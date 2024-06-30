Пожилая женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВФУ

Один человек погиб, еще четыре мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВСУ). Об этом 29 июня сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Сообщается, что при атаке в районе остановки общественного транспорта «Боржомная» под обстрел попала семья: отец 1982 г.р., мать 1986 г.р. и сын 2004 г.р., а также бабушка 1956 г.р. Пожилая женщина погибла, остальные получили ранения.

Также глава ДНР проинформировал о ранении женщины 1965 г.р., добавив, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.



«Со стороны ВФУ совершено 37 вооруженных атак, выпущено более 85 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия (РСЗО БМ-21 «Град»), ствольная артиллерия калибра 155 мм, ударные БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Ред.)», — сказал Пушилин.

По его словам, в результате нападения были повреждены восемь жилых домов и школа.

«Известия» побывали на месте случившегося. На опубликованных кадрах виден потрескавшийся асфальт и разбитый автомобиль, в котором находилась семья.

Знакомая пострадавших рассказала, что женщина получила серьезные ранения, ее сын — легкие осколочные.

В этот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении здания школы. В результате обстрела украинской армии пострадали также мастерские.

Ранее, 22 июня, три человека погибли и четыре получили ранения в результате обстрелов ВСУ Донецка и Горловки. Были повреждены жилые домостроения в Куйбышевском и Буденновском районах Донецка и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.