Холод не тетка: как регионы переживают аномальные морозы

Аномальные морозы стали причиной перебоев с отоплением и электричеством примерно в десяти регионах страны, по ряду случаев Следственный комитет возбудил уголовные дела, выяснили «Известия». Речь, в частности идет, о наиболее острых ситуаций — в Челябинске и подмосковном Подольске. Мороз показал степень износа тепло- и электросетей, указывают эксперты. Погода повлияла на число пожаров, и даже вызвала перебои в поставках продуктов в некоторые торговые сети. А 8 января привела к масштабной аварии на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом — там столкнулись более 50 машин, погибли четыре человека. Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни сильные морозы в центральной России отступят, но совсем ненадолго — уже к концу этой недели вновь ожидается резкое похолодание.

Улицы без света

Жители около десяти регионов России испытали перебои с отоплением в новогодние праздники. Так, в Воронеже 3 января более ста многоквартирных домов в мороз остались без отопления и горячей воды — из-за аварии на теплосетях. Как минимум в одном доме после включения отопления после трехдневного перерыва пошел «дождь»: трубы прорвало. В тот же день в Ярославской области из-за выхода из строя частной котельной в поселке Красные Ткачи без отопления остались около 1,5 тыс. человек.

В Заокском районе Тульской области ряд населенных пунктов несколько дней жил без тепла и электричества из-за аварий в системе электроснабжения: из-за аномальных морозов жители выкручивали обогреватели на максимум, что привело к колоссальной нагрузке на сеть.

Аналогичная беда случилась и в Ростове-на-Дону: в ночь с 7 на 8 января произошли технологические нарушения в электросети, из-за чего оказались обесточены почти 50 улиц.

— На улице темным-темно. Не знаю, что бы я делал без генератора, — рассказал «Известиям» житель частного дома в селе Несветай в Ростовской области.

Пожаловались на отсутствие отопления и в Волгограде.

— Отопления и горячей воды не было сутки. Перебивались подогревом в кастрюлях, — рассказала «Известиям» жительница Тракторозаводского района.

Вмешалось следствие

В некоторых субъектах страны обстоятельства отсутствия отопления проверяют следственные органы. Среди них — Челябинск, Московская и Ленинградская области.

В Челябинске 8 января в одной из квартир признанного аварийным дома лопнула батарея, и управляющая компания отключила тепло во всем здании.

«Граждане переживают, что из-за сильных морозов система отопления разморозится, и жить в доме станет невозможно. Они предполагают, что таким образом их пытаются выселить из квартир» , — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав жителей дома в Челябинске. Ведется расследование уголовного дела по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По последней статье 7 января возбуждено дело и из-за отсутствия тепла в подмосковном Подольске. Там, согласно предварительным данным, из-за неправильной эксплуатации котельной 4 января произошел прорыв теплотрасс. В результате без тепла и горячей воды остались более 170 жилых домов, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения.

Пострадавшие жители выложили в сети фото домашних термометров с нулевой температурой и сосулек на батареях. Власти организовали для людей пункты обогрева.

По данным МЧС, в ночь на 8 января удалось восстановить теплоснабжение менее чем в половине домов подольского микрорайона Климовска — в 81 многоквартирном доме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что котельная, обслуживающая оставшиеся без тепла дома, «находится в ведении у частников». Он добавил, что она будет передана в муниципалитет и модернизирована.

Фото: прокуратура Московской области

«Прошли переговоры с директором, и котельную мы берем в управление, — процитировала губернатора пресс-служба правительства Московской области. — Это позволяет нам полностью укомплектовать и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации».

Андрей Воробьев сообщил, что сначала тепло будет полностью подано в жилые дома, а затем в социальные объекты — школы и детские сады.

Системы изношены

В Московской области проблемы с отоплением в новогодние каникулы испытали не только жители Подольска, но и Электростали, Химок, Солнечногорска, Сергиева Посада и других городов, напомнил «Известиям» председатель «Жилищного Союза», член Комитета ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин.

