481 рублей. Для водителей возрастом до 21 года полис обойдется уже в 3567–16329 рублей. При этом ориентировочная стоимость самого «Ланоса» составляет порядка 150 тыс. рублей, указывается в подготовленном обращении (с текстом ознакомились «Известия»).

Очевидно, что открытая украинская агрессия против мирных граждан, регулярные артиллерийские, ракетно-бомбовые удары по жилым массивам заставят страховщиков установить запредельно высокие, фактически запретительные тарифы на любое страхование в этих регионах , если они будут в них работать, также говорится в депутатском обращении. По мнению Сергея Миронова, добровольно открывать офисы в новых регионах страховщики тоже вряд ли будут, — даже в Крыму крупнейшие страховые на сегодняшний день не работают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр поддержал депутатскую инициативу. Он отметил, что сегодня ОСАГО окончательно утратило социальный характер.

— Страхуют по верхней границе ценового коридора даже водителей с десятками лет безаварийного стажа. Полис подорожал даже для них на 30%, что делает его запредельно дорогим. Поэтому создание государственного игрока, особенно для социально незащищенных регионов и социальных групп, представляется крайне разумным ходом. Такой игрок должен продавать полисы всем, а не только тем, кому хочется, как это сейчас делают страховщики. И использовать нижнюю границу тарифного коридора: важно довести долю застрахованных до 100%, что в нынешней системе ОСАГО недостижимо, — сообщил Ян Хайцеэр.

Два страховщика

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) не поддержали инициативу. Там не зафиксировали проблем с доступностью полисов на новых территориях. Наиболее эффективным в вопросе страхования жителей новых регионов был бы механизм частно-государственного партнерства, иначе все риски лягут на государство, что будет существенно давить на бюджет , считает глава РСА Евгений Уфимцев. По его мнению, при возникновении сложностей, например, с покрытием военных рисков и рисков терроризма их лучше решать выделением субсидий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В новых регионах сейчас работают только две страховые компании, рассказали «Известиям» в пресс-службе одной из них, компании «Астро-Волга». Вторую там не назвали. Но уже через полгода их будет минимум семь, ожидают в «Астро-Волге». О намерениях предложить ОСАГО и ипотечное страхование в новых субъектах 23 июня заявили в ПСБ (Промсвязьбанк).

Организация работы обязательной «автогражданки» на новых территориях всё еще требует проработки, считают в «Совкомбанк Страховании». Там «Известиям» пояснили, что пока не до конца решены вопросы инфраструктуры по урегулированию убытков и экспертизы ущерба, так как статистика ОСАГО в этих субъектах РФ почти отсутствует.

В этих регионах сейчас высокие риски, поэтому и тарифы на страховку будут соответствующими , согласен с Сергеем Мироновым директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его словам, вместо создания новой госкомпании лучше ввести бюджетные стимулы, субсидии или дотации для существующих страховщиков. После нормализации ситуации необходимость в господдержке снизится, а реорганизовывать впоследствии государственного страховщика будет гораздо сложнее , добавляет эксперт.

По закону российские автовладельцы имеют право купить полис в любой компании, у которой есть лицензия ОСАГО, причем даже без посещения офиса. Но при отсутствии поддержки со стороны государства страховые компании могут быть незаинтересованными в продаже полисов для жителей новых регионов и начать использовать различные технические барьеры для обхода закона, отмечал ранее Алексей Бредихин. В этом случае граждане столкнутся с недоступностью страховки.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что создание новых страховых компаний бессмысленно, ведь в России и так есть страховой бизнес с госучастием (например, «Росгосстрах»). О казать помощь новым регионам можно путем введения некой скидки для их жителей на покупку ОСАГО (в виде сертификата или ваучера) , добавил он. Страховые, конечно, могут повысить тарифы в преддверии введения такой скидки, но этот факт должна проконтролировать ФАС. Если действительно будут выявлены завышения цен, то следует штрафовать таких игроков, заключил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе