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Две трети россиян назвали себя метеозависимыми

Опрос: 36% россиян считают себя метеозависимыми
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская исследовательская компания Tiburon Research опросила более 1,2 тыс. респондентов в возрасте 18–55 лет, которые смотрят прогноз погоды несколько раз в месяц или чаще. Цель исследования — выяснить, как и где россияне узнают о прогнозе погоды, на какие критерии обращают внимание и верят ли в погодные приметы. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 23 ноября.

Оказалось, что почти половина россиян (49%) проверяют прогноз погоды раз в день, а более четверти опрошенных (28%) делают это несколько раз за день. При этом более половины респондентов (56%) не доверяют прогнозам на длительный период.

Россияне, которые смотрят прогноз по несколько раз в день, чаще носят с собой зонт, сравнивают прогнозы в нескольких источниках и даже имеют специальное устройство для измерения температуры и влажности. Для просмотра погоды обычно достаточно одного источника, но треть респондентов сравнивают разные. При этом в Москве и Санкт-Петербурге чаще, чем в других регионах, носят зонт независимо от погоды. В Южном и Северо-Кавказском ФО зонт почти не используют. Интересно, что один из семи россиян вообще не имеет зонта. Чаще всего это мужчины и люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Главные показатели, на которые смотрят при проверке прогноза, — температура и осадки. Реже обращают внимание на то, как ощущается температура, облачность, скорость и направление ветра. Более специфичные показатели, такие как продолжительность светового дня, график температуры, давление, УФ-индекс и индекс качества воздуха, россияне склонны проверять при необходимости — например, если идут в поход, на хайкинг или занимаются водными видами спорта.

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Абсолютное большинство россиян (94%) используют интернет в качестве источника информации о погоде, а каждый пятый — голосовых помощников. Собственная домашняя метеостанция есть лишь у 7% опрошенных. Треть респондентов проверяют погоду на улице с балкона или выглядывают из окна. Еще четверть россиян используют уличный термометр для измерения температуры.

При проверке погоды в интернете 90% россиян чаще всего используют смартфон или планшет с установленным приложением прогноза погоды. Еще четверть отслеживают погоду с компьютера или ноутбука. При этом две трети респондентов иногда используют «карту осадков» для проверки дождя, а каждый пятый — регулярно. Уведомления в приложениях на смартфоне чаще всего получают молодые люди до 34 лет. При получении информации о погоде более двух третей респондентов стараются скорректировать свои планы на день.

Погода оказывает влияние и на самочувствие россиян: 64% респондентов отмечают, что погода скорее или зачастую влияет на их настроение и эмоциональное состояние. При этом 36% россиян считают себя метеозависимыми, но не испытывают от этого неприятных ощущений. Еще 28% метеозависимых жителей России отмечают, что плохая погода доставляет им значительный дискомфорт.

Больше такому влиянию подвержены женщины и молодежь в возрасте до 34 лет — тогда как люди в возрасте от 35 до 55 лет чаще отмечают, что даже при наличии метеозависимости они не испытывают особого дискомфорта.

Каждый третий россиянин верит в народные погодные приметы. Среди самых популярных — поверья, связанные с поведением животных и птиц. На втором месте — приметы о небе, ветре, цвете заката и облаков. Замыкают топ-3 рейтинга приметы на тему здоровья и текущего состояния погоды (например, «Жара и духота — к дождю»). Среди других популярных примет: «Если птицы низко летают — к дождю», «Красное небо — к плохой погоде», «Ломит суставы — к непогоде», «Если холодная зима — значит, будет теплое лето».

16 ноября директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета (АО ИГУ), профессор Иркутского государственного университета (ИГУ), старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Язев сказал «Известиям», что новую магнитную бурю уровня G1 (слабая), которая прогнозируется с 22 по 26 ноября, мало кто заметит.

18 ноября главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сказал, что метеозависимым следует изменить свой график в периоды магнитных бурь, а также отменить требующие концентрации внимания занятия. Кроме того, не будет лишним снизить количество физических нагрузок, рекомендуется также не пить кофе и не есть жареного и мучного.

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