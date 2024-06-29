В Донецке после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петровского района города загорелся жилой дом. Как сообщает в субботу, 29 июня, «РИА Новости», пожар возник в жилом доме по улице Гейне.

В результате возгорания полностью сгорела хозпостройка и часть жилого помещения. Как рассказали хозяева, в момент украинской атаки их не было дома, благодаря чему они остались живы. Их соседи тоже не пострадали благодаря тому, что за несколько минут до атаки отъехали от места, которое подверглось удару.

«Вот тут стояли, и если бы остались, были бы убиты. Отъехали и через полминуты услышали взрыв. Вернулись — тут всё горит, попало в летнюю кухню соседа, она полностью сгорела за пять минут», — поделилась очевидица произошедшего Елена Львовна.

Ранее в этот день сообщалось об ударе по зданию школы в Донецке. Предварительно, удар был нанесен ракетой словацкого производства.

Директор поврежденной школы рассказала «Известиям», что произошло прямое попадание ракеты в крышу здания, в классах нарушено остекление. Она напомнила, что это уже третье попадание в школу, в результате сегодняшней атаки пострадавших нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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