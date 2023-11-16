Ученый рассказал о возможном влиянии новой магнитной бури на состояние человека

Новую магнитную бурю уровня G1 (слабая), которая прогнозируется с 22 по 26 ноября, мало кто заметит. Об этом 16 ноября «Известиям» заявил директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета (АО ИГУ), профессор Иркутского государственного университета (ИГУ), старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Язев.

«СМИ подчас преувеличивают влияние магнитных бурь. Каждый из нас пережил сотни магнитных бурь разной интенсивности, в подавляющем большинстве случаев люди о бурях не знают и ничего не замечают. Похоже, тут такая же ситуация, как с метеочувствительностью: кто-то чувствует, как меняется атмосферное давление, а кто-то — нет. Слабую магнитную бурю G1 мало кто заметит. Вместе с тем возмущение магнитного поля такой невысокой интенсивности не спровоцирует сильного северного сияния. Возможно, его можно будет наблюдать только на крайнем Севере», — сказал он.

При этом специалист указал на то, что заблаговременный прогноз геомагнитных бурь давать трудно. По его словам, магнитные бури на Земле порождаются тремя типами явлений и событий на Солнце.

«Во-первых, это солнечные вспышки, которые происходят в так называемых активных областях возле солнечных пятен. Если вспышка уже произошла, тогда, конечно, можно сказать, что через пару дней сгусток плазмы долетит до Земли. Но прогнозировать сами вспышки за недели и месяцы не умеет никто. Во-вторых, это потоки высокоскоростного солнечного ветра, «дующего» из корональных дыр (как правило, такие потоки генерируют только слабые бури). Наконец, в-третьих, это воздействие так называемых корональных выбросов вещества, порождаемых и вспышками, и неожиданными взрывами солнечных протуберанцев (специфических магнитных облаков в атмосфере Солнца). Все три типа событий крайне сложно прогнозировать», — объяснил он.

Язев добавил, что, как правило, можно говорить только о вероятности генерации вспышек, если есть крупные пятна со сложной магнитной конфигурацией. Сейчас на диске Солнца таких пятен нет. Нет и больших корональных дыр. Поэтому можно только осторожно говорить о возможности появления новой магнитной бури, заключил ученый.

12 ноября врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как пережить магнитную бурю. По ее словам, главное — выполнять назначения врача, особенно людям с сосудистыми проблемами, которые чаще ощущают магнитные бури. Лапа порекомендовала больше отдыхать, меньше нагружать себя, правильно питаться, гулять и разжижать кровь.