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Авангард и абстракция: китайские кроссоверы прошли испытания морозами

На тесте «Известий» — Omoda C5 и Jetour Dashing
Фото: Борис Ульзибат
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Эти автомобили выделяются своей экстравагантностью, отличаются смелыми решениями как в дизайне, так и в техническом оснащении. Но насколько они удобны в ежедневной эксплуатации, особенно в условиях русской зимы? Как ведут себя на наших дорогах в сильный мороз кроссоверы Omoda C5 и Jetour Dashing, выяснили «Известия».

Эффект новизны

Когда Omoda C5 только появился на наших дорогах, он произвел небольшой фурор. Массивная решетка радиатора с «бриллиантами» в прорезях, представляющая собой единое целое с передним бампером, сдвоенный спойлер на крышке багажника, стремительный «клинообразный» силуэт заставляли оборачиваться прохожих и других водителей. Однако постепенно, когда этих машин на дорогах стало больше (они даже стали появляться в такси), пристальных взглядов в их сторону стало всё меньше.

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Тест-драйв Omoda C5
машина

Габариты Omoda C5 — 4400×1830×1588 мм

Фото: Борис Ульзибат

«Падающее знамя» подхватил недавний дебютант российского рынка — Jetour Dashing. Ему тоже не отказать в оригинальности дизайна. Он также может похвастать решеткой радиатора, объединенной с передним бампером. А выдвигающиеся из дверей при отпирании центрального замка ручки обладают прямо-таки магическим эффектом. Кстати, несмотря на сильные морозы, которые пришлись на время тест-драйва, эти выдвигающиеся ручки сохранили свою работоспособность даже после визита на автомойку.

машина

Интерьер Omoda C5 выполнен в авангардном стиле

Фото: Борис Ульзибат

Авангардизм прослеживается и в дизайне интерьера. Сдвоенные дисплеи и массивный центральный тоннель с внушительной нишей под ним делают салон «пятерки» необычным и экстравагантным. Особый шарм наступает с закатом солнца, когда через черную глянцевую накладку вдоль всей передней панели начинает просвечивать причудливый узор из тонких светодиодных нитей.

На центральном тоннеле «Омоды» расположена удобная наклонная площадка для беспроводной зарядки смартфона

Фото: Борис Ульзибат

На автомобиле «классический» селектор трансмиссии и «физические» кнопки, отвечающие за основные функции машины

Фото: Борис Ульзибат

Под центральным тоннелем расположена вместительная ниша с двумя типами разъемов для подключения телефона

Фото: Борис Ульзибат

На задних местах Omoda C5 рослым пассажирам из-за покатой крыши может показаться тесновато

Фото: Борис Ульзибат

Объем багажника — 378 л

Фото: Борис Ульзибат

Но если салон Omoda C5 выглядит просто необычно, то интерьер Jetour Dashing — это просто сгусток абстракционизма и минимализма. Один «парящий» между передними сиденьями центральный тоннель, обрамленный контурной подсветкой, чего стоит! А расположенный по центру передней панели интерактивный ЖК-монитор по своим размерам может спокойно конкурировать и с иными домашними телевизорами. На него возложено управлении абсолютно всеми функциями автомобиля: без учета клавиш управления стеклоподъемниками и блокировки центрального замка на дверях, в салоне «Дашинга» всего две «физические» кнопки: одна запускает двигатель, вторая — включает «аварийку».

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До первой остановки

Покупатели Jetour Dashing без особого труда вполне могут «отбить» часть средств, потраченных на его приобретение, во время показа машины друзьями и знакомым. Для этого им просто надо попросить на спор отрегулировать зеркала на автомобиле за определенное время, не прибегая к подсказкам и чтению инструкции. Можно гарантировать, что никто с этим заданием не справится.

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До 100 км/ч Omoda C5 разгоняется за 9,9 сек.

Фото: Борис Ульзибат

Ведь чтобы выполнить эту достаточно банальную операцию, на «Дашинге» необходимо сначала найти в недрах мультимедийной системы соответствующий раздел меню и нажать пиктограмму на экране. А затем... положить руки на руль и при помощи джойстиков, расположенных на спицах «баранки», настроить зеркала машины: правым — правое, левым — левое. Обычно эта процедура куда более понятна и очевидна.

