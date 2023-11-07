Испытание для метеочувствительных: когда закончатся магнитные бури

Ноябрь 2023 года оказался настоящим испытанием для метеочувствительных людей. В течение всего последнего месяца осени ожидаются магнитные бури, они будут идти с интервалом 2-3 дня. В ночь с 5 на 6 ноября на Землю обрушилась мощная магнитная буря, вызвавшая северные сияния почти на всей территории России. Жители южных регионов делились снимками неба, окрашенного в алый цвет. Специалисты не ожидали столь мощных выбросов, предполагалось, что магнитная буря 6 ноября будет причислена по мощности к уровню G1, а не к G3. Когда прекратятся магнитные бури и каких последствий ждать метеочувствительным людям — в материале «Известий».

Когда закончатся магнитные бури ноябрь 2023

Череда магнитных бурь началась в четверг, 2 ноября. В течение всего месяца метеозависимых ждут настоящие испытания — магнитные бури разной мощности ожидаются в ноябре регулярно, с перерывами в 2-3 дня

Фото: Global Look Press/photothek.net/Ute Grabowsky

Самое сильное по интенсивности метеорологическое явление ожидается с 26 по 29 ноября — мощность магнитной бури достигнет пяти баллов или G3 По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения, магнитные бури закончатся 30 ноября. Возмущение геомагнитного поля влияет на электрические приборы и отчасти на здоровье некоторых групп людей. Однако понять, метеочувствительный человек или нет, можно, если возмущение достаточно сильное.

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Как защитить себя от воздействия магнитных бурь

Терапевт Вероника Лисицкая в беседе с «Известиями» рассказала, что у здорового человека не должно и не будет каких-либо негативных реакций на изменение погодных условий, в том числе и на магнитные бури. Если же симптомы метеозависимости возникают, следует обратиться к врачу для исключения определенных заболеваний. В доказательной медицине зависимость людей от метеорологических условий трактуется как миф и не внесена в международную классификацию болезней.

Врачи сходятся во мнении, что наиболее сильное воздействие магнитные бури оказывают на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением, психическими расстройствами и вегетососудистой дистонией. В соответствии с данными, около 61% детей в возрасте до пяти лет страдают повышенной метеочувствительностью.

Фото: Global Look Press/news.ru/Petrov Sergey

По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, людям с серьезными заболеваниями в период магнитных бурь стоит отнестись к себе внимательнее. Эксперт подчеркнул, что в такие моменты у человека могут обостряться симптомы имеющихся заболеваний. Врач рекомендует минимизировать физические нагрузки, а также ограничить употребление алкоголя, кофеина и никотина. Кроме того, при возникновении резкой реакции организма на метеоусловия, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Иммунолог Мария Польнер в свою очередь, отметила, что в периоды магнитных бурь рекомендуется снизить психоэмоциональные нагрузки, увеличить количество и качество сна, избегать активных силовых тренировок ― их можно заменить плаванием или пилатесом.

Самая сильная магнитная буря 2023

Самой сильной магнитной бурей 2023 года по праву можно считать бурю, произошедшую вечером 5 ноября и повлекшую за собой возникновение северного сияния по всей России. Ранее буря подобной мощности возникала в апреле 2023 года, ее интенсивность достигла уровня G4. В ноябре 2023 года бурю вызвало облако плазмы, которое Солнце выбросило в сторону Земли за два дня до этого. Процесс отделения фонтана раскаленных газов от Солнца зовут протуберанцем.

Фото: Global Look Press

«Трещина» на солнце: причины и последствия

Трещина на Солнце образовались 31 октября 2023 года. Эксперты сопоставляют размер протуберанца с континентом Евразия (ширина 10 тыс. км). Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института земного магнетизма Российской академии наук (РАН) Борис Филиппов в беседе с «Известиями» 5 ноября опроверг образование гигантских трещин на Солнце. По словам специалиста, то, что обыватели называют трещинами, является светящимися облаками . Эксперт пояснил, что темные пятна на поверхности Солнца состоят из сгустков плазмы, и когда они теряют солнечное равновесие, превращаются в выброс. Подобные коронарные выбросы, когда сталкиваются с магнитным полем Земли, вызывают сильные магнитные бури.

Эксперты сходятся во мнении, что возникновение протуберанца приближает к солнечному максимуму (период наибольшей активности, сопровождается пятнами на поверхности Солнца), который теперь, вероятно, настанет на год раньше — в 2024 году, а не в 2025-м, как предполагалось ранее.