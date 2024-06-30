В Нижнем Новгороде загорелась площадка по утилизации отходов

Пожар на производственной площадке по утилизации отходов произошел в Нижнем Новгороде на Московском шоссе. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления (ГУ) МЧС РФ по региону в воскресенье, 30 июня.

«30 июня 2024 года в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Канавинском районе областного центра. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение емкостей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара № 2. Погибших и пострадавших не зафиксировано.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Начато тушение возгорания.

Ранее, 27 июня, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе в городе Любим Ярославской области. В МЧС сообщили, что загорелось складское помещение с обувью, у которого частично обрушилась кровля в результате пожара.