Наше сиятельство: какие последствия имел «алый» геомагнитный шторм

В ночь на 6 ноября над Землей прошла сильная магнитная буря. Она спровоцировала северное сияние, которое было хорошо видно в умеренных широтах, в том числе практически на всей территории России и Европы. В южных регионах оно окрасило небо в красный цвет — в соцсетях появилось много фото непривычного жителям этих мест явления. Специалисты присвоили космической непогоде третий уровень интенсивности из пяти возможных и заявили, что она не нанесла ущерба технической инфраструктуре. Ученые прогнозируют пик солнечной активности на следующий год.

Красное зарево

Сильный геомагнитный шторм прошел над Землей 5–6 ноября. Он получил третий уровень интенсивности из пяти возможных. Бурю вызвало плазменное облако, выброшенное Солнцем в сторону Земли двумя днями ранее: от звезды отделился мощный протуберанец — фонтан раскаленных газов.

Первой поверхности планеты утром 5 ноября достигла ударная волна, возникшая в результате вспышки на Солнце. Она возбудила магнитосферу. Сам поток плазмы пришел ближе к вечеру по московскому времени. Именно он стал причиной светового шоу в атмосфере Земли.

Фото: соцсети

Несмотря на средние показатели космической непогоды, она спровоцировала мощные северные сияния, которые можно было наблюдать в ночь с 5 на 6 ноября на всей территории России. В том числе в самых южных ее регионах. Причем именно там наблюдатели отмечали преобладание в сиянии красных тонов. Сообщения о необычном цвете неба приходили из Крыма, Донбасса, регионов южного Урала, Сибири и Дальнего Востока. Также в алый цвет окрасилось небо над странами Европы. В соцсетях активно публиковались фото и видео явления. Однако, по словам специалистов, ничего необычного в нем нет.

— Полярное сияние происходит, когда частицы, двигаясь вдоль силовых линий магнитного поля Земли, «скатываются» в «воронки», которые поле образует вблизи Северного и Южного полюсов. Поэтому сияние выглядит вертикальным. Само свечение состоит из света возбужденных атомов атмосферных газов — азота и кислорода, — объяснил «Известиям» физик, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Как правило, вверху сияние красное, а внизу зеленое. Но для наблюдателя на юге нижняя часть сияния скрыта за горизонтом, поэтому они видят только его красную часть, пояснил ученый.

Фото: соцсети

Космические волны

Кроме ярких оптических эффектов и красочных фотографий, воскресный геомагнитный шторм не оставил после себя значимых последствий.

— Сильные возмущения магнитосферы могут влиять на работу устройств высокочастотной связи. В том числе в системах навигации, радиовещания и телевидения. Кроме того, магнитные бури способствуют возникновению скачков напряжения в электросетях. Из-за чего предохранители могут сгореть и обесточить некоторые объекты. Но для этого интенсивность бурь должна быть больше, — заявил профессор кафедры динамической геологии геологического факультета МГУ Роман Веселовский.

Эксперты отмечают, что в настоящее время Солнце находится на вершине своего 11-летнего цикла — периодического изменения фаз солнечной активности. С этим связано увеличение количества вещества и энергии, излучаемой звездой.

— Максимум 11-летнего цикла ожидается в 2024 году, но мощный локальный всплеск активности наблюдался уже летом 2023 года — на Солнце было много пятен. Ожидается, что подобные всплески будут происходить в течение следующих двух лет. Много пятен — значит, много вспышек, которые являются причинами магнитных бурь. Но предсказывать конкретные даты вспышек и их мощность пока еще никто не научился, — рассказал астроном, директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Фото: соцсети

В частности, отметил эксперт, вспышка, которая стала причиной воскресного шторма, была относительно слабой. Такие явления обычно не вызывают никаких последствий на Земле. Поэтому сильную магнитную бурю никто не ожидал, и прогноз оказался неверным.

Как магнитные бури влияют на здоровье

По словам Сергея Язева, в большинстве случаев влияние магнитных бурь на земные процессы преувеличено. Например, проводились исследования, в ходе которых ученые пытались найти связь между возмущениями магнитосферы и землетрясениями, но окончательный вывод сделать не удалось.

Фото: соцсети

Преувеличено, считает ученый, и мнение о воздействии магнитных бурь на самочувствие людей. В прошлом сильные выбросы солнечной плазмы были опасны для техники, размещенной в космосе. Однако сейчас инженеры научились бороться с негативным влиянием солнечных бурь на спутники.

— Существуют отдельные исследования, в которых ученые предполагают зависимость здоровья людей от магнитных бурь. В том числе они отмечает повышенную раздражительность, утомляемость, снижение артериального давления, что может приводить к головным болям. Однако исчерпывающих доказательств этой зависимости не выявлено. Также не существует четкой позиции Всемирной организации здравоохранения по этому вопросу, — сообщил научный сотрудник, врач по авиационной и космической медицине Института медико-биологических проблем РАН Арслан Ниязов.

Эксперт отметил, что в настоящее время во многих научных организациях ведутся работы по изучению влияния магнитной среды на организм человека. В том числе существует предположение, что значительный эффект может оказывать гипомагнитная среда, то есть область с низким уровнем магнитного поля. Это важно для поддержания здоровья космонавтов.

Фото: соцсети

Но, несмотря на определенный скепсис ученых, метеозависимым пациентам в период магнитных бурь важно придерживаться индивидуальных мер безопасности, рассказала «Известиям» терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская.

― Статистически в периоды повышенной магнитной активности увеличивается число обращений к врачам. В основном это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Люди жалуются на головные боли и головокружение, боли в мышцах и суставах, усталость, сонливость, раздражительность, ― рассказала специалист.

Однако сложно понять, влияет ли на изменение самочувствия сама метеообстановка или информация о ней, считает она.

Фото: Getty Images/OKrasyuk

Иммунолог Мария Польнер, в свою очередь, отметила, что в периоды магнитных бурь рекомендуется снизить психоэмоциональные нагрузки, увеличить количество и повысить качество сна, избегать активных силовых тренировок ― их можно заменить на плавание или пилатес.

О необходимости снизить физические нагрузки «Известиям» заявила и врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова. Он пояснила, что есть две категории метеозависимых людей: те, чье ухудшение самочувствия в периоды магнитных бурь связано с сопутствующими заболеваниями, и те, кто чувствует себя плохо на фоне информации в СМИ: человек верит в то, что магнитное поле может навредить, и у него действительно появляются слабость, головная боль, упадок сил, боли в суставах.

В подготовке материала принимали участие Валерия Мишина и Яна Штурма