— Проблема Подмосковья в том, что из-за высокой ликвидности земли вблизи столицы там построили много высокоэтажных домов, торговые центры, стадионы и другую инфраструктуру — и прицепили это все к старым трубам и электросетям, — сказал он.

По его словам, трубы справлялись, пока на улице не было серьезных холодов, но когда ударили морозы — изношенная система просто не выдержала высокого давления. Образовались разрывы, которые в условиях промерзшей земли обнаружить и починить очень трудно.

Из-за морозов множество людей по всей стране в праздники никуда не уехали и остались дома — что привело к рекордным нагрузкам на подстанции, которые не рассчитаны на это, продолжил Константин Крохин. Стало выбивать пробки — а следом отключались и котлы отопления.

— На северо-востоке Москвы 4 января загорелась трансформаторная подстанция — были обесточены несколько районов, которые позднее подключили к резервной системе питания. Подобные резервные системы есть, например, и в Сибири — но в целом по стране их недостаточно, — отметил эксперт.

С ним согласился аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

— Нам определенно не хватает систем резервного оборудования сопоставимой мощности. Это могло бы предотвратить ЧП, подобные тому, что случилось в Подольске, — рассказал он «Известиям».

Города активно застраиваются, но одновременно происходит естественный износ объектов энергетики и коррозия железных труб, многие из которых были заложены еще в советское время, продолжил он.

— Нам нужно совершенствовать диагностику труб. Отключение горячей воды летом и испытание их под давлением — это дедовский способ. Нужно подключать науку — к примеру, в трубу можно запускать робота, который будет искать повреждения, — заметил Павел Склянчук.

Пожары и нарушение логистики

Сильные морозы повлияли на многие сферы жизни — от транспорта до торговли и пожарной безопасности.

Отделения МЧС во многих регионах выпустили предупреждения: в период сильных морозов особенно внимательно нужно относиться к пожарной безопасности, не оставлять без внимания отопительные приборы и не использовать неисправное оборудование.

Возросшая нагрузка на электросети уже привела к росту числа пожаров. Так, во Владимирской области в начала года произошло более 60 пожаров, 7 человек погибли. В МЧС региона сообщили, что на число трагедий повлияли именно аномальные морозы.

В Пензе в том числе из-за неправильной эксплуатации отопительных приборов случилось 17 пожаров, 6 человек погибли. В Воронежской области только за один день — 6 января из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов сгорело пять домов, обошлось без жертв.

Сильны морозы повлияли даже на работу торговли. Так, в магазинах нескольких регионов России наблюдаются задержки поставок курицы, с подобными жалобами в адрес магазинов «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток» обратились жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска.

Как объяснили в комментарии «Известиям» 7 января в компании X5 Group, владеющей сетью указанных магазинов, поставки курятины в некоторые российские регионы были задержаны в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов.

«Первые поставки охлажденной птицы от производителей на распределительные центры компании поступили в этом году только 3–4 января, в настоящий момент осуществляется доставка курицы с распределительных центров в магазины. Мы ожидаем, что ситуация нормализуется в ближайшее время», — указано в ответе, поступившем в редакцию.

А 8 января из-за сложны погодных условий случилось массовое ДТП в Новгородской области на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Там столкнулись более 50 грузовых и легковых машин. По последним данным МЧС, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 16 человек пострадали.

«Снег, метель, плохая видимость, скользкая дорога», — описал ситуацию в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На месте работают спасатели, развернут пункт обогрева. Следователи СК выехали на место ДТП.

Недолгое потепление

Жителям центральных регионов на текущей неделе погода даст передышку.

«Москву ожидают существенные перемены погоды: южные циклоны в середине рабочей недели принесут в столицу снег и кратковременное потепление», — написала в своем Telegram-канале метеоролог Татьяна Позднякова.

А Михаил Леус отметил, что «из солнечной и очень холодной погоды отправляемся в более теплую, местами до оттепелей, но ветреную и снежную».

Скачок температуры 10 января придется на начало ночи, а к утру мороз усилится и днем будет ниже -10 °C. Это называется «обратный» суточный ход температуры, рассказал Татьяна Позднякова. Вторая волна потепления придется на день 11 января.