В Иркутской области загорелся склад на площади 6 тыс. кв. м
В Братске Иркутской области склад готовой продукции горит на 6 тыс. кв. м. Об этом сообщили 30 июня в МЧС России.
Данных о пострадавших нет. На месте работают 26 специалистов и девять единиц техники.
Минувшей ночью пожар вспыхнул на производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде на Московском шоссе. В настоящее время возгорание локализовано, ликвидировано открытое горение на площади 500 кв.м. Пожарные работают над полной ликвидацией последствий пожара. Погибших и пострадавших нет.