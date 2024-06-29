Директор обстрелянной ВСУ школы в Донецке рассказала о разрушениях после удара
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе № 91 в Кировском районе Донецка произошло прямое попадание ракеты в крышу здания, в классах нарушено остекление. Об этом в субботу, 29 июня, рассказала «Известиям» директор учебного заведения Елена Картамышева.
«Мы находимся сейчас в учебном кабинете, где обучались классы начальной школы. Прямое попадание в крышу, разрушено перекрытие. Остекление нарушено в учебных мастерских, также в блоке, где мы сейчас находимся, где располагается этот кабинет», — сказала директор.
Картамышева уточнила, что остекление нарушено также на втором и третьем этажах здания. Она напомнила, что это уже третье попадание в школу, в результате сегодняшней атаки пострадавших нет.
Ранее в этот день сообщалось об ударе по зданию школы в Донецке. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал кадры с места обстрела. Предварительно, удар был нанесен ракетой словацкого производства.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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