машина

Габариты автомобиля — 4590 × 1900 × 1685 мм

Фото: Борис Ульзибат

Поставляемые на наш рынок кроссоверы Jetour Dashing дополнительно оснащены полным пакетом «зимних» опций: подогревом всех сидений, лобового стекла, руля, форсунок стеклоомывателя. За это автопроизводителя можно только похвалить. Однако, чтобы уменьшить нагрев кресла, пришлось ждать, пока на очередном светофоре загорится красные свет: эта процедура, как и регулировка температуры в салоне, настройка громкости и даже включение фар выполняется исключительно через мультимедийную систему. Во время движения лазить по хитросплетениям цифрового меню водителю, мягко говоря, небезопасно: приходится надолго отвлекаться от контроля за дорожной обстановкой.

машина

Салон Jetour Dashing — образец абстракционизма и минимализма

Фото: Борис Ульзибат

Впрочем, Dashing оснащен системой голосового управления, которая позволяет отдавать автомобилю команды, не переключая внимание на те или иные операции. Однако на просьбу «уменьшить температуру» этот помощник либо открывал окна, либо переключал аудиосистему на другую радиостанцию. Возможно, у носителей китайского языка шансов добиться «исполнения желаний» будет больше.

Для настройки зеркал необходимо выбрать соответствующий пункт меню

Фото: Борис Ульзибат

... при помощи джойстиков на рулевом колесе

Фото: Борис Ульзибат

Селектор трансмиссии расположен справа под рулем

Фото: Борис Ульзибат

Показания наружной температуры и чистоты воздуха выводятся на небольшие дисплеи, распложенные на передних дверях

Фото: Борис Ульзибат

Задние пассажиры жаловаться на недостаток свободного пространства не будут

Фото: Борис Ульзибат

Объем багажника — 486 литров

Фото: Борис Ульзибат

«Омода» в плане управления функциями машины более «дружелюбна» и предсказуема. Здесь также значительная часть функций «защита» расположена в меню мультимедиа. Но для наиболее востребованных операций, вроде регулировки микроклимата, включения подогревов, настройки аудиосистемы, в автомобиле предусмотрены отдельные «физические» клавиши и переключатели.

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«Китайцы» на морозе

Тест-драйв пришелся на самый пик аномальных морозов, накрывших Центральную Россию на новогодних каникулах. Несмотря на низкие температуры (до -32... -34 градусов), китайские кроссоверы уверенно запускались по утрам, достаточно быстро прогревались, обеспечивая комфортную температуру в салоне, не досаждали посторонними, шумами, скрипами и стуками после «вымораживания» во время ночных стоянок.

машина

Jetour Dashing разгоняется до 100 км/ч за 10,5 сек.

Фото: Борис Ульзибат

На ходу Omoda C5 и Jetour Dashing оказались совершенно разными автомобилями. «Омода» со 147-сильным мотором в сочетании с вариатором по ощущениям проигрывает конкуренту (190 л. с, семиступенчатый «робот») при старте и наборе скорости. Однако оказывается на полсекунды быстрее в разгоне «до сотни». При этом управлять тягой на ней удобнее, чем на «Дашинге», который более резко откликается на нажатие педали акселератора. Впрочем, несмотря на разницу почти в 50 «лошадей», «пятерке» вполне хватало мощности, чтобы не особо отставать от Jetour как в городе, так и на загородном шоссе с постоянными обгонами тихоходов.

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При этом на неровностях трассы, которые «Омода» вообще не замечала, «Дашинг» всё же потряхивал пассажиров. Настройки подвески С5 оказались более комфортными. Расплата за это — большие, по сравнению с Dashing, крены в поворотах.

машина

За Jetour Dashing в начальной комплектации дилеры просят 2,49 млн рублей. Цены на Omoda C5 стартуют с отметки 2,68 млн рублей

Фото: Борис Ульзибат

Оба автомобиля на тесте были оснащены передним приводом — внедорожные вылазки им противопоказаны, но со снежным бруствером, насыпанным снегоуборочным трактором во дворе, они справляются без труда. В линейке Omoda есть модификация и с полноприводной трансмиссией, а вот покупателям Dashing выбирать не придется.

Что почем?

Jetour Dashing в первую очередь адресован молодежи, ориентированной на современные гаджеты и предпочитающей более спортивную манеру вождения. За кроссовер в начальной комплектации дилеры просят 2,49 млн рублей. Покупатели Omoda C5 (цены стартует от 2,68 млн рублей) — тоже далеко не люди преклонного возраста. Однако для них более важный комфорт и удобство, чем стиль «техно» и «смартфонные» технологии.

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