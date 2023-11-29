Опасные скачки давления и упадок сил: когда в декабре обрушатся магнитные бури

Магнитные бури — привычное явление для Земли, они происходят регулярно, но с разной интенсивностью. Ноябрь 2023 года оказался богат на геомагнитные события и стал настоящим испытанием для метеочувствительных людей. Самая мощная магнитная буря пришлась на 5 ноября, вслед за этим россияне южных и центральных регионов страны смогли увидеть северное сияние. В ноябре 2023 года бурю вызвало облако плазмы, которое Солнце выбросило в сторону Земли за два дня до этого. Процесс отделения фонтана раскаленных газов от Солнца называют протуберанцем. Почему возникают магнитные бури и как они влияют на людей — в материале «Известий».

Когда магнитная буря в декабре 2023 года

Геомагнитные бури возникают из-за влияния солнечного ветра на магнитное поле Земли, это непрерывный процесс, начавшийся в момент зарождения Солнечный системы. Заряженные частицы, исходящие от Солнца, представляют собой непрерывно ударяющийся о магнитное поле Земли поток, он не всегда однородный и стабильный. Магнитные бури длятся от нескольких часов до нескольких дней и бывают разными по уровню интенсивности. Национальная администрация океанических и атмосферных явлений США в 1999 году разработала так называемый G-индекс для обозначения мощности магнитных бурь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Бури уровня G-1 происходят чаще всего и вызывают лишь незначительнее погрешности в работе спутников. Умеренные бури второго уровня могут привести к перепадам напряжения и повреждению трансформаторов, а также к помехам в радиосвязи. Бури третьего уровня сопровождаются нарушениями спутниковой навигации, бури же четвертого уровня способны генерировать электротоки в трубопроводах. Экстремальные магнитные бури G-5 встречаются реже всего и способны нарушить работу спутников и энергосетей.

Самое безобидное влияние магнитных бурь на Землю — появление северного сияния в разных уголках планеты. Оно возникает из-за перенаправления заряженных частиц к магнитным полюсам Земли. Бури влияют на систему навигации, спутники и электросети. Так, 13 марта 1989 года в результате магнитного возмущения жители канадской провинции провели без электричества 12 часов.

В декабре 2024 года особенно сильные магнитные вихри ожидаются 5–7 числа, при этом пик активности придется на 5 декабря. Прогноз обещает достаточно сильное геомагнитное возмущение, что заметно отразится не только на приборах, но и на метеозависимых людях. До 18 декабря воздействие магнитных бурь будет не особо интенсивным, 19–22 числа ситуация резко изменится. С 24 по 28 декабря пройдет магнитный шторм, который будет легко ощутим даже не подвластными погодным изменениям людям. Магнитную бурю перед самым Новым годом, 30–31 декабря, почувствуют только метеозависимые люди.

Геомагнитные бури в декабре 2023 года: как защититься метеозависимым

По мнению врачей, магнитные бури оказывают сильное воздействие на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предрасположенным к повышенному или пониженному артериальному давлению. Дело в том, что в период магнитных бурь происходит неконтролируемое сужение и расширение сосудов. Среди симптомов метеозависимости выделяют мигрени и головные боли, головокружение, боль в мышцах и суставах, апатию и общую слабость.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников считает, что в периоды магнитных бурь метеозависимым следует изменить свой график, а также отменить требующие концентрации внимания занятия. Кроме того, не будет лишним снизить количество физических нагрузок, рекомендуется также не пить кофе и не есть жареного и мучного.

Ввиду ожидаемой на следующей неделе магнитной бури Тяжельников порекомендовал снизить количество стресса и физических нагрузок, а также пересмотреть пищевые привычки.

В беседе с «Известиями» терапевт Вероника Лисицкая рассказала, что у здорового человека не будет каких-либо негативных реакций на изменение погодных условий и геомагнитную активность. В случае возникновения симптомов метеозависимости следует обратиться к врачу для исключения определенных заболеваний. В доказательной медицине зависимость людей от метеорологических условий трактуется как миф и не внесена в международную классификацию болезней.

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин советует людям с серьезными заболеваниями в период геомагнитной активности внимательнее относиться к своему самочувствию, так как в это время могут обостриться симптомы имеющихся заболеваний. Кардиолог советует минимизировать физические нагрузки, а также ограничить употребление алкоголя, кофеина и никотина. Кроме того, при возникновении резкой реакции организма на метеоусловия стоит незамедлительно обратиться к врачу.