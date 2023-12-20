 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В США сообщили о продолжающихся попытках обмена Гершковича и Уилана
Мир
Тель-Авив указал на сильное ухудшение положения ХАМАС на севере Газы
Экономика
Путин постановил лишить Wintershall и OMV доли в российских активах
Общество
Только 5% работников заявили об удовлетворении своими доходами в 2023 году
Общество
Более 40% россиян ожидают стабильности в 2024 году
Мир
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Мир
Полянский призвал Украину сдаться по примеру Германии в 1945 году
Мир
Зеленский рассказал о последствиях для Украины победы Трампа на выборах
Мир
Лидер демократов США сообщил об отсутствии прогресса в сделке для помощи Украине
Спорт
Путин поручил создать центры подготовки сборных в ряде регионов РФ
Мир
В Госдепе заявили о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса
Мир
WSJ признала Владимира Путина геополитическим победителем года
Общество
Автора сериала Mr. Freeman могут оштрафовать за дискредитацию ВС РФ
Экономика
Путин поручил создать российские юрлица для управления газовыми активами
Общество
В Анапе начали операцию по освобождению севшего на мель сухогруза Blue Shark
/

Новогодний грязевик: когда в Москву и Петербург вернется зима

Праздничная ночь может оказаться самой морозной за 20 лет, не исключают синоптики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москву и Санкт-Петербург во второй половине декабря пришла оттепель с плюсовой температурой и дождем. Из-за этого на улицах столицы затруднено движение, а коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В Санкт-Петербурге из-за падения снега и льда с крыш погиб мужчина и пострадал ребенок. Кратковременное похолодание ожидает обе столицы уже к концу недели, рассказали метеорологи. А вот погода на Новый год, по их словам, пока остается сюрпризом — прогнозы варьируются от –7 до –20 ℃. В последнем случае это будет самый морозный праздник с 2003 года.

Потепление в Москве

После рекордных снегопадов в Москву пришло потепление: во вторник, 19 декабря, на всей территории столичного региона впервые за зиму температура воздуха оставалась положительной и днем и ночью, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Причиной этого стал циклон с центром на севере Скандинавского полуострова.

Снежный фарс: после метелей Россию ждут магнитные бури и оттепель
В чем причина накрывших страну погодных аномалий

Подтаявший снег местами образовал лужи. Во второй половине дня и вовсе пошел дождь, а температура воздуха достигла +3 ℃. Автомобилистам пришлось ехать медленнее, скорость движения составляла в среднем 25 км/ч, сообщили в Департаменте транспорта столицы. Однако городской транспорт работал штатно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На улицах Москвы дежурят около 300 бригад «Мосводостока», сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. Специалисты очищают водоприемные колодцы, дренажную систему и ливневые стоки от снежной каши и наледи, чтобы талая вода могла беспрепятственно уходить, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Все городские службы работают в усиленном режиме, заверил он.

Метео с условием: как фактор мегаполиса влияет на катаклизмы погоды в Москве
И поможет ли разработка ученых снизить последствия природных аномалий для жителей

Из-за гололедицы на дорогах в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности до 21 декабря.

Теплая погода продержится в Москве до выходных, отметила Татьяна Позднякова.

— Суббота пройдет с температурой воздуха около ноля градусов. Время от времени будут осадки, в основном мокрый снег, — сообщила она.

В воскресенье, 24 декабря, ожидается небольшой снег, температура воздуха может опуститься до –7 ℃.

— На короткое время — может быть, на пару дней — к нам вернется морозная погода. Но пока расчеты показывают, что этот период будет коротким, — отметила синоптик.

Однако повторения снежных рекордов ожидать не стоит, уверен руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Оттепель в Санкт-Петербурге

Оттепель пришла и в Санкт-Петербург. Во вторник в Северной столице тоже установилась плюсовая температура, идут дожди, а местами — мокрый снег. В среду будет +2 ℃, без существенных осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Из-за потепления тротуары в городе стали похожи на каток, жалуются местные жители. Не упасть на дороге — по-настоящему трудная задача, буквально каждый шаг нужно выверять.

Заместитель главы администрации Петроградского района Александр Петухов заявил «Известиям», что территория готова к зимнему сезону: техника есть в достаточном количестве, штат дворников и механизаторов укомплектован. Горожане сами пренебрегают предупреждающими сигналами и передвигаются в опасной зоне падения с крыш снега и льда, указал он.

Во вторник, 19 декабря, глыба льда рухнула на коляску с двухлетним ребенком внутри, в результате происшествия малыш находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил источник «Известий». А накануне следственное управление СК России по городу сообщило в своем Telergam-канале, что возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины — из-за падения наледи с крыши дома.

В интересах граждан, травмированных в зимний период, прокуроры Санкт-Петербурга уже направили в суды 38 исковых заявлений о возмещении причиненного ущерба, 27 из них, на сумму около 4 млн рублей, уже удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении, сообщается в Telergam-канале Генпрокуратуры.

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Руководители управляющих компаний оштрафованы из-за нарушений при организации уборки дворовых территорий, добавили в ведомстве.

Понижение температуры до –4 ℃ и снег ожидают Северную столицу уже в субботу, 23 декабря, сообщил Александр Шувалов.

Новый год – 2024 в Санкт-Петербурге: куда сходить, на чем лучше ехать
Афиша главных новогодних мероприятий в Петербурге

Новогодние сюрпризы

Какой будет погода в столичном регионе на Новый год, пока сказать сложно, заявили опрошенные «Известиями» метеорологи. Похолодание будет, но вот когда...

— Остается интрига: придется ли эта смена погоды на 31-е число, или на 1–2 января, — пояснила Татьяна Позднякова.

Александр Шувалов не исключил, что уже в новогоднюю ночь морозы усилятся до –15 ...–20 ℃. Последний раз Москва встречала праздники с такой погодой в 2003 году, напомнил он.

— Однако более вероятно, что вплоть до первых чисел января сохранится около –3 ...–8 градусов мороза, — полагает эксперт.

До наступления праздников Москву ждет еще как минимум один климатический сюрприз: 23 декабря атмосферное давление в столице окажется более чем на 20 единиц ниже нормы, не исключено, что оно будет рекордно низким, предостерегла Татьяна Позднякова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Атмосферное давление всю неделю будет ниже климатической нормы где-то на 10–12 единиц, — сказала она.

Это может вызывать сонливость, головные боли, головокружение, предостерегла врач-терапевт медтехкомпании «Доктор Рядом» Евгений Гвоздик.

— Но чаще всего низкое атмосферное давление приводит к временной симптоматике и лишь в редких случаях может вызвать неотложные состояния, — успокоила врач.

Выработать устойчивость к перепадам атмосферного давления, как и к большой разнице температур, по ее словам, можно с помощью умеренных, но системных физических нагрузок. Таким образом, сердечно-сосудистая система адаптируется и выраженность симптомов сойдет на нет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир