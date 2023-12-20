Новогодний грязевик: когда в Москву и Петербург вернется зима

В Москву и Санкт-Петербург во второй половине декабря пришла оттепель с плюсовой температурой и дождем . Из-за этого на улицах столицы затруднено движение, а коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В Санкт-Петербурге из-за падения снега и льда с крыш погиб мужчина и пострадал ребенок. Кратковременное похолодание ожидает обе столицы уже к концу недели, рассказали метеорологи. А вот погода на Новый год, по их словам, пока остается сюрпризом — прогнозы варьируются от –7 до –20 ℃. В последнем случае это будет самый морозный праздник с 2003 года.

Потепление в Москве

После рекордных снегопадов в Москву пришло потепление: во вторник, 19 декабря, на всей территории столичного региона впервые за зиму температура воздуха оставалась положительной и днем и ночью , сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Причиной этого стал циклон с центром на севере Скандинавского полуострова.

Подтаявший снег местами образовал лужи. Во второй половине дня и вовсе пошел дождь, а температура воздуха достигла +3 ℃. Автомобилистам пришлось ехать медленнее, скорость движения составляла в среднем 25 км/ч, сообщили в Департаменте транспорта столицы. Однако городской транспорт работал штатно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На улицах Москвы дежурят около 300 бригад «Мосводостока», сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. Специалисты очищают водоприемные колодцы, дренажную систему и ливневые стоки от снежной каши и наледи, чтобы талая вода могла беспрепятственно уходить, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Все городские службы работают в усиленном режиме, заверил он.

Из-за гололедицы на дорогах в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности до 21 декабря.

Теплая погода продержится в Москве до выходных, отметила Татьяна Позднякова.

— Суббота пройдет с температурой воздуха около ноля градусов. Время от времени будут осадки, в основном мокрый снег, — сообщила она.

В воскресенье, 24 декабря, ожидается небольшой снег, температура воздуха может опуститься до –7 ℃.

— На короткое время — может быть, на пару дней — к нам вернется морозная погода. Но пока расчеты показывают, что этот период будет коротким , — отметила синоптик.

Однако повторения снежных рекордов ожидать не стоит, уверен руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Оттепель в Санкт-Петербурге

Оттепель пришла и в Санкт-Петербург. Во вторник в Северной столице тоже установилась плюсовая температура, идут дожди, а местами — мокрый снег. В среду будет +2 ℃, без существенных осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Из-за потепления тротуары в городе стали похожи на каток, жалуются местные жители. Не упасть на дороге — по-настоящему трудная задача, буквально каждый шаг нужно выверять.

Заместитель главы администрации Петроградского района Александр Петухов заявил «Известиям», что территория готова к зимнему сезону: техника есть в достаточном количестве, штат дворников и механизаторов укомплектован. Горожане сами пренебрегают предупреждающими сигналами и передвигаются в опасной зоне падения с крыш снега и льда, указал он.

Во вторник, 19 декабря, глыба льда рухнула на коляску с двухлетним ребенком внутри, в результате происшествия малыш находится в больнице в состоянии средней тяжести , сообщил источник «Известий». А накануне следственное управление СК России по городу сообщило в своем Telergam-канале, что возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины — из-за падения наледи с крыши дома.

В интересах граждан, травмированных в зимний период, прокуроры Санкт-Петербурга уже направили в суды 38 исковых заявлений о возмещении причиненного ущерба, 27 из них, на сумму около 4 млн рублей, уже удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении, сообщается в Telergam-канале Генпрокуратуры.

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Руководители управляющих компаний оштрафованы из-за нарушений при организации уборки дворовых территорий, добавили в ведомстве.

Понижение температуры до –4 ℃ и снег ожидают Северную столицу уже в субботу, 23 декабря, сообщил Александр Шувалов.

Новогодние сюрпризы

Какой будет погода в столичном регионе на Новый год, пока сказать сложно, заявили опрошенные «Известиями» метеорологи. Похолодание будет, но вот когда...

— Остается интрига: придется ли эта смена погоды на 31-е число, или на 1–2 января, — пояснила Татьяна Позднякова.

Александр Шувалов не исключил, что уже в новогоднюю ночь морозы усилятся до –15 ...–20 ℃. Последний раз Москва встречала праздники с такой погодой в 2003 году, напомнил он.

— Однако более вероятно, что вплоть до первых чисел января сохранится около –3 ...–8 градусов мороза, — полагает эксперт.

До наступления праздников Москву ждет еще как минимум один климатический сюрприз: 23 декабря атмосферное давление в столице окажется более чем на 20 единиц ниже нормы , не исключено, что оно будет рекордно низким, предостерегла Татьяна Позднякова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Атмосферное давление всю неделю будет ниже климатической нормы где-то на 10–12 единиц, — сказала она.

Это может вызывать сонливость, головные боли, головокружение, предостерегла врач-терапевт медтехкомпании «Доктор Рядом» Евгений Гвоздик.

— Но чаще всего низкое атмосферное давление приводит к временной симптоматике и лишь в редких случаях может вызвать неотложные состояния, — успокоила врач.