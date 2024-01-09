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В России зафиксировали рекордные продажи автомобилей в последнюю неделю года

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В последнюю неделю 2023 года в России зафиксировали рекордные продажи автомобильной техники за год. Об этом 9 января сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

По данным аналитиков, по итогам 52-й недели прошлого года (с 25 по 31 декабря) в РФ было реализовано 41 308 новых автотранспортных средств. Этот показатель оказался рекордным для 2023 года. Только за девятую неделю 2022 года было продано больше автомобильной техники — 43 823 единицы.

По итогам последней недели позапрошлого года объем реализации грузовых автомобилей составил 34 360 штук, грузовиков — 3521 штуку, LCV — 2830 штук, автобусов — 597 штук, подсчитали эксперты.

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Ранее, 28 декабря, компания Major Auto сообщила, что по итогам 2023 года в России средняя стоимость иномарки с пробегом выросла на 31%, достигнув 2,7 млн рублей. Эксперты выяснили, что за последние пять лет иномарки с пробегом стали оцениваться в три раза дороже (в 2019 году средняя цена составляла 897 тыс. рублей).

13 декабря в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили «Известиям», что отечественные дилеры могут не выполнить план продаж автомобилей на 2024 год. Дилеры планируют реализовать почти 2 млн машин.

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