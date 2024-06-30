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Четверо сотрудников МЧС России пострадали при обстреле в Донецке

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Фото: t.me/mchs_official
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В Донецке в результате обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом сообщили в ведомстве 30 июня.

«В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации», — говорится в сообщении.

До больницы пострадавшие добрались самостоятельно, их госпитализировали.

Кроме того, обстрелом повреждена пожарная машина.

«Все девять районов Донецка страдают — безопасных зон нет»
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Ранее, 29 июня, ВСУ нанесли удар по зданию школы № 91 в Кировском районе Донецка. Пострадало остекление и кровля здания.

Кроме того, в Донецке после обстрела со стороны ВСУ Петровского района города загорелся жилой дом. Жители дома не пострадали. Однако в тот же день один человек погиб, еще четыре мирных жителя пострадали при обстреле остановки в Донецке.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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