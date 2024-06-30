Еще один украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Российские силы сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили 30 июня в Минобороны РФ.
Попытка атаки пресечена около 10:30 мск.
До этого украинский БПЛА был сбит около 7:30 мск.
Ранее в этот же день в Минобороны сообщали, что за ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины(ВСУ) над шестью российскими регионами. 15 БПЛА сбили над территорией Курской, девять БПЛА — над территорией Липецкой, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.