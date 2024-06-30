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Пожилая женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВФУ

Пушилин: в Донецке в результате обстрела ВФУ погибла пожилая женщина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Один человек погиб, еще четыре мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВСУ). Об этом 29 июня сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Сообщается, что при атаке в районе остановки общественного транспорта «Боржомная» под обстрел попала семья: отец 1982 г.р., мать 1986 г.р. и сын 2004 г.р., а также бабушка 1956 г.р. Пожилая женщина погибла, остальные получили ранения.

Также глава ДНР проинформировал о ранении женщины 1965 г.р., добавив, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

«Со стороны ВФУ совершено 37 вооруженных атак, выпущено более 85 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия (РСЗО БМ-21 «Град»), ствольная артиллерия калибра 155 мм, ударные БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Ред.)», — сказал Пушилин.

По его словам, в результате нападения были повреждены восемь жилых домов и школа.

«Известия» побывали на месте случившегося. На опубликованных кадрах виден потрескавшийся асфальт и разбитый автомобиль, в котором находилась семья.

Знакомая пострадавших рассказала, что женщина получила серьезные ранения, ее сын — легкие осколочные.

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В этот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении здания школы. В результате обстрела украинской армии пострадали также мастерские.

Ранее, 22 июня, три человека погибли и четыре получили ранения в результате обстрелов ВСУ Донецка и Горловки. Были повреждены жилые домостроения в Куйбышевском и Буденновском районах Донецка и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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