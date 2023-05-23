Баллы для полиса: страховка для отечественных авто может стать дешевле

Срок ремонта автомобилей по ОСАГО намечено увеличить в полтора раза. При этом до 2025 года в него не будет входить время, потраченное на доставку необходимых деталей. Соответствующие поправки разработаны в Совете Федерации. Одновременно сенаторы выступили с инициативой снизить стоимость страховки для машин российского производства. Страховое сообщество и эксперты неоднозначно восприняли эти предложения. Подробности — в материале «Известий».

Время ремонта

Срок восстановительного ремонта поврежденного в ДТП автомобиля по полису автогражданки может быть увеличен с 30 до 45 дней. Соответствующие поправки в закон «Об ОСАГО» разработаны председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым. Другой законопроект, подготовленный им же, касается исчисления сроков, которые требуются на поставку деталей, необходимых для ремонта разбитого автомобиля.

«Установить, что в 2023 и 2024 годах <...> срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства не учитывает срок доставки запасных частей, необходимых для осуществления такого ремонта», — говорится в документе.

Оба законопроекта (копии имеются в распоряжении «Известий») направлены в правительство для получения заключения.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Как отмечает автор поправок, в условиях санкционного давления дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, станции техобслуживания и страховщики столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку . При этом действующее законодательство отводит на ремонт разбитой в аварии машины не более 30 дней. В противном случае начисляются пени в размере 1% от стоимости авто за каждый день просрочки.

«В силу того, что в текущей ситуации соблюдение указанных сроков зачастую становится невозможным, страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания. Законопроектом предлагается рассмотреть продление максимально допустимого срока ремонта <...> с 30 до 45 рабочих дней», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проблему не решит

Как сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА), по итогам прошлого года доля автомобилей, ремонтируемых по ОСАГО, составила всего 6,4% от всех урегулированных убытков . В союзе подчеркнули, что в первом полугодии этот показатель был на уровне 7,4%, а к концу года из-за сложностей с запчастями снизился до 5,3%. В I квартале 2023-го он остался на этом же уровне.

— В ситуации нехватки запчастей и длительных сроков ожидания их поставки увеличение срока ремонта автомобиля по ОСАГО с нынешних 30 дней до 45 дней позволит повысить долю автомобилей, ремонтируемых по ОСАГО, но это не решит проблему снижения доли ремонтов полностью, — заявили «Известиям» в пресс-службе РСА.

Мерой, которая поможет решить проблему возмещения по ОСАГО путем ремонта автомобиля, в союзе считают возможность использования для ремонта восстановленных запчастей. В РСА подчеркивают, что речь идет о деталях, не влияющих на безопасность эксплуатации автомобиля и безопасность дорожного движения.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Использование б/у деталей станет следующим этапом, уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Нынешние поправки, направленные на поддержку страховщиков, первый шаг в этом направлении, отметил он.

— Даже если эти законопроекты будут приняты, ремонтом заниматься всё равно никто не станет. Дело не в отсутствии деталей и длительных сроках их поставки, а в том, что страховщикам выгоднее выплачивать компенсацию ущерба деньгами: новая методика Центробанка позволяет рассчитывать размер возмещения по самым дешевым аналогам. На отечественные машины, которых в российском автопарке большинство, есть любые запчасти. Однако и владельцам этих автомобилей страховые компании не спешат выдавать направления на ремонт, предпочитая возмещать ущерб «живыми» деньгами, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Поддержка российских моделей

Одновременно с подготовкой законопроектов сенатор Андрей Кутепов направил в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко письмо (копия имеется в распоряжении «Известий»), в котором просит «рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов». По мнению члена Совета Федерации, эта мера станет дополнительным стимулом как к приобретению полисов, так и к покупке машин отечественного производства. В качестве примера он приводит статистику МВД, согласно которой за прошлый год сотрудники полиции выявили более 1,8 млн водителей, при нарушении ПДД не застраховавших свою гражданскую ответственность. О какой именно скидке на полис для отечественных моделей может идти речь, сенатор не уточнил.

Как выяснили «Известия», предложение Андрея Кутепова может коснуться практически всех автомобилей, которые выпускаются в нашей стране.

— Уровень локализации коммерческих автомобилей Sollers существенно выше 600 баллов, — рассказали «Известиям» в пресс-службе компании. Представители АвтоВАЗа также сообщили, что у автомобилей Lada он «больше 4 тыс. баллов по каждой модели».

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

О том, что уровень локализации моделей «УАЗ» превышает 600 баллов, косвенно подтвердили и на Ульяновском автозаводе, отметив, что «компания участвует в госзакупках». По действующему законодательству для допуска к ним та или иная модель машины должна иметь не менее 3,2 тыс. «локализационных» баллов. Подпадают под предложение о 600 «очках» и выпускаемые по полному циклу (со сваркой и окраской) на заводе под Тулой автомобили Haval: согласно постановлению правительства, сварка дает 400 баллов, окраска оценена в 500 баллов.

— По СПИК (специальный инвестиционный контракт. — Ред.) мы уже набрали более 2 тыс. баллов. Эти данные направлены на экспертизу в Минпромторг, — рассказали «Известиям» в пресс-службе компании «Моторинвест» (выпускает на заводе в Липецкой области электромобили Evolute). В компании «Москвич» отметили, что на данный момент СПИК на модели этой марки не подписан, поэтому говорить об уровне их локализации преждевременно.

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, 600 баллов — не самый высокий уровень локализации. В ряде случаев его можно достичь даже при крупноузловой сборке автомобилей, отмечает он.

— Не совсем понятно, для чего нужно делать отдельную скидку по ОСАГО на отечественные локализованные модели. Даже если она составит 1,5–2 тыс. рублей, на фоне стоимости самого автомобиля она будет незаметной. Сомневаюсь, что это будет дополнительным стимулом к приобретению машины, выпущенной в нашей стране, — сказал «Известиям» Бургазлиев.

В РСА поддерживают тренд на индивидуализацию тарифов по ОСАГО. Однако напоминают, что по автогражданке страхуется ответственность владельца автомобиля и, соответственно, необходимо оценивать риски причинения автовладельцем ущерба другим участникам дорожного движения.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

— Тарифы по ОСАГО устанавливаются Центральным банком исходя из статистических данных по аварийности транспортных средств. Соответственно, целесообразно использовать стоимость ОСАГО как стимул для приобретения отечественных автомобилей в том случае, если статистика аварийности по владельцам таких автомобилей будет ниже, чем статистика аварийности для иномарок, — отметили в пресс-службе РСА.

Правила, по которым определяются тарифы на автогражданку, установлены законом «Об ОСАГО», никаких упоминаний о стране-производителе автомобиля и уровне его локализации в нем нет , подчеркивает вице-президент НАС.