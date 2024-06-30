ВС России освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР

Российские силы взяли под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ 30 июня.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

Также российские военные нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово ДНР.

Ранее, 28 июня, подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Была поражена живая сила и техника трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

15 июня советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что часть группировки войск ВСУ попала в окружение российских военных в районе поселка Владимировка под Угледаром. По словам Кимаковского, все пути снабжения на этом участке фронта находятся под огневым контролем Вооруженных сил РФ.

До этого, 7 июня, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия освободила 47 населенных пунктов и 880 кв. км с начала текущего года. ВС РФ постепенно выдавливают противника с Донбасса и с других прилегающих территорий, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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