 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ нанесла ответные удары на запуск снарядов из Сирии
Мир
Депутат Верховной рады допустила мобилизацию женщин на Украине
Мир
Bloomberg узнало о точной дате исчерпания средств США для Украины
Мир
Норвегия усилит военное содействие в Красном море для защиты кораблей
Мир
Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин
Мир
Умер сорвавший рекордный джекпот миллионер из Британии
Мир
Захарова заявила об ответных мерах России на санкции ЕС
Мир
Постпредство РФ указало на подрыв экономики стран ЕС из-за санкций
Мир
Спецборт МЧС РФ доставил последнюю группу эвакуированных из сектора Газа россиян
Мир
Дания уделит внимание Украине в качестве председателя NORDEFCO
Мир
В США заявили о пополнении своих запасов остатками средств для ВСУ
Мир
СМИ сообщили о жалобах бойцов ВСУ на растущее уныние на фронте
Мир
Foreign Policy написал об ущемлении прав русскоязычных на Украине
Мир
СМИ сообщили о разработке новой стратегии мобилизации на Украине
Мир
Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
/

Метео с условием: как фактор мегаполиса влияет на катаклизмы погоды в Москве

И поможет ли разработка ученых снизить последствия природных аномалий для жителей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые применили технологии машинного обучения на основе статистических данных, чтобы предсказывать эффекты «островов тепла» — факторов, которые определяют разницу температур в городе и пригороде. Такие явления, в частности, влияют на интенсивность осадков и степень загрязненности воздуха и в мегаполисе. В рамках пилотного проекта специалисты использовали информацию о погоде в Москве и Подмосковье за последние полвека. Полученные результаты позволяют ученым прогнозировать тепловые аномалии в мегаполисе с точностью до 85–90%.

Чем опасны «острова тепла» для людей

Ученые из Москвы нашли способ, как лучше рассчитать разницу температур в городе и его окрестностях. Это так называемый эффект острова тепла. По мнению специалистов, его важно учитывать, поскольку он оказывает влияние на возникновение погодных аномалий в мегаполисе. Это даст возможность заблаговременно проводить мероприятия, чтобы избежать тяжелых последствий для горожан.

В исследовании приняли участие сотрудники Научно-исследовательского вычислительного центра Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова и Московского физико-технического института.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Специалисты применили технологии машинного обучения на статистических данных о погоде в Москве и Подмосковье за последние 50 лет. В результате благодаря искусственному интеллекту (ИИ) удалось получить прогнозы тепловых аномалий в мегаполисе с точностью до 85–90%.

— Кроме повышения температуры «острова тепла» могут приводить к усилению вертикального перемешивания воздушных масс. Это в свою очередь влияет на интенсивность осадков. Например, снегопады, дожди и грозы в мегаполисах могут быть более интенсивными, чем в окрестностях. Также этот фактор может сыграть свою роль в увеличении количества загрязняющих веществ в городской атмосфере, — рассказал «Известиям» один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерного моделирования природно-климатических процессов НИВЦ МГУ Михаил Варенцов.

Снежный фарс: после метелей Россию ждут магнитные бури и оттепель
В чем причина накрывших страну погодных аномалий

Как считают ученые, точные данные об эффекте «островов тепла» позволят делать более качественные прогнозы погодных аномалий в мегаполисах и заблаговременно принимать меры для минимизации последствий.

Например, зимой коммунальные службы смогут заранее подготовиться к выпадению больших объемов снега, внезапному таянию сугробов или такому опасному природному явлению, как ледяной дождь. Летом же достоверные данные о погоде помогут предотвратить воздействие на жителей аномальной жары.

— В летние месяцы в крупных городах превышение температуры относительно окружающих территорий может составлять более 10 градусов. Это способствует усилению теплового стресса, увеличению рисков теплового истощения и тепловых ударов и даже может приводить к летальным исходам, — пояснил Михаил Варенцов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он привел пример, что в Европе в 2003 году аномальная жара унесла, по разным подсчетам, от 25 тыс. до 70 тыс. жизней. А в Москве в 2010-м во время такого же катаклизма смертность выросла более чем на 50%. Согласно расчетам европейских климатологов, к 2050 году более 350 млн людей на планете будут подвержены риску тепловых стрессов.

Почему возникают погодные аномалии

Как рассказали ученые, городские «острова тепла» возникают из-за различных факторов. Одна из главных причин — это большое количество зданий и асфальтированных поверхностей. Они экранируют тепло, поглощают и сохраняют солнечную энергию, а затем отдают ее в окружающее пространство в виде инфракрасного (то есть теплового) излучения.

Скованные дождем: из-за непогоды в Ростовской области нарушена подача света и воды
Региональные власти обещали наладить электроснабжение во всех районах в течение суток

Также свою лепту вносят работа промышленных предприятий, обогрев помещений, двигатели автомобилей и другие источники тепла, связанные с деятельностью человека.

— Мы использовали исторические данные о температуре с метеостанции Балчуг в центре столицы и нескольких станций в окрестностях города. На их основе было сделано несколько моделей машинного обучения. Сравнив результаты с фактическими сведениями о погоде, мы определи модели искусственного интеллекта, которые дают меньшую погрешность, и использовали ее для дальнейшего изучения эффекта «острова тепла», — пояснил соавтор исследования, старший научный сотрудник Института океанологии Михаил Криницкий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ученый уточнил, что предложенные статистические модели уже могут воспроизвести этот фактор с учетом суточных и сезонных циклов, а также с учетом синоптических условий. Например, известно, что при антициклоне эффект городских «островов тепла» усиливается, а при сильном ветре и дожде, наоборот, снижается.

Несмотря на то что искусственный интеллект был обучен на данных Москвы и Подмосковья, при необходимости предложенная модель может перестроиться на любой другой город или крупное промышленное предприятие, заверили специалисты. Причем для этого программе потребуется около двух часов без учета подготовки информации в нужном формате.

Предложенные модели, основанные на массивах статданных, не заменят традиционные гидродинамические, которые учитывают огромное количество текущих факторов. Однако они могут существенно уточнить прогнозы погоды внутри мегаполисов, — рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

Мерзнут все: на Урал и в Сибирь пришли аномальные морозы
Ожидается, что температура может опуститься до –40 градусов и ниже

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на стремительное развитие систем машинного обучения, в прогнозе погоды значение человеческого интеллекта остается решающим. Это связано с тем, что специалисты ставят правильные задачи, а машинное обучение — это инструмент для решения этих задач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Применение алгоритмов искусственного интеллекта позволяет в некоторых случаях производить прогнозы погодных явлений без существенных затрат на эти работы и получать более-менее удовлетворительные результаты. В данном случае разработчикам удалось построить практичную модель для расчета эффекта «острова тепла» в центре Москвы, — объяснил академик РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Однако, по его мнению, в будущем разрешающая способность традиционных гидродинамических моделей возрастет. В том числе они смогут рассчитывать подобные явления без привлечения дополнительных инструментов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир