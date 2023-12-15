Снежный фарс: после метелей Россию ждут магнитные бури и оттепель

Циклон «Ваня», который привел к снежному коллапсу в центральных областях России, принесет и очень быструю оттепель — она продлится всю будущую неделю, сообщили «Известиям» метеорологи. В Москве из-за длящегося уже более суток снегопада образовались сугробы, которые по высоте побили столетний рекорд. В выходные же после самой большой за последние шесть лет вспышки на Солнце всех жителей Земли ждет сильная магнитная буря — во многих регионах будет наблюдаться северное сияние, предупредили ученые. О том, как столица пережила удар стихии и что будет дальше с погодой, — в материале «Известий».

«Ваня» разбушевался

После рекордного снегопада, которого, по словам синоптиков, не было более ста лет, страну накроет не менее рекордная оттепель. Она продлится всю неделю , рассказал «Известиям» директор Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Роман Вильфанд.

Погодные неприятности начались в ночь на 15 декабря — в Москве, и без того заснеженной, выпало более половины месячной нормы осадков, а сугробы выросли до рекордных значений , сообщили в центре погоды «Фобос».

Циклон «Ваня» зародился в Северной Атлантике еще в конце минувшей недели, пронесся по Британским островам, а затем сместился на юг и захватил в свою циркуляцию теплый средиземноморский воздух, пояснили там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Особенно не повезло Москве — уже не в первый раз за эту зиму ее буквально засыпало снегом. Циклон, который перемещался с юго-запада, в пятницу завис прямиком над столицей, из-за чего ночью здесь прошли интенсивнейшие осадки — до 16 мм, пояснил Роман Вильфанд.

— Высота снега достигла исторического рекорда, например, на метеостанции на ВДНХ она составила 38 см, в Коломне — 47 см, а в МГУ — 49 см, — рассказал метеоролог. — До сих пор максимальная высота снега отмечалась 104 года тому назад — в 1919 году она была 33 см.

«Ваня» будет бушевать над Москвой недолго — к вечеру пятницы высота сугробов подрастет еще на пару сантиметров, после чего циклон уйдет на север. Снежную эстафету примут жители Новгородской, Ленинградской и Псковской областей — правда, там осадки уже не будут такими интенсивными , предупредил Вильфанд.

Москвичи же уже в субботу получат от природы компенсацию в виде «комфортной мягкой погоды» — без холодов и осадков, с замечательной для прогулок дневной температурой –5. Но комфорт тоже будет недолгим — с понедельника страну накроет резкая оттепель. Начнется то, что Роман Вильфанд назвал «совершенно особым типом циркуляции» — сформировавшийся в Норвежском море циклон приведет к тому, что над незамерзающей Атлантикой быстро начнут перемещаться теплые воздушные массы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

И уже в вечерние часы воскресенья, 17 декабря, температура поднимется до 0–3 градусов тепла. Наступит оттепель, которая продержится в течение всей недели.

Теплый атлантический воздух будет держать температуру от –3 ночью до +3 днем.

— Под ногами будет каша, а в ночь на понедельник прогнозируется гололед, — дал прогноз Роман Вильфанд. — Энергетики предупреждены, они знают способы, позволяющие растапливать лед на проводах. Если до сих пор все спрашивали, когда же кончатся эти жуткие холода, то теперь все будут ждать, когда же начнется настоящая зима.

Но слишком опасаться оттепели не нужно — по словам метеоролога, снега выпало такое количество, что даже при теплых температурах он пролежит на земле вплоть до Нового года.

— Так что можно будет и снежную бабу лепить, и детей на саночках катать — новогодняя ночь будет веселой, — пообещал Роман Вильфанд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как Москва справлялась со снегопадом

В пятницу, 15 декабря, городские службы столицы в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада, который не прекращался в течение всего дня.

Утро стало для москвичей настоящим испытанием — из-за сбоев в работе наземного общественного транспорта добираться до работы многим вновь пришлось пешком. Большинство тротуаров были завалены снегом — за ночь их еще не успели почистить, а многочисленные красно-белые ленточки на фасадах домов заставляли то и дело выходить на проезжую часть.

Рано утром видимость на дорогах была почти нулевой, что привело к большому числу аварий. Машины заносило на тротуары, обочины и другие машины. Один из участников дорожного движения в беседе с «Известиями» поделился, что из-за пробок на МКАД решил изменить маршрут и попал в аварию.

«Если взять совокупно с начала зимы, то после пятницы общий прирост снега будет составлять более 1 м 5 см, а где-то и более» , — пояснил ситуацию заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он добавил, что по поручению мэра Сергея Собянина уборка столицы после снегопадов ведется в усиленном круглосуточном режиме, задействовано максимальное количество сил и техники, дополнительно привлечены сотрудники инженерных компаний.

«Ситуация достаточно сложная, но она находится под контролем», — сказал чиновник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Несмотря на усилия властей, соцсети кипели недовольством — москвичи жаловались на медленную уборку снега и проблемы на дорогах. Особенно сложно было на МКАД — здесь вовсю буксовали грузовики. Telegram-каналы распространяли видео, как в Новой Москве люди вручную выталкивали застрявшую на дороге гигантскую фуру.

Дептранс предупредил о девятибалльных пробках на дорогах и призвал москвичей оставить свои авто и добираться домой на метро.

Столицу накрыл циклон «Ваня». Выпавшие осадки стали рекордными для 15 декабря. Чем запомнится катаклизм и как с ним справлялись коммунальные службы — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Циклон «Ваня» зародился в Северной Атлантике, но пришел в Россию через Балканы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев По прогнозам синоптиков, в ночь на 15 декабря должна была выпасть треть месячной нормы осадков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Исходя из предварительной оценки, циклон не показал полной силы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев За сутки столица столкнулась с пятой частью от месячной нормы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В ночь на 15 декабря в Москве выпало около 11 мм осадков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Однако этого хватило, чтобы установить суточный рекорд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Высота снежного покрова составила около 49 см Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Это пиковый показатель для 15 декабря за 150 лет измерений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Ожидается, что осадки не прекратятся в течение всего дня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Коммунальные службы продолжают расчищать город от обильного снегопада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Россиян покорило название циклона, но почему выбрано именно это имя — остается неизвестным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, имя циклону дали в Европейском университете в Берлине Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Назвать погодное явление может кто угодно, это достаточно популярная платная услуга Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Солнце в «короне»

Помимо рекордного снегопада 14–15 декабря были зарегистрированы серии вспышек на Солнце, одна из них оказалась самой сильной за последние шесть лет, рассказал «Известиям» профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

— С четверга на пятницу было зафиксировано девять вспышек, одна из них относится к категории сильных, а другая — к мощным , — сказал ученый.

Он пояснил, что вспышки наблюдаются в Западном полушарии и на низких широтах Солнца. Это значит, что выбросы плазмы, которые при этом произошли, скоро достигнут Земли и спровоцируют магнитную бурю. Поэтому во многих районах можно будет наблюдать северное сияние.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Сейчас, по данным, полученным с японского спутника SOHO, видно, что большое облако плазмы движется в сторону нашей планеты, — пояснил ведущий научный сотрудник отдела радиоастрофизики ИСЗФ СО РАН Сергей Анфиногентов.

Вместе с тем младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Ольга Сапунова уточнила, что на Солнце сейчас происходит смена магнитных полюсов, чем и обусловлена повышенная электромагнитная активность звезды.

— Это циклический процесс, который наблюдается примерно каждые 11 лет. Мы подходим к его пику, поэтому в ближайшие два года вспышки на Солнце и, соответственно, магнитные бури на Земле будут происходить чаще , — сообщила специалист.

Она добавила, что вспышка, которую зафиксировали 14 декабря, действительно самая большая за последние шесть лет, но она не рекордная. На Земле переживали и более значительные явления такого типа. Уровень магнитной бури в выходные, возможно, составит три балла, считает ученый. Это буря средней силы — по шкале от одного до пяти.

Фото: РИА Новости/Евгений Козырев

Сергей Анфиногентов отметил, что в 2023 году в России на территории обсерватории «Бадары» в Тункинской долине в Бурятии введен в действие Сибирский радиогелиограф. Это комплекс, который состоит более чем из полутысячи антенн, работающих в диапазоне от 3 до 24 ГГц. Сейчас это один из крупнейших астрономических инструментов в нашей стране и мире. Он позволит в хорошем разрешении наблюдать различные процессы, которые происходят на Солнце, и с высокой точностью предсказывать такие явления, как магнитные бури.

— Солнечные вспышки происходят не в видимой внешней фотосфере Солнца, а выше — в «короне» Солнца. С Земли в оптическом диапазоне эти явления наблюдать сложно, а зачастую и невозможно, — объяснил ученый.

При этом в радиодиапазоне солнечную «корону» видно очень хорошо. В целом этот инструмент позволит ученым изучать все элементы, которые есть на Солнце, резюмировал